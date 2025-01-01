家庭护理机构管理软件 - 最热门应用

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家庭护理机构管理软件简化了家庭护理提供者的行政和财务任务、患者护理管理和治疗协调。这些机构在患者家中提供熟练和非熟练以及短期和长期护理。 注册护士、治疗师、助手、社会工作者和个案经理可以使用该软件来增强业务运营、集中工作流程、优化调度并简化计费流程。一些软件选项可能包括移动应用程序，供护理人员在移动时访问日程安排和患者记录，虽然潜在客户和销售的 CRM 功能可能可用，但它们并不是必需的。
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ShiftCare
shiftcare.com
ShiftCare是一款简化护理管理的软件，支持残疾人护理提供者，高效管理名册、计费和客户关系。
GEOH
geoh.app
GEOH应用程序帮助家政服务机构高效管理业务、提高盈利，同时确保遵守政府规定，支持收入增长。
Billiyo
billiyo.com
Billiyo是一款为后急性护理服务提供管理和运营支持的全方位家居健康护理软件，整合了医疗账单、业务运营和临床文档等功能。
FirstVisit
firstvisitsoftware.com
FirstVisit是一款符合HIPAA标准的家庭护理管理平台，帮助家庭护理机构管理业务，包括考勤、排班、文件存储等功能。
CareTime
caretime.us
CareTime是一款基于云的家庭健康管理工具，帮助临终关怀和居家护理机构简化患者检查、调度和文书工作。
FieldWorker
fieldworker.ai
FieldWorker是一款综合社工案件管理软件，旨在通过技术标准化居家护理服务的协调与结果跟踪，确保符合当地医疗和政府规定。