人力资源合规软件 - 最热门应用 - 波兰

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人力资源合规软件可帮助公司、经理和人力资源专业人员及时了解所有人力资源业务法规和合规法律。这些工具使企业能够应对复杂且不断变化的州和联邦合规立法和规则。他们还协助向员工传达和执行公司和立法政策。此外，这些解决方案通常会自动管理机密文档和报告工作流程。 传统上，合规解决方案主要关注财务合规性，例如工资单。然而，近年来，它们已经发展到提供更全面的解决方案。现代人力资源合规软件通常涉及工资、福利、风险和安全、招聘和员工关系等领域。虽然大多数供应商专注于特定的合规法律，例如 ACA、福利或小型企业，而不是涵盖每个领域，但人力资源合规软件通常与其他人力资源软件捆绑在一起，例如入职、考勤或福利管理软件。它也可以作为独立的解决方案提供。一些人力资源合规解决方案包括与核心人力资源或薪资软件的集成，以自动化薪资报告并简化合规性维护。
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人才获取，包括招聘和入职 · 人才管理，包括绩效管理、继任计划、薪酬管理、敬业度调查和集成学习管理系统 · 高级报告、分析和仪表板 · 人力资源自我通过 Dayforce 移动应用程序提供服务
Case IQ
caseiq.com
在这个充满欺诈、骚扰和道德缺失的世界里，Case IQ 代表着一股正义的力量。我们的使命？帮助像您这样的人创造更安全、更快乐、更高效的工作场所。 20 多年的经验告诉我们，只要齐心协力，我们确实可以有所作为。 Case IQ 因其安全、直观和可靠的一流软件而赢得了国际声誉，世界各地的公司都使用它来管理他们的调查。 Case IQ 的集成托管软件解决方案可确保调查的一致性、全面性和高效性。强大的报告工具可以帮助公司通过识别趋势和改进机会来降低风险。大大小小的公司都欣赏 Case IQ 集成且完全可定制的案例管理解决方案，该解决方案易于使用且针对移动设备进行了优化。 Case IQ 灵活的调查案件管理解决方案使调查人员在现场并让主管了解情况。
AbstractOps
abstractops.com
发展远程公司的领导者使用 AbstractOps 来消除国家合规性的压力、不确定性和财务风险。 *自动化注册* 工资单和实体注册、国务卿备案和注册代理人要求全部合而为一。从 1998 年开始，不再需要等待或填写网页。 *集中国家邮件* 忘记在成堆的文件中筛选以查找紧急通知。从直接发送到您的 AbstractOps 虚拟邮箱的电子邮件和数字化蜗牛邮件中获取可操作的任务。 *掌控*
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex帮助企业确保员工在国外和出差期间临时工作完全符合法规且无合规风险。该软件有助于评估合规风险并实施所需措施，例如申请 A1 证书、履行欧盟报告义务 (PWD) 以及管理保险和签证服务。 WorkFlex 保护公司免受所有税务风险，并在出现任何风险时承担责任。这减轻了人力资源部门的负担，并避免了潜在的罚款和高昂的法律费用。此外，WorkFlex 提供 100% 合规灵活性，使公司能够在就业市场中脱颖而出并吸引顶尖人才。立即加入 100 多家使用 WorkFlex 合规管理员工国际派遣的公司。
LitLingo
litlingo.com
LitLingo 帮助企业更好地沟通。我们的人工智能通过在发送消息之前标记有风险或不合规的语言，主动实时识别员工沟通中的有问题的语言。当您忙于写作时，我们的算法正在幕后努力工作，以重新校准您的消息传递中的任何错误，并帮助您完全避免危险的对话。 LitLingo 与您公司已经使用的所有企业通信渠道（例如 Gmail、Outlook、Slack、Microsoft Teams 和 Zendesk）集成，为最终用户提供实时反馈，确保消息合规，并且您的资产受保护。
Trusaic
trusaic.com
