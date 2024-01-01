HR Consulting Providers - 最热门应用
HR consulting firms offer businesses specialized expertise and guidance aimed at enhancing their HR services and departments. While some firms provide comprehensive consultations covering all aspects of HR, others focus on particular areas like talent management. Leveraging their profound knowledge of the HR domain, consultants offer valuable insights and solutions that might elude internal personnel. Typically, businesses engage HR consultants to enhance HR efficiency or trim costs. These consultants often collaborate directly with the chief human resources officer or a related authority. They assist businesses in honing skills and devising strategies for tasks such as benefit administration and ensuring workplace safety.
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ADP
adp.com
ADP 提供行业领先的在线薪资和人力资源解决方案，以及税务、合规、福利管理等。通过 ADP 获得最佳效果。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别关注帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Central Test
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预测性人才评估解决方案：用于在招聘和人才发展方面做出最佳决策的心理测试、视频面试、360 度反馈。
Alight
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Enablo 与规模企业合作，为任何地方的每个人提供最佳的工作体验并推动联系、沟通、协作和生产力。他们与 Meta、Asana 和 Google Workspace 的 Workplace 建立了独家合作伙伴关系，与客户并肩工作，推出和嵌入这些工具，然后衡量并推动他们持续取得成功。 Enablo 已帮助数百家组织转变其文化，使人们能够共同完成最好的工作。
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通过 Aflac，无论您是大型企业还是小型企业，您都可以为您的员工提供他们期望从大公司获得的福利，帮助您的企业脱颖而出。
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自 1986 年以来，Insperity 提供人力资源和业务解决方案，帮助美国最好的公司繁荣发展。
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Lumity 的现代福利解决方案将专门的服务和专业知识与强大的数据洞察力和技术相结合，以减轻雇主和雇员管理和选择健康计划和福利的痛苦。