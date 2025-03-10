Prodoscore

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Prodoscore 是一种非侵入性且以员工为中心的数据可视化和员工生产力监控解决方案，可创建日常数字参与的可见性。通过提供植根于数据且可在几秒钟内消化的可行见解，Prodoscore 让领导者能够更好地了解情况并做好更好的准备，同时为员工提供灵活性并为雇主提供问责制。可行的见解有助于推动组织和个人的成功。使用机器学习、人工智能和自然语言处理，我们可以测量您的核心业务应用程序（例如 CRM、办公套件和电话系统）中的数千个日常活动点，以提供生产力智能。我们专有的评分系统可生成可在几秒钟内消化的关键指标，因此领导者可以根据数据做出明智的决策。我们复杂的机器学习算法输出一个分数，让您轻松快速地消化机会。筛选多份报告并进行艰难对话以确定问题领域的日子已经一去不复返了。实施时间不到 15 分钟，并且对最终用户没有影响。衡量员工生产力的原因有很多，但真正有效且易于实施和使用的工具却很少。