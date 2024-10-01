人力资源分析软件 - 最热门应用 - 蒙古

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人力资源分析软件使人力资源专业人员能够收集和分析数据，帮助他们确定关键的劳动力指标。这些工具集成了业务和员工数据，以评估人力资源部门对整体业务绩效的影响。公司利用人力资源分析软件来查明效率低下、预测生产力并增强劳动力组织。通过提供管理人力资本所必需的见解，这些工具有助于提高公司的投资回报率。 人力资源分析软件的预测功能为管理层提供了有关政策和结构变化如何影响员工士气和绩效的见解。此外，这些工具可以让人力资源专业人员了解工作场所文化变革对生产力的潜在影响。一些人力资源分析工具还提供简化招聘流程并识别与公司文化契合的候选人的功能。虽然一些人力资源管理套件和核心人力资源解决方案包括分析功能，但它们并不只专注于人力资源分析。
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能够适应您工作方式的基于云的一体化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基于单一数据库构建，具有人力资源管理、薪资、福利、人才管理、时间和劳动力管理、学习和分析以及重返办公室功能。管理您的员工从未如此简单。 ADP Workforce Now 为您提供的工具不仅可以跟踪人力资源信息，还可以帮助您管理员工队伍并做出数据驱动的决策。而且，随着您的成长，您可以添加您需要的功能。使用专门设计的工具和功能为组织的各个级别提供支持，为业务领导者、经理和员工提供引人入胜的体验。 • 一体化：一个可配置的人力资源平台，可在单个数据库中高效管理所有人员...
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
ChartHop
charthop.com
ChartHop 的使命是在组织内部创造健康的透明度，以便员工和组织蓬勃发展。 ChartHop 是一个动态的人员运营平台，它连接并可视化人员数据，通过洞察、协调和行动为组织提供支持。 ChartHop 的人员运营平台为人力资源带来了全新的方法，是人员数据的统一来源，也是日常计划、流程和举措的主要行动点。从人员和财务主管到经理和员工，ChartHop 专为组织中的每个人而设计。 ChartHop 通过整个人力资源技术堆栈的强大集成，与数十个平台良好配合，并为 1Password、YipitData、BetterCloud 和 Starburst 等公司提供服务。 ChartHop 由 Ian ...
ClearCompany
clearcompany.com
帮助近 3,000 个组织招聘、培养、认可和留住员工。自 2004 年以来，ClearCompany 的端到端人才管理平台已帮助数千家公司通过在员工旅程的每个阶段赋予员工权力来最大限度地发挥人才。 ClearCompany 集成了数据驱动的最佳实践、专家知情的内容和定制的软件工具来招聘、提升、认可和留住员工，团结人员和流程以实现业务成功。当人力资源部门拥有所需的工具来准确规划、完美执行人员计划并刻意构建文化时，人才最大化就得以实现——这些人才最大化的重要支柱是我们人才管理平台的核心。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce 是一个一体化人力资源平台，可提供最佳员工体验。它是一种集中式解决方案，可简化员工生命周期每个阶段的人力资源流程。我们的使命是帮助企业： - 简化人力资源流程； - 建立高绩效文化； - 使招聘、入职、员工敬业度、时间跟踪、休假管理和绩效评估变得更加容易。 PeopleForce 帮助推动企业向前发展，同时关注人员而不是流程。创造一个充满力量且令人愉快的工作场所。
Worksy
worksy.io
Worksy 是一款适用于大中型组织的综合人力资源软件。我们可用的解决方案包括基本的管理工具，例如工资、员工时间和出勤、休假、索赔、绩效、招聘、人力资源分析等。
WorkStep
workstep.com
对于雇主：WorkStep 的软件可以帮助公司雇用和留住整个供应链的一线员工。对于求职者：针对制造、交付、装载、维修和完成工作的人员的工作网络。受聘。学习新技能。开创事业。
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 将您吸引、雇用和加入最佳团队所需的一切功能整合到一个平台中，并且在设计时考虑了您的行业。建立品牌知名度，自动化招聘流程、短信和电子邮件候选人，并通过技能测试和验证降低风险。如今，超过 7,500 家企业信赖 Hireology 来寻找和雇用他们所需的人才。
Winningtemp
winningtemp.com
我们的团队成功平台通过倾听每一位员工的意见并为领导者提供相关的见解和行动来帮助您创建成功的团队和健康的组织，从而提供清晰、可衡量的结果。我们可以腾出时间，让您的领导者可以专注于真正重要的事情。我们的解决方案以科学为基础，以数据为动力，并由人工智能驱动，帮助全球各地的组织更轻松地提高敬业度，并降低压力水平和员工流动率。只需一眼，您即可了解整个组织的整体温度。这使您可以轻松发现员工喜欢或希望发展的领域，让您有机会在挑战升级之前发现挑战，并共同创造成功的结果。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一体化人力资源和招聘解决方案，为复杂的人员相关流程（无论是本地、全球、远程还是基于办公室）带来结构性和简单性。它具有人力资源团队改善组织工作生活体验所需的所有功能。 flair 涵盖整个员工旅程，并且完全可定制。从标准功能开始，或根据您组织的独特需求调整每个流程 - 选择权在您。通过招聘功能吸引人才并减少招聘时间，例如我们的拖放式职业页面构建器和可定制的候选人渠道。通过个性化的入职旅程，将热情的新手转变为忠实的品牌拥护者。并简化核心人力资源任务，例如缺勤管理、工资单、绩效评估、时间跟踪等。我们的解决方案基于 Salesforce 构建，让您能够受益于世界领先的 CRM 平台的...
