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人力资源合规软件可帮助公司、经理和人力资源专业人员及时了解所有人力资源业务法规和合规法律。这些工具使企业能够应对复杂且不断变化的州和联邦合规立法和规则。他们还协助向员工传达和执行公司和立法政策。此外，这些解决方案通常会自动管理机密文档和报告工作流程。 传统上，合规解决方案主要关注财务合规性，例如工资单。然而，近年来，它们已经发展到提供更全面的解决方案。现代人力资源合规软件通常涉及工资、福利、风险和安全、招聘和员工关系等领域。虽然大多数供应商专注于特定的合规法律，例如 ACA、福利或小型企业，而不是涵盖每个领域，但人力资源合规软件通常与其他人力资源软件捆绑在一起，例如入职、考勤或福利管理软件。它也可以作为独立的解决方案提供。一些人力资源合规解决方案包括与核心人力资源或薪资软件的集成，以自动化薪资报告并简化合规性维护。