《平价医疗法案》很复杂。 ACA Complete 是一个全面的全方位服务解决方案，结合了最先进的数据解决方案、监管专业知识和审计保护，可帮助雇主降低风险、避免昂贵的处罚，并充满信心地应对 ACA 的复杂性。 ACA Complete 包括： 数据整理和准备，包括跨不同平台的数据整合 监管专业知识，由我们的 ACA 专家团队提供定制支持 无障碍的联邦和州 ACA 归档，确保完全准确和按时提交 审计保护，包括辩护如果经过 IRS 审计或收到 226J 信函，则与 ADP Workforce Now® 集成，为拥有大量劳动力、高流动率或可变工作时间员工的 ADP® 客户提供全方位服务 ACA 合规性 基于详细分析的定制解决方案和指导公司数据 全程值得信赖的全方位服务指导和支持 Trusaic 还提供 ACA Basic，其中包括： 在专家支持下准备和归档表格 1094-C/1095-C IRS 和 state1 归档 1095-C PDF 1095-C打印并邮寄1 处罚风险评估 1094-C/1095-C 准备 1095-C 审核和批准 年度申报的专家支持
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty 是一家帮助企业实现就业法合规和文档自动化的公司，今天发布了其就业法信息学项目 (ELIP) 的第一阶段，该项目旨在对美国每项就业法的逻辑进行编目、总结和编码，以加强学术法律研究和实际商业运用。 SixFifty 可自动执行特定州的研究、文件起草和持续的法律更新，消除人力资源合规性的麻烦和猜测。 SixFifty 帮助人力资源团队自信地自行承担复杂的州特定合规工作。 借助 SixFifty，您可以在短短几分钟内起草定制的就业文件（例如政策、协议和州附录），而无需支付大笔费用请律师为您起草。
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo 是一种用于远程招聘的端到端解决方案。寻找候选人，通过我们的雇主服务进行招聘，通过我们的平台管理一切
RemotePass
remotepass.com
RemotePass 是面向全球团队的最强大且易于使用的全球入职和薪资平台。我们的愿景是创造一个任何人都可以在任何地方工作，同时获得福利和金融服务的世界。通过消除流程的复杂性，我们正在为具有前瞻性的公司和远程团队重塑薪资和福利。对于公司而言，我们的一体化解决方案可帮助您控制整个远程工作生命周期，使您能够轻松入职、支付费用和管理 150 个国家/地区的远程团队。对于团队和承包商，RemotePass 可确保您按时并以您选择的付款方式和货币获得付款，而我们的超级应用程序可让您无缝访问领先的金融服务和福利 - 无论您身在世界何处。我们的团队专注于用户体验，我们运营具有消费级用户体验的复杂产品。我们非常关心使人力资源和财务团队能够避免手工工作并保持合规性，以便您可以专注于吸引和留住全球顶尖人才。立即预订演示，了解 RemotePass 如何让您的入职和薪资管理变得真正轻松。 RemotePass：随时随地为任何人提供服务并付款。
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战略规划和执行可倍增业务价值。 Maus 是一个用于战略、财务和退出规划的一体化平台，可将伟大的想法转化为行动。在一个易于使用的平台中，您可以规划、实施、衡量和发展您的业务。仅仅制定一个计划是不够的。借助 Maus，您可以将战略转变为成功路线图，同时与您的财务和业务价值目标保持一致
Plane
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Plane（以前称为 Pilot）为雇用美国和国际员工及承包商的美国公司管理工资、福利和合规性。在一个安全的基于云的平台上轻松招聘、入职和支付美国和世界各地的员工和承包商的费用。使用 Plane，您可以以最佳汇率向 240 多个国家/地区的承包商付款。 Plane 认为，国际承包商应该拥有与美国员工相同的薪资体验。我们将付款直接发送到承包商的银行账户，以便他们可以从自己的账户中提取资金，而无需使用电子钱包的麻烦或提款费用。想要雇用员工而不是承包商？借助 Plane，您可以轻松地在 100 多个国家/地区雇用全职员工，而无需设立当地实体。 Plane 可以处理就业文书、预扣税等等，让您无需再做这些工作。与许多 EOR 不同，Plane 相信简单的定价，没有隐藏费用。您每月支付固定费用。不确定是否雇用团队成员作为雇员或承包商？ Plane 从第一天起就支持这两种选择，我们的专家团队很乐意指导您找到最适合您需求的选择，无需议程。
Localyze
localyze.com
全球移动服务，尽在一个平台。无论范围如何，无论您的才能如何，我们都会为您解锁下一步行动。 从边界和官僚主义到开放和简单。通过 Localyze，我们将无缝技术、透明度和无与伦比的服务结合在一起，重新构想人们的工作方式。我们相信人才可以不受国界限制，因此我们正在为去中心化的世界构建一个中心化平台。在这个世界里，公司可以从任何地方招聘员工，人们可以在他们想要的地方工作和生活。
