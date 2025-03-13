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最热门 最近添加 人力资源案例管理软件 - 最热门应用

人力资源案例管理软件使组织和人力资源专业人员能够高效、保密地处理所有员工提交的案例和请求。这些解决方案提供的功能允许组织创建自定义人力资源工作流程、数字化纸质表格、生成报告并提供仪表板等功能。 尽管人力资源案例管理软件的某些功能与人力资源服务交付软件重叠，但它还包括管理与员工关系相关的高度敏感案例的特定功能，例如工作场所暴力、歧视、骚扰、报复和申诉。其中许多系统还提供匿名举报功能，以保护员工免受报复。此外，它们通常包含应用程序集成工具 (API)，用于连接各种业务解决方案，例如 CRM 和核心 HR 软件。