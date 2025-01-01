帮助台软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
帮助台软件是一种旨在组织、管理和响应来自内部和外部来源的服务相关请求的工具。客户查询可以通过各种渠道提交，例如电子邮件、电话或社交媒体。客户服务团队利用这些工具来简化支持流程并深入了解所有通信平台上的客户参与度。
提交新应用
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Intercom
intercom.com
Intercom是一个客户服务平台，通过自动化和人工支持增强客户体验，帮助企业提高满意度并降低成本。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一个集成客户服务平台，支持多渠道沟通，具备票务管理、自动化与自助服务功能，帮助企业高效管理客户互动。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk是一个客户服务软件，帮助企业通过多个渠道管理客户沟通，支持票务管理和自动化流程。可移动访问，适合各种规模企业。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk是一个客户支持平台，通过统一票务系统和自动化功能简化客户查询管理，提高团队协作和支持效率。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage是一个云基础的业务管理平台，帮助技术公司自动化运营、管理客户服务和项目，实现高效和盈利。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias是一个针对电子商务业务的客户服务平台，整合多渠道通信，提供自动化支持和个性化客户体验。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot是一个开源客户支持解决方案，帮助企业通过多个渠道（如网站、社交媒体和邮件）与客户沟通。
Help Scout
helpscout.com
Help Scout是一款面向客户的支持软件，通过电子邮件和在线聊天提供个性化服务，并集成知识库和团队协作功能。
JustCall
justcall.io
JustCall是一款综合商业通信平台，支持电话、短信、电子邮件和WhatsApp等多种沟通方式，帮助企业优化客户互动和工作流程。
Tidio
tidio.com
Tidio是客户服务软件，提供实时聊天、聊天机器人和AI支持，帮助企业提高客户支持和销售。适用于各种平台和社交媒体。
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个项目管理平台，帮助组织规划、跟踪和管理复杂项目，提高工作效率。
Atera
atera.com
Atera是一个IT管理平台，集成远程监控、帮助台和自动化工具，支持多种操作系统，旨在提高IT服务的效率和沟通。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Zammad
zammad.com
Zammad是一个综合票务系统，简化客户服务管理，支持多渠道沟通，提供票务跟踪和分析工具，增强团队协作和工作流程。
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie是一个无代码平台，帮助用户创建移动应用、网站和其他数字解决方案，适合不同业务需求。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款集成了营销、销售和客户支持的CRM软件，帮助企业提高客户转化率并管理潜在客户。
Crisp
crisp.chat
Crisp是一个多渠道客户支持平台，提供即时沟通工具，帮助企业改善客户体验和支持效率。
LiveChat
livechat.com
LiveChat是一个客户服务平台，提供在线聊天和分析功能，帮助企业与客户实时交互并提升在线支持。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise是一个客户服务平台，可整合电子邮件、短信、社交媒体等多渠道通讯，简化客服管理与团队协作。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home是一个IT服务管理应用，整合端点安全、网络监控和任务自动化，帮助企业提高运营效率和安全性。
LeadDesk
leaddesk.com
Leaddesk是一个基于云的呼叫中心软件，专注于销售和客户服务，提供高效的呼叫处理和客户管理工具。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi是一个统一的客户体验平台，帮助企业在社交媒体和其他渠道上管理客户互动，提供深度分析与支持。
Vtiger
vtiger.com
Vtiger是一款云端客户关系管理（CRM）软件，帮助企业有效管理销售、营销和客户服务，支持移动应用访问和多渠道客户互动。
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport是一款服务台软件，管理售后客户体验，提升客户满意度，减少流失，支持票务管理、实时沟通及客户数据分析。
Insightly
insightly.com
Insightly是一个灵活的CRM平台，帮助企业管理客户数据，销售流程和市场营销工作，适合中小型企业使用。
Front
front.com
Front是一个现代客户服务平台，支持团队通过多渠道协作与客户沟通，利用AI和自动化提高效率并优化客户体验。