Warp
joinwarp.com
Warp 是一个为创始人打造的现代化薪资、合规和福利平台。我们将所有州税务登记和合规性置于自动驾驶状态，因此您无需再次登录另一个 .gov 网站。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent 是一种全球 EOR 解决方案，使您能够专注于发展世界一流的业务和团队。作为您的合作伙伴，我们让您能够灵活地聘用最优秀的国际人才，而无需建立昂贵的本地实体。作为您的记录雇主，我们让您在世界任何地方都可以轻松进行远程招聘。我们负责 160 个国家/地区的所有就业管理和合规职责，同时为您的员工提供他们需要的工具和支持，让他们感受到自己是您团队的一部分。我们知道您的时间很宝贵，您需要一个值得信赖的合作伙伴来让事情尽可能简单，以便您能够继续经营您的业务。 随时随地就业。无所不在。
Netchex
netchex.com
借助 Netchex 的人力资源和薪资管理解决方案，您可以使流程比以往更轻松，并确保工作始终正确完成。
Skuad
skuad.io
Skuad 是一个快速发展的全球就业和薪资平台，使像您这样的公司能够合规地在世界任何地方雇用优秀人才并为其支付工资。 Skuad 专为新的工作世界而打造，大型企业和新兴初创企业可以在其中接触到全球最优秀的人才，以发展业务并建立多元化的分布式团队。不涉及任何预付费用、隐藏成本或长期锁定。在 160 多个国家/地区招聘 ||以 100 多种货币付款 ||获得 24x5 专家支持
Envoy Global
envoyglobal.com
Envoy Global 在美国和海外赞助和管理工作签证的简单方法为您和员工带来最简单的申请体验。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是企业寻找、雇用、管理和支付承包商费用所需的唯一平台。 YunoJuno 将自由职业者管理系统与由 100,000 多个经过行业审查的承包商组成的精英市场相结合，将人力资源、招聘经理、财务和法律团队集中到一个地方。从人才招聘到合规性检查、文件、付款和见解，我们的平台帮助全球领先的公司在 150 多个国家/地区降低成本、缩短招聘时间并防止错误分类。立即免费探索该平台或预订演示 - 了解 PepsiCo、Depop 和 12,000 多家全球领先公司如何使用 YunoJuno 轻松与承包商合作。
Worksome
worksome.com
强大的外部劳动力管理：重新定义承包商体验。 使用唯一用于管理独立承包商的工具，建立、管理和留住您的外部劳动力，并具有强大的合规性和快速的付款能力。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion 使跨国招聘比以往任何时候都更加容易，不受国界限制，从而改变了工作场所。我们以德国效率而闻名，是缩小雇主与全球人才之间差距的欧洲领先企业之一。借助我们的解决方案，我们使公司能够在全球范围内发展团队，而无需建立本地实体。我们的平台可自动执行耗时的入职流程和全球薪资管理，使公司能够以快速、轻松且合规的方式招聘来自 160 多个国家/地区的人才。如果您想了解更多信息，请在此处预订演示：https://workmotion.com/book-a-demo/
Oyster
oysterhr.com
借助 Oyster 的 EOR，无需设立商业实体即可合规招聘，并通过单个自动化平台处理所有雇佣功能。 Oyster 比传统的有记录的雇主更好，部署了深入的就业洞察力以及法律和人力资源专家团队，以确保 180 多个国家/地区的合规性。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别注重帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
WorkBright
workbright.com
