人力资源案例管理软件 - 最热门应用

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人力资源案例管理软件使组织和人力资源专业人员能够高效、保密地处理所有员工提交的案例和请求。这些解决方案提供的功能允许组织创建自定义人力资源工作流程、数字化纸质表格、生成报告并提供仪表板等功能。 尽管人力资源案例管理软件的某些功能与人力资源服务交付软件重叠，但它还包括管理与员工关系相关的高度敏感案例的特定功能，例如工作场所暴力、歧视、骚扰、报复和申诉。其中许多系统还提供匿名举报功能，以保护员工免受报复。此外，它们通常包含应用程序集成工具 (API)，用于连接各种业务解决方案，例如 CRM 和核心 HR 软件。
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ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Ethena
goethena.com
Ethena是一个综合合规培训平台，提供员工具有吸引力的课程、自动化学习管理系统和员工关系工具，帮助提升职场环境。
Case IQ
caseiq.com
案例智商是一个案例管理系统，帮助组织跟踪和管理调查，支持数据收集与分析，提升工作流程效率。
Vault Platform
vaultplatform.com
Vault Platform是企业合规操作系统，帮助企业识别、解决和预防不当行为及ESG违规。支持跨渠道披露和协作调查。
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama是一款学习管理系统，提供个性化的互动培训课程，主要用于人力资源合规性和工作场所教育，提高员工学习体验。
AllVoices
allvoices.co
Allvoices是一个员工关系平台，可轻松管理员工关系问题。借助利用AI的多合一解决方案，人力资源团队可以变得更加有效，并专注于改善员工体验，这将降低诉讼的风险，提高保留率并提高生产率。 Allvoices受到Zillow，Sweetgreen，Patagonia和Duolingo等领先的公司的信任，不仅要领先于更大的工作场所问题，而且可以无缝地融入他们当前的工作流程并使他们的生活更轻松 - 这就是为什么Allvoices被任命为员工敬业度（员工敬业度）的领导者的原因。人力资源案件管理和G2的举报类别。