人力资源分析软件 - 最热门应用 - 泰国

ADP Workforce Now

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ADP Workforce Now 是唯一一款能够适应您工作方式的基于云的一体化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基于单一数据库构建，具有人力资源管理、薪资、福利、人才管理、时间和劳动力管理、学习和分析以及重返办公室功能。管理您的员工从未如此简单。 ADP Workforce Now 为您提供的工具不仅可以跟踪人力资源信息，还可以帮助您管理员工队伍并做出数据驱动的决策。而且，随着您的成长，您可以添加您需要的功能。使用专门设计的工具和功能为组织的各个级别提供支持，为业务领导者、经理和员工提供引人入胜的体验。 • 一体化：一个可配置的人力资源平台，可在单个数据库中高效管理所有人员管理功能（工资、人力资源、时间、人才和福利）。 • 可靠的合规性：我们行业领先的安全性可确保您的数据安全，同时我们深厚的合规性专业知识和解决方案可帮助您保护您的业务。 • 易于使用：触手可及的创新、易于使用的功能，让您能够轻松地以符合您需求的方式工作，同时还为您的员工提供更好的体验 • 洞察工作流程：充满信心地做出决策，来自业内最丰富、最强大的劳动力数据库的见解。 • 集成且互联的生态系统：利用最大的人力资源生态系统扩展您的人员管理能力，该生态系统可轻松、安全地与领先的第三方解决方案集成。轻松与会计师、经纪人和金融提供商等重要合作伙伴建立联系。工资单。利用专为帮助您运营业务并满足合规性需求而构建的一体化套件，节省时间并减少错误。