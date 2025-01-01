人力资源分析软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
人力资源分析软件使人力资源专业人员能够收集和分析数据，帮助他们确定关键的劳动力指标。这些工具集成了业务和员工数据，以评估人力资源部门对整体业务绩效的影响。公司利用人力资源分析软件来查明效率低下、预测生产力并增强劳动力组织。通过提供管理人力资本所必需的见解，这些工具有助于提高公司的投资回报率。 人力资源分析软件的预测功能为管理层提供了有关政策和结构变化如何影响员工士气和绩效的见解。此外，这些工具可以让人力资源专业人员了解工作场所文化变革对生产力的潜在影响。一些人力资源分析工具还提供简化招聘流程并识别与公司文化契合的候选人的功能。虽然一些人力资源管理套件和核心人力资源解决方案包括分析功能，但它们并不只专注于人力资源分析。
提交新应用
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一款基于云的人力资源管理平台，提供招聘、薪资、绩效跟踪等功能，旨在简化企业人力资源流程。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Bob HR
hibob.com
Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。
Worksy
worksy.io
Worksy 是一款综合人力资源软件，适用于中大型组织，提供工资、考勤、请假、绩效、招聘等管理工具。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce是一个综合人力资源平台，管理员工体验并优化人力资源流程，提供个性化的功能以满足企业需求。
ChartHop
charthop.com
ChartHop是一个人员操作平台，连接和可视化人数据，帮助组织提升透明度和决策能力，支持各种人力资源管理功能。
flair HR
flair.hr
Flair人力资源应用是一个全面的人力资源管理解决方案，简化员工管理流程，支持招聘、缺勤管理和绩效评估。
Hireology
hireology.com
Hireology 是一个招聘管理平台，帮助企业吸引、雇用和培训员工，提供自动化工作流程和候选人沟通工具。
Polinode
polinode.com
Polinode是一个网络数据分析工具，允许用户上传、可视化和分析网络数据，以理解网络结构和动态。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是一款员工参与软件，帮助HR与运营团队减少员工流失、提高生产力并提升一线员工的参与度。
Culture15
culture15.com
Culture15是一款人力资源分析平台，通过员工行为诊断组织文化，帮助企业定义、评估及增强文化实践，提升员工参与度和生产力。
Progression
progression.co
Progression是一款职业发展平台，帮助企业定义并测量员工的职业成长，提供框架构建、成长习惯及实时洞察等功能。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 提供人员和绩效管理工具，通过 StayFactor™ 分数和组织网络分析帮助企业优化团队表现和员工敬业度。
DreamTeam
dreamteam.io
DreamTeam 是一款全方位的人力资源管理平台，旨在简化中小企业的复杂人事流程，提供便捷的解决方案和全面的可视化管理。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是全面的人力资源管理软件，帮助企业高效招聘、管理、考勤和薪资，提升员工满意度和运营效率。
Worknice
worknice.com
Worknice是一个灵活的人力资源平台，简化了员工管理、入职、文件处理和合规性，提高组织效率与透明度。
Sympa
sympa.com
Sympa是一个可定制的人力资源管理软件，简化员工记录、招聘和绩效管理，支持与其他系统集成，以提升效率和数据准确性。
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore是一款员工生产力监测工具，提供数据可视化，帮助组织改进工作流程和提高绩效。
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp是一个员工参与平台，通过收集反馈和提供洞察，帮助组织提高员工满意度和参与度，促进健康的工作环境。
Sysarb
sysarb.se
Sysarb应用帮助企业促进薪酬公平，利用数据和技术提高员工留存率和参与度，已在50多个国家为500多客户提供服务。
Natural HR
naturalhr.com
自然人力资源是一个云端人力资源和工资管理解决方案，适用于拥有100名以上员工的企业，提供多种人力资源管理工具。
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Rhabit Analytics是一个人才管理平台，提供实时员工绩效分析，促进员工参与和领导力发展，支持企业实现战略目标。
Visier
visier.com
Visier 是一个人力资源分析平台，通过数据分析帮助组织更好地了解员工并优化人才策略，支持决策与业务成果改善。
Knoetic
knoetic.com
Knoetic是一个数据分析平台，帮助企业获得DEI、流失率、招聘和薪酬等方面的见解，从而优化决策和运营效率。
Flowtrace
flowtrace.io
Flowtrace是一款工作流管理工具，提供清晰的流程概述与性能分析，帮助用户优化协作、提高生产力和改善客户体验。
Diversio
diversio.com
Diversio是一个平台，通过测量和跟踪员工体验，帮助企业提升多样性、公平性和包容性（DEI）努力。
HRCast
hrcast.io
HRCast 是一款人力资源规划与分析软件，汇总人事、薪资、财务等数据，帮助用户创建、比较和合并预算及预测方案，并生成报告。
Stratigens
stratigens.com
Stratigens是一款软件应用，提供人力资源和工作场所数据智能，帮助企业快速有效地做出基于数据的战略决策。
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic是一个人力资源分析平台，帮助专业人士连接人力与财务数据，进行调查，并获取关于员工和组织的重要信息。
LiveRem
liverem.com
LiveRem是一个实时人力资源洞察基准平台，直接连接工资和人力资源系统，帮助企业做出数据驱动的决策，提高效率，吸引人才。
eqtble
eqtble.com
Eqtble是一款人力资源分析平台，帮助企业整合数据，分析劳动力动态，支持多样性和公平性决策。