Flowtrace
flowtrace.io
我们帮助您了解和优化公司的工作方式。您将获得生产力更高的员工队伍、敬业的员工，并且客户将获得他们应得的服务。我们提供您组织的信息流和关系的全面视图，以便您可以建立一支更有生产力的团队。我们的核心能力是： 1. 跨团队和跨职能协作 2. 协作时间和生产力趋势 3. 信息流和思想领袖分析
Culture15
culture15.com
Culture15 是一个人力资源分析平台，它使用员工行为来诊断组织当前的文化。我们让领导团队“定义”他们的文化，无论他们想要敏捷、创新还是强调多样性和包容性，我们的平台可以让组织了解他们是否拥有这种能力，如果有，它有多强。用户可以创建自定义功能并按功能、区域或他们希望设置的任何其他自定义细分来跟踪行为。我们使用基于我们专有的 15 轴行为框架的调查，让您能够更多地了解您的组织。我们还相信参与度在组织文化中发挥着重要作用，因此我们的平台还允许组织不断衡量这一点，但让文化走在最前沿，真正推动变革。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 为成长型企业提供人员和绩效管理工具。我们正在申请专利的技术将参与度和倦怠信号整合到一个 StayFactor™ 分数中。结合我们的组织网络分析图 (ONA)，您将拥有培养高绩效团队、发现内部协作模式、识别孤岛和瓶颈以及突出联系最紧密和联系最紧密的员工所需的一切。借助 Peoplelogic，您将获得做出有影响力的业务决策所需的所有数据和见解。
Polinode
polinode.com
Polinode 允许您导入、收集和分析网络数据。通过 Polinode Networks，您可以将任何网络数据上传到 Polinode 云，您可以在其中与其交互、可视化并分析它。
Sysarb
sysarb.se
近 20 年来，Sysarb 一直致力于在全球范围内培育公平的工作场所。 Sysarb 被认为是该领域的领先者，它利用数据、技术和专业知识来促进薪酬公平，从而促进人才保留、提高就业参与度并降低法律风险。 Sysarb 在 50 多个国家/地区拥有 500 多个客户，在同工同酬领域产生了重大影响。这包括使公司能够遵守最新的
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR 是一种基于云的人力资源和薪资解决方案，适用于拥有 100 多名员工的成长型企业。我们的综合套件包括核心人力资源数据库、自助服务、招聘、绩效管理、时间和出勤、费用、工资单、报告和分析。 Natural HR 还提供可定制的工作流程，帮助您自动化和简化流程，例如入职和离职。与大多数让您学习软件的云供应商不同，我们相信您应该得到更多。对于我们来说，这不仅仅是为您提供技术。我们热衷于确保您充分利用我们的解决方案。我们友好且平易近人的客户成功团队致力于通过持续的培训和技术支持帮助您快速设置。
Progression
progression.co
使用排名第一的职业发展平台 Progression 定义和衡量您组织的职业发展。借助 Progression，您可以： - 使用模板和人工智能，在数小时（而不是数月）内构建和可视化职业框架 - 养成简单的习惯，以证明成长 - 通过丰富、实时的见解使您的团队取得进步 - 参与、激励和推动让您的员工拥有自己的职业生涯 - 在创纪录的时间内实现员工的卓越成长。通过 Progression 建立、部署和保持一流的技能和职业道路。立即加入数千个团队，推动员工真正成长并减少员工流失。
DreamTeam
dreamteam.io
面向中小型企业的一体化人才中心，可通过最快、最灵活且无限的人力资源平台简化复杂的人员流程。 DreamTeam 使您能够重新获得对具有脱节数据的增量人员流程的完全控制和可见性。我们通过全面且易于设置的解决方案来克服人力资源的复杂性，将您的团队从繁重的体力工作中解放出来，同时促进人力资源的成功、满意度和蓬勃发展的公司文化。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一体化人力资源管理软件，它重新定义了企业进行员工管理的方式。他们的使命很明确：帮助现代公司培养敬业且高绩效的团队。Omni 旨在全面支持您的整个端到端员工生命周期，帮助人力资源团队在整个过程中招聘、入职、管理和支付员工工资只需点击几下即可访问亚洲及其他地区。借助 Omni，您和您的团队的宝贵时间不再浪费在数据输入或管理任务上，而是用于推动业务增长的战略计划和有意义的互动。
Worknice
worknice.com
令人愉快的 HR 软件 - 100% 在澳大利亚设计、制造和支持。利用灵活直观的人力资源平台来简化您的人力资源系统和结构数据，以实现伟大的目标。 Worknice 拥有市场领先的核心人力资源用户体验；简化入职、智能文档和合规性、员工变更管理、工资整合、休假、审查和调查。专为需要解决当前挑战和新出现的挑战的蓬勃发展的人力资源团队而打造。
Knoetic
knoetic.com
通过发现 DEI、人员流失、招聘、薪酬等方面的见解，全面了解对员工来说重要的事情。
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可定制的 HR 软件，可让您专注于员工和明智的决策。探索我们的解决方案并预订免费演示。
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore 是一种非侵入性且以员工为中心的数据可视化和员工生产力监控解决方案，可创建日常数字参与的可见性。通过提供植根于数据且可在几秒钟内消化的可行见解，Prodoscore 让领导者能够更好地了解情况并做好更好的准备，同时为员工提供灵活性并为雇主提供问责制。可行的见解有助于推动组织和个人的成功。使用机器学习、人工智能和自然语言处理，我们可以测量您的核心业务应用程序（例如 CRM、办公套件和电话系统）中的数千个日常活动点，以提供生产力智能。我们专有的评分系统可生成可在几秒钟内消化的关键指标，因此领导者可以根据数据做出明智的决策。我们复杂的机器学习算法输出一个分数，让您轻松快速地消化机...
