人力资源案例管理软件 - 最热门应用 - 蒙古

Vault Platform

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Vault Platform 是企业诚信操作系统，帮助企业解决和防止不当行为和 ESG 违规行为。因为今天，企业必须积极追求完美的诚信。利用 Vault Platform 的 Active Integrity 解决方案，激励业务生态系统中的每个人（包括员工、客户、股东和供应商）发现、解决和防止不当行为。因为今天，每个人都希望通过自己的工作对世界产生积极的影响。通过采取主动、多渠道的披露方法，集中协作调查流程，并分发可操作的诚信见解，您将减少盲点，将解决时间缩短一半，防止进一步的不当行为，并使诚信成为您的竞争优势。 Vault 正在帮助 Airbnb、eToro、OVO Energy、M&C S...