WorkBright 消除了阻碍招聘的瓶颈，因此您可以让新员工的工作速度提高 8 倍，而不会影响安全性或准确性。有效的入职培训可以增强团队实力、培养持久的联系并培养员工的幸福感。开始使用终极人力资源员工入职软件。用于加速招聘的入职软件：𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗜-𝟵 使用 WorkBright 的简化流程在 5 分钟内完成 I-9 表格。他们用户友好的工作流程和先进的地理定位技术创建了一种 100% 合规无差错的方式来物理完成 I-9 远程验证。 𝗛𝗥 𝗢𝗻𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 通过永不减慢的入职培训，让员工更快地工作。使用我们的顶级员工入职软件，复杂而繁琐的文书工作变得前所未有的简单。 WorkBright 自动填写重复字段、在错误发生之前发现错误并发送自动提醒以快速完成表单。 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁 𝗧𝗿𝗮𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 通过自动化职位发布、简历筛选、面试管理和团队协作工具吸引更多优质申请人。寻找下一个超级巨星从未如此简单。
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
OneTrust
onetrust.com
信任情报平台可帮助组织连接数据，团队和流程。 Onetrust的使命是使数据和AI负责使用。其平台通过同意和偏好简化了数据的收集，可以在隐私，安全，IT/IT/IT/Tech，第三方和AI风险的情况下自动化数据的治理，并通过应用和强制执行数据来激活负责使用数据整个数据遗产和生命周期的政策。 Onetrust支持数据团队和风险团队之间的无缝协作，以推动快速而值得信赖的创新。 Onetrust被公认为是市场先驱和领导者，拥有300多个专利，为全球14,000多个客户提供服务，从行业巨头到小型企业。 *同意和偏好：简化消费者透明度的同意和偏好管理。 *隐私自动化：通过操作您的隐私程序，在整个数据生命周期中启用负责任的使用。 *技术风险与合规性：扩展您的资源并优化您的风险和合规性生命周期。 *第三方管理：从摄入量到风险评估，缓解，正在进行的监测和报告的第三方管理自动化。
OnBlick
onblick.com
OnBlick HR 是一个 SaaS 平台，旨在为美国雇主提供人力资源合规和移民方面的细微差别。 OnBlick 的引导流程有助于最大限度地减少标准 RFE 并最大限度地提高批准量。它可实现合规性自动化和数据数字化，从而增强对 PAF/I9 和工资方面任何潜在 DOL 审计的准备。及时警报可确保不存在过时的文档或数据。 FDNS 功能减少了撤销的可能性。通过异地监督功能建立雇员与雇主的关系。最适合人力资源、移民、H-1B、RFE、DOL、ICE、FDNS 审核、I-9、I-983 表格和 PAF、IT 招聘和人事行业、临时招聘、人力资源、HR 支持 360 度企业合规
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trustmineral.com
Mineral 受到超过 100 万家公司的信赖，是成长型企业的人力资源和合规领导者。我们的主动解决方案消除了人力资源和合规性中的猜测，让客户高枕无忧。我们将数据、技术和人类专业知识相结合，推动创新和个性化指导。矿物解决方案包括在线员工培训、手册和工具包生成、人力资源专家团队的实时专家建议，以及用户友好的合规信息和人力资源最佳实践的综合资源库，旨在节省组织的时间和金钱，包括免费的网络研讨会、指南和清单。 Mineral 的合作伙伴网络使其能够建立美国最大的人力资源社区。Mineral 的前身是 ThinkHR 和 Mammoth 的合并实体。欲了解更多信息，请访问 www.trustmineral.com 并在 Twitter 上关注我们：@Trust_Mineral。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球团队的一体化人力资源平台。这意味着任何地方的任何团队都可以进行端到端的人力资源管理。在几分钟内即可合规地雇用、入职全职员工或独立承包商并为其支付工资。您将第一次在一个地方集中了解整个员工队伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的内部后台办公室和本地实体实现全球薪资发放。员工、经理和领导者可以通过 Deel 的现代化自助界面更新提款详细信息、可视化团队结构、监督工资支出总额以及完成数十项其他任务。如今，Deel 为从中小型企业到上市公司的 20,000 多家客户提供服务，帮助超过 120,000 名员工从任何地方获得工资。创建本地化的法律合同、跟踪休假、发放奖金、管理股权等。立即预订 Deel 平台个人指南的演示并解锁您的全球员工队伍。