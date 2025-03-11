人力资源案例管理软件 - 最热门应用

AllVoices

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Allvoices是一个员工关系平台，可轻松管理员工关系问题。借助利用AI的多合一解决方案，人力资源团队可以变得更加有效，并专注于改善员工体验，这将降低诉讼的风险，提高保留率并提高生产率。 Allvoices受到Zillow，Sweetgreen，Patagonia和Duolingo等领先的公司的信任，不仅要领先于更大的工作场所问题，而且可以无缝地融入他们当前的工作流程并使他们的生活更轻松 - 这就是为什么Allvoices被任命为员工敬业度（员工敬业度）的领导者的原因。人力资源案件管理和G2的举报类别。