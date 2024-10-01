人力资源案例管理软件 - 最热门应用 - 马提尼克

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人力资源案例管理软件使组织和人力资源专业人员能够高效、保密地处理所有员工提交的案例和请求。这些解决方案提供的功能允许组织创建自定义人力资源工作流程、数字化纸质表格、生成报告并提供仪表板等功能。 尽管人力资源案例管理软件的某些功能与人力资源服务交付软件重叠，但它还包括管理与员工关系相关的高度敏感案例的特定功能，例如工作场所暴力、歧视、骚扰、报复和申诉。其中许多系统还提供匿名举报功能，以保护员工免受报复。此外，它们通常包含应用程序集成工具 (API)，用于连接各种业务解决方案，例如 CRM 和核心 HR 软件。
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ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
Ethena
goethena.com
Ethena 的一体化合规培训平台可帮助您检查所有选项并建立更好的工作场所。我们的产品为您提供员工真正喜欢的课程目录、自动交付的学习管理系统以及支持您的团队应对棘手情况的员工关系工具。 Ethena 受到 Zendesk、Pinterest、Notion、BetterUp 等团队的信任。我们得到了 Felicis、GSV、Homebrew、Village Global 和其他顶级投资者的支持，我们的咨询团队包括人力运营和法律专家，例如 Frances Frei 和 Leonard Shen。
Case IQ
caseiq.com
在这个充满欺诈、骚扰和道德缺失的世界里，Case IQ 代表着一股正义的力量。我们的使命？帮助像您这样的人创造更安全、更快乐、更高效的工作场所。 20 多年的经验告诉我们，只要齐心协力，我们确实可以有所作为。 Case IQ 因其安全、直观和可靠的一流软件而赢得了国际声誉，世界各地的公司都使用它来管理他们的调查。 Case IQ 的集成托管软件解决方案可确保调查的一致性、全面性和高效性。强大的报告工具可以帮助公司通过识别趋势和改进机会来降低风险。大大小小的公司都欣赏 Case IQ 集成且完全可定制的案例管理解决方案，该解决方案易于使用且针对移动设备进行了优化。 Case IQ 灵活的调...
Vault Platform
vaultplatform.com
Vault Platform 是企业诚信操作系统，帮助企业解决和防止不当行为和 ESG 违规行为。因为今天，企业必须积极追求完美的诚信。利用 Vault Platform 的 Active Integrity 解决方案，激励业务生态系统中的每个人（包括员工、客户、股东和供应商）发现、解决和防止不当行为。因为今天，每个人都希望通过自己的工作对世界产生积极的影响。通过采取主动、多渠道的披露方法，集中协作调查流程，并分发可操作的诚信见解，您将减少盲点，将解决时间缩短一半，防止进一步的不当行为，并使诚信成为您的竞争优势。 Vault 正在帮助 Airbnb、eToro、OVO Energy、M&C S...
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama 的培训课程受到现代学习者如何消费内容的启发，正在打破现状。我们针对特定行业、一流、互动且引人入胜的课程针对您的公司进行个性化定制，使其与您的员工相关，并协助营造一个没有骚扰和歧视的温馨环境。
AllVoices
allvoices.co
AllVoices 是一个员工关系平台，可以轻松管理员工关系问题。借助利用人工智能的一体化解决方案，人力资源团队可以提高效率并专注于改善员工体验，这将降低诉讼风险，提高保留率并提高生产力。 AllVoices 受到 Sweetgreen、Patagonia 和 Duolingo 等领先公司的信赖，可以在一处轻松管理员工关系问题