人力资源咨询提供商 - 最热门应用 - 库拉索

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
人力资源咨询公司为企业提供专业知识和指导，旨在增强其人力资源服务和部门。虽然一些公司提供涵盖人力资源各个方面的全面咨询，但其他公司则专注于人才管理等特定领域。顾问利用他们在人力资源领域的深厚知识，提供内部人员可能无法理解的宝贵见解和解决方案。通常，企业聘请人力资源顾问是为了提高人力资源效率或削减成本。这些顾问通常直接与首席人力资源官或相关机构合作。他们协助企业磨练技能并制定福利管理和确保工作场所安全等任务的策略。
提交新应用
ADP
adp.com
ADP 提供行业领先的在线薪资和人力资源解决方案，以及税务、合规、福利管理等。通过 ADP 获得最佳效果。
Central Test
centraltest.com
预测性人才评估解决方案：用于在招聘和人才发展方面做出最佳决策的心理测试、视频面试、360 度反馈。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别注重帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Alight
alight.com
从受聘到退休，乃至以后，您的员工都依赖您提供资源来增强他们的健康、财富和福祉。通过数据和技术将权力交给他们，通过及时、更广泛的互联洞察提供清晰的信息。为您的员工和企业带来更好的成果。
Insperity
insperity.com
自 1986 年以来，Insperity 提供人力资源和业务解决方案，帮助美国最好的公司繁荣发展。
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting 为您所有企业的人力资本需求提供全生命周期的人力资源支持。
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity 的现代福利解决方案将专门的服务和专业知识与强大的数据洞察力和技术相结合，以减轻雇主和雇员管理和选择健康计划和福利的痛苦。
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics 不仅仅是一项一次性评估；它是一种通用语言，使个人能够更好地了解自己以及与他们一起工作和互动的人。通过认识到每个人提出的不同观点，可以最大限度地减少摩擦点并提高生产力。我们的方法为加深理解打开了大门，我们的 Simpli5 平台可以在您的日常生活中持续应用。如果您正在寻找一种直接适用于手头工作并且可以融入公司文化核心的工具，5 Dynamics 非常适合您。
RehvUp
rehvup.io
RehvUp 是一个员工敬业度平台，比市场上任何其他平台都更努力、更智能地为您的企业服务。这是一款由专业员工体验 (EX) 教练推动的移动应用程序，旨在激励和激励您的员工做到最好，并在工作中更加快乐。 RehvUp 是一个专用网络，旨在以前所未有的方式建立社会联系并加强各级员工之间的联系，同时提高工作场所士气、生产力和利润。
OnGrid
ongrid.in
OnGrid 是印度领先的数字信任平台，已对 3000 多个满意的客户完成了超过 1 亿次验证和背景调查。 OnGrid 提供 100 多项检查，包括身份、地址、教育、就业、法庭记录、警方验证，以及专业推荐、信用、全球数据库和负面媒体检查。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo 帮助求职者在呼叫中心、制造、航运和其他轻工业行业找到工作
Enablo
enablo.com
Enablo 与规模企业合作，为任何地方的每个人提供最佳的工作体验并推动联系、沟通、协作和生产力。他们与 Meta、Asana 和 Google Workspace 的 Workplace 建立了独家合作伙伴关系，与客户并肩工作，推出和嵌入这些工具，然后衡量并推动他们持续取得成功。 Enablo 已帮助数百家组织转变其文化，使人们能够共同完成最好的工作。
G&A Partners
gnapartners.com
通过在人力资源、员工福利、工资管理和工作场所安全领域提供经过验证的解决方案和技术，G&A Partners 减轻了繁琐的管理任务的负担，使企业主能够将时间、才能和精力集中在公司发展上。作为人力资源外包提供商，G&A Partners 为您提供专注于业务所需的时间。我们的合作伙伴关系并不是从推销开始，而是从发现您独特的业务需求并制定定制的、透明的解决方案开始。凭借经过认证的人力资源专家、尖端技术和以客户为中心的方法，我们可以减轻您的人力资源负担，并帮助您制定人员战略，将时间重新交到您手中。
Aflac
aflac.com
通过 Aflac，无论您是大型企业还是小型企业，您都可以为您的员工提供他们期望从大公司获得的福利，帮助您的企业脱颖而出。