Octadesk
octadesk.com
Octadesk是一款综合客户关系管理工具，帮助企业管理客户互动、自动化任务，提高效率和客户满意度。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一个集销售跟踪、联系人管理、营销自动化和客户服务于一体的客户关系管理工具，适合中小型企业使用。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch是一个集成客户沟通平台，提供实时聊天、电子邮件营销、知识库等工具，帮助企业提升客户支持和营销效果。
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk是一个在线票务系统，帮助小型企业和大型企业集中管理客户消息，提高团队效率和客户满意度。
Groove
groovehq.com
Groove是一个客户支持平台，简化团队沟通与工作流程，统一管理多渠道客户互动，支持多个品牌的管理与效率提升。
Gladly
gladly.com
Gladly是一款以客户为中心的客户服务软件，旨在统一管理各渠道的客户互动，提供个性化的服务体验。
Trengo
trengo.com
Trengo是一个客户服务平台，简化多渠道沟通，支持团队协作和自动化响应，提高客户满意度。
eDesk
edesk.com
eDesk是一个综合客户支持平台，专为电子商务企业设计，可集中管理来自多个渠道的客户查询，提升支持效率。
Pylon
usepylon.com
Pylon是一个客户运营平台，帮助企业在Slack、Teams、邮件和应用内聊天中管理客户，统一跟踪和处理客户请求。
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks是一款基于云的IT服务管理应用，提供票务系统、库存管理和知识库功能，帮助团队处理客户请求和提高效率。
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze是一个客户服务和消息平台，支持实时聊天、电子邮件和社交媒体，帮助企业提供客户支持和销售自动化。
Creatio
creatio.com
Creatio是一个无代码平台，提供CRM和工作流自动化解决方案，帮助企业提升客户体验和运营效率。
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC是一个完整的CRM平台，提供市场营销自动化、销售和服务管理等业务应用，支持SaaS和PaaS解决方案。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel是一个全面的B2B销售平台，支持通过WhatsApp进行团队协作、自动化和与CRM系统集成。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一款SaaS软件，提供培训、知识库、测验、调查和客户关系管理工具，旨在提升员工学习和客户满意度。
Kustomer
kustomer.com
Kustomer是一个客户服务CRM平台，通过自动化和统一的客户视图来优化客户互动，帮助企业高效管理大量支持请求。
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent是一款集实时聊天、电子邮件和电话支持于一体的客服软件，旨在简化客户互动和票务管理。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks是一个协作电子邮件平台，帮助团队管理共享收件箱、分配邮件、创建工作流程和提高客户支持效率。
Capacity
capacity.com
Capacity是一款支持自动化平台，利用人工智能减少工单、邮件和电话，帮助公司提供更高效的客户支持。
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack结合了Solarwinds的Web Help Desk和Dameware远程支持，简化和自动化服务台和IT支持任务。
Loop Email
intheloop.io
Loop Email 是一个强大的团队收件箱，集中组织所有工作沟通，允许团队管理共享收件箱、分配任务和讨论客户邮件。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo是一个云平台，提供综合业务应用，帮助企业管理销售、营销、账单和支持等任务，适合各种规模的公司。
Khoros
khoros.com
Khoros是一个社交媒体管理平台，提供工具以简化社交营销、品牌保护、数据分析和风险管理。
Watermelon
watermelon.ai
西瓜是一个对话式AI平台，通过聊天机器人自动化客户服务，无需编程，支持多渠道通讯和整合。
Acquire
acquire.io
Acquire 是一款企业级应用，提供安全的联合浏览、AI 聊天机器人、实时聊天和视频通话等功能，帮助团队提高客户体验和支持效率。
Dixa
dixa.com
Dixa是一款客户服务平台，提供多渠道支持和智能路由，帮助企业优化客户互动和提升客户满意度。
Hiver
hiverhq.com
Hiver是一款电子邮件管理工具，简化团队协作和客户支持，集成于Gmail和Outlook，提供自动化和协作功能。
LabiDesk
labidesk.com
LabiDesk是一款帮助中心软件，提供知识库、共享邮箱、工单系统、聊天等多种支持渠道，用于管理客户请求和沟通。
DevRev
devrev.ai
DevRev是一个为SaaS和科技公司设计的平台，整合客户支持、产品开发和销售，提供无缝协作和数据同步的功能。
Plumsail
plumsail.com
Plumsail是一个多功能工具，可自动生成文档、处理请求，并增强Microsoft 365和SharePoint平台的使用。