Diversio
diversio.com
Diversio 平台通过衡量、跟踪和改善每位员工在 Inclusion Framework™ 中的体验，帮助推动 DEI 工作。联合利华、Guusto、德勤、Hudson's Bay Company 和达能等公司都信赖 Diversio 来推动其公司文化。 Diversio 使 HR & DEI 团队和投资者能够通过创建更具包容性的公司文化来留住人才并提高绩效。
HRCast
hrcast.io
HRCast 是一款人员规划和分析软件。该软件将人力资源、薪资、会计和其他相关数据源整合到一个组合数据库中进行分析。 HRCast 允许用户创建、比较和合并不同的预算和预测规划方案，并生成报告。该软件旨在通过人事数据分析和可视化实现管理、人力资源和财务之间的合作。
Stratigens
stratigens.com
Stratigens 是一款屡获殊荣的软件应用程序，可提供战略决策智能。我们的使命是帮助公司连接劳动力和工作场所，以便他们做出以数据为主导、快速且具有成本效益的决策。 Stratigens 是唯一一款将全球劳动力和工作场所数据整合到一个地方的软件包。 Stratigens 从数千个数据源收集数百万个有关技能、城市和国家的数据点，并使这些信息易于理解，将外部数据转化为情报和见解。 Stratigens 将数周的研究压缩为几秒钟，而交付成本仅为咨询成本的一小部分。 Stratigens 使您能够投资于以人为本的战略，利用数据有效管理人力资本。
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic 是面向战略人力资源领导者的人员分析平台。我们帮助您链接分散的人力资源和财务数据，进行调查，并获得有关您的人员和组织的关键问题的答案。
LiveRem
liverem.com
LiveRem 是一个实时人力资源洞察基准测试平台。 LiveRem 成立于 2024 年，直接连接到薪资和人力资源系统，提供始终在线的人力资源见解，并将其与市场其他产品进行比较。 LiveRem 帮助客户做出数据驱动的决策、节省时间并提高成本效率。最终，LiveRem 帮助组织吸引和留住人才。 LiveRem 目前在新西兰和澳大利亚推出，很快将在新加坡和迪拜推出。
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Rhabit 将易于使用的移动优先技术和组织心理学相结合，提供人人都喜欢的反馈体验，从而消除了员工敬业度、领导力发展和绩效管理方面的痛苦。组织受益于 Rhabit 漂亮的、完全可定制的 HR Analytics 仪表板以及白手套帐户管理和支持。无论您是在寻找高采用率的敬业度调查还是强有力的领导力评估，Rhabit 都将提供新的见解，帮助您的公司建立高绩效、不可抗拒的文化。
eqtble
eqtble.com
转换人员数据。启用业务决策。 eqtble 使人员分析师能够成为问题解决者，而不是无休止的数字运算者。将来自传统人力资源来源、财务、销售等的数据整合在一起，进行一站式分析。
Visier
visier.com
Visier 的目的是揭示有关员工队伍的人类真相并为更美好的未来做出贡献。 Visier 成立的目的是专注于对商务人士来说重要的事情：回答正确的问题，即使是人们可能不知道要问的问题。塑造业务战略的问题为采取行动提供动力，并推动更好的业务成果。 Visier 通过使用所有可用的人员数据（无论来源如何）提供快速、清晰的人员洞察。凭借内置的最佳实践专业知识，决策者可以自信地采取行动。得益于我们出色的客户，Visier 成为劳动力分析领域的市场领导者，在全球 75 个国家/地区拥有超过 25,000 家客户。欲了解更多信息，请访问 visier.com