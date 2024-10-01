人力资源案例管理软件 - 最热门应用 - 法罗群岛

Case IQ

caseiq.com

在这个充满欺诈、骚扰和道德缺失的世界里，Case IQ 代表着一股正义的力量。我们的使命？帮助像您这样的人创造更安全、更快乐、更高效的工作场所。 20 多年的经验告诉我们，只要齐心协力，我们确实可以有所作为。 Case IQ 因其安全、直观和可靠的一流软件而赢得了国际声誉，世界各地的公司都使用它来管理他们的调查。 Case IQ 的集成托管软件解决方案可确保调查的一致性、全面性和高效性。强大的报告工具可以帮助公司通过识别趋势和改进机会来降低风险。大大小小的公司都欣赏 Case IQ 集成且完全可定制的案例管理解决方案，该解决方案易于使用且针对移动设备进行了优化。 Case IQ 灵活的调...