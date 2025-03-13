人力资源合规软件 - 最热门应用

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人力资源合规软件可帮助公司、经理和人力资源专业人员及时了解所有人力资源业务法规和合规法律。这些工具使企业能够应对复杂且不断变化的州和联邦合规立法和规则。他们还协助向员工传达和执行公司和立法政策。此外，这些解决方案通常会自动管理机密文档和报告工作流程。 传统上，合规解决方案主要关注财务合规性，例如工资单。然而，近年来，它们已经发展到提供更全面的解决方案。现代人力资源合规软件通常涉及工资、福利、风险和安全、招聘和员工关系等领域。虽然大多数供应商专注于特定的合规法律，例如 ACA、福利或小型企业，而不是涵盖每个领域，但人力资源合规软件通常与其他人力资源软件捆绑在一起，例如入职、考勤或福利管理软件。它也可以作为独立的解决方案提供。一些人力资源合规解决方案包括与核心人力资源或薪资软件的集成，以自动化薪资报告并简化合规性维护。
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款基于云的人力资源管理软件，帮助企业简化人力资源流程，包括福利、工资和员工管理等功能。
Worksome
worksome.com
Workome 是一款外部劳动力管理应用，专为简化自由职业者的采购、合同和支付流程而设计，确保合规与高效。
OneTrust
onetrust.com
OneTrust是一个用于管理数据隐私、安全性和第三方风险的综合平台，支持合规性、自动化工作流程和风险评估。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款人力资源和工资管理解决方案，便于中小型企业处理员工管理、薪资、招聘和绩效管理。
Mineral
trustmineral.com
Mineral是一款人力资源和合规管理应用，提供在线员工培训、手册生成、HR专家咨询及合规资源库，帮助企业简化HR流程。
Warp
joinwarp.com
Warp是一款现代化的薪酬、合规和福利平台，自动处理州税注册与合规，免去用户登录.gov网站的需求。
Maus
maus.com
Maus是一个综合平台，提供战略、财务和退出规划，帮助用户制定、实施和评估商业计划，促进业务增长。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno是一个平台，用于寻找、雇佣、管理和支付自由职业者，简化招聘和项目管理流程。
Skuad
skuad.io
Skuad是一个全球雇佣和薪资平台，帮助企业在160多个国家合法雇用和支付人才，无需预付款或长期合同。
Plane
plane.com
Plane 应用程序为美国企业提供薪资、福利和合规管理，支持在全球范围内雇佣员工和承包商，简化支付流程。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一个全球就业平台，简化跨国招聘、管理和支付，提供合规工具和定制福利，支持180多个国家。
Localyze
localyze.com
Localyze是一个全球流动性服务平台，简化人才跨境移动，提供透明的技术与服务，帮助公司在全球招聘，员工自由选择工作和生活地点。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass是一个全球远程团队的入职与薪资管理平台，简化公司在150个国家的远程工作流程和合规管理。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent是一个全球雇佣解决方案，简化国际招聘和合规管理，支持160个国家的远程团队和员工管理。
AbstractOps
abstractops.com
AbstractOps帮助远程公司的领导者简化州合规工作，自动化注册、薪资管理及邮件集中处理，减少压力和风险。
WorkBright
workbright.com
WorkBright是一款数字化的员工入职软件，简化招聘和文书工作，支持远程完成合规培训，提升新员工的入职体验。
Case IQ
caseiq.com
案例智商是一个案例管理系统，帮助组织跟踪和管理调查，支持数据收集与分析，提升工作流程效率。
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex帮助公司确保员工在国外和出差时合规地工作，简化申请A1证书及其他合规事务，降低合规风险。
Trusaic
trusaic.com
Trusaic应用程序提供全面的ACA合规服务，包括数据处理、法规专业支持、无忧报税和审计保护，帮助雇主减轻风险并确保合规。
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty是一款自动化人力资源合规和文件管理的应用，提供定制的就业文件，确保遵守美国各州的就业法律。
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo是一个远程招聘解决方案，可帮助企业发布职位、筛选候选人及管理招聘流程。
Envoy Global
envoyglobal.com
Envoy Global 应用程序简化了在美国和海外管理工作签证的过程，为用户和员工提供便捷的申请体验。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion是一个人力资源平台，简化全球团队的招聘和管理过程，支持跨国雇用和合规入职。
OnBlick
onblick.com
OnBlick是一款SaaS平台，帮助美国雇主管理人力资源合规和移民事务，自动化合规流程，减少审核请求，提升准备能力。
LitLingo
litlingo.com
LitLingo 是一个 AI 驱动的通信分析平台，可帮助企业实时识别和管理沟通风险，确保合规并减少潜在问题。