Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

搜索​​​​

最热门 最近添加 家庭护理机构管理软件 - 最热门应用

家庭护理机构管理软件简化了家庭护理提供者的行政和财务任务、患者护理管理和治疗协调。这些机构在患者家中提供熟练和非熟练以及短期和长期护理。 注册护士、治疗师、助手、社会工作者和个案经理可以使用该软件来增强业务运营、集中工作流程、优化调度并简化计费流程。一些软件选项可能包括移动应用程序，供护理人员在移动时访问日程安排和患者记录，虽然潜在客户和销售的 CRM 功能可能可用，但它们并不是必需的。