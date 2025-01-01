Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
帮助台软件
目录
最热门
最近添加

帮助台软件 - 最热门应用

帮助台软件是一种旨在组织、管理和响应来自内部和外部来源的服务相关请求的工具。客户查询可以通过各种渠道提交，例如电子邮件、电话或社交媒体。客户服务团队利用这些工具来简化支持流程并深入了解所有通信平台上的客户参与度。

提交新应用


Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom是一个客户服务平台，通过自动化和人工支持增强客户体验，帮助企业提高满意度并降低成本。

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk是一个集成客户服务平台，支持多渠道沟通，具备票务管理、自动化与自助服务功能，帮助企业高效管理客户互动。

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Zoho Desk是一个客户服务软件，帮助企业通过多个渠道管理客户沟通，支持票务管理和自动化流程。可移动访问，适合各种规模企业。

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Freshdesk是一个客户支持平台，通过统一票务系统和自动化功能简化客户查询管理，提高团队协作和支持效率。

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage是一个云基础的业务管理平台，帮助技术公司自动化运营、管理客户服务和项目，实现高效和盈利。

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Gorgias是一个针对电子商务业务的客户服务平台，整合多渠道通信，提供自动化支持和个性化客户体验。

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot是一个开源客户支持解决方案，帮助企业通过多个渠道（如网站、社交媒体和邮件）与客户沟通。

Help Scout

Help Scout

helpscout.com

Help Scout是一款面向客户的支持软件，通过电子邮件和在线聊天提供个性化服务，并集成知识库和团队协作功能。

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall是一款综合商业通信平台，支持电话、短信、电子邮件和WhatsApp等多种沟通方式，帮助企业优化客户互动和工作流程。

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio是客户服务软件，提供实时聊天、聊天机器人和AI支持，帮助企业提高客户支持和销售。适用于各种平台和社交媒体。

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

团队合作是一个项目管理平台，帮助组织规划、跟踪和管理复杂项目，提高工作效率。

Atera

Atera

atera.com

Atera是一个IT管理平台，集成远程监控、帮助台和自动化工具，支持多种操作系统，旨在提高IT服务的效率和沟通。

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。

Zammad

Zammad

zammad.com

Zammad是一个综合票务系统，简化客户服务管理，支持多渠道沟通，提供票务跟踪和分析工具，增强团队协作和工作流程。

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie是一个无代码平台，帮助用户创建移动应用、网站和其他数字解决方案，适合不同业务需求。

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay是一款集成了营销、销售和客户支持的CRM软件，帮助企业提高客户转化率并管理潜在客户。

Crisp

Crisp

crisp.chat

Crisp是一个多渠道客户支持平台，提供即时沟通工具，帮助企业改善客户体验和支持效率。

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat是一个客户服务平台，提供在线聊天和分析功能，帮助企业与客户实时交互并提升在线支持。

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise是一个客户服务平台，可整合电子邮件、短信、社交媒体等多渠道通讯，简化客服管理与团队协作。

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home是一个IT服务管理应用，整合端点安全、网络监控和任务自动化，帮助企业提高运营效率和安全性。

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

Leaddesk是一个基于云的呼叫中心软件，专注于销售和客户服务，提供高效的呼叫处理和客户管理工具。

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi是一个统一的客户体验平台，帮助企业在社交媒体和其他渠道上管理客户互动，提供深度分析与支持。

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger是一款云端客户关系管理（CRM）软件，帮助企业有效管理销售、营销和客户服务，支持移动应用访问和多渠道客户互动。

TeamSupport

TeamSupport

teamsupport.com

TeamSupport是一款服务台软件，管理售后客户体验，提升客户满意度，减少流失，支持票务管理、实时沟通及客户数据分析。

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly是一个灵活的CRM平台，帮助企业管理客户数据，销售流程和市场营销工作，适合中小型企业使用。

Front

Front

front.com

Front是一个现代客户服务平台，支持团队通过多渠道协作与客户沟通，利用AI和自动化提高效率并优化客户体验。

Octadesk

Octadesk

octadesk.com

Octadesk是一款综合客户关系管理工具，帮助企业管理客户互动、自动化任务，提高效率和客户满意度。

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM是一个集销售跟踪、联系人管理、营销自动化和客户服务于一体的客户关系管理工具，适合中小型企业使用。

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch是一个集成客户沟通平台，提供实时聊天、电子邮件营销、知识库等工具，帮助企业提升客户支持和营销效果。

HelpDesk

HelpDesk

helpdesk.com

HelpDesk是一个在线票务系统，帮助小型企业和大型企业集中管理客户消息，提高团队效率和客户满意度。

Groove

Groove

groovehq.com

Groove是一个客户支持平台，简化团队沟通与工作流程，统一管理多渠道客户互动，支持多个品牌的管理与效率提升。

Gladly

Gladly

gladly.com

Gladly是一款以客户为中心的客户服务软件，旨在统一管理各渠道的客户互动，提供个性化的服务体验。

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo是一个客户服务平台，简化多渠道沟通，支持团队协作和自动化响应，提高客户满意度。

eDesk

eDesk

edesk.com

eDesk是一个综合客户支持平台，专为电子商务企业设计，可集中管理来自多个渠道的客户查询，提升支持效率。

Pylon

Pylon

usepylon.com

Pylon是一个客户运营平台，帮助企业在Slack、Teams、邮件和应用内聊天中管理客户，统一跟踪和处理客户请求。

Spiceworks

Spiceworks

spiceworks.com

Spiceworks是一款基于云的IT服务管理应用，提供票务系统、库存管理和知识库功能，帮助团队处理客户请求和提高效率。

Re:amaze

Re:amaze

reamaze.com

Re:amaze是一个客户服务和消息平台，支持实时聊天、电子邮件和社交媒体，帮助企业提供客户支持和销售自动化。

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio是一个无代码平台，提供CRM和工作流自动化解决方案，帮助企业提升客户体验和运营效率。

CloudCC

CloudCC

cloudcc.com

CloudCC是一个完整的CRM平台，提供市场营销自动化、销售和服务管理等业务应用，支持SaaS和PaaS解决方案。

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel是一个全面的B2B销售平台，支持通过WhatsApp进行团队协作、自动化和与CRM系统集成。

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs是一款SaaS软件，提供培训、知识库、测验、调查和客户关系管理工具，旨在提升员工学习和客户满意度。

Kustomer

Kustomer

kustomer.com

Kustomer是一个客户服务CRM平台，通过自动化和统一的客户视图来优化客户互动，帮助企业高效管理大量支持请求。

LiveAgent

LiveAgent

liveagent.com

LiveAgent是一款集实时聊天、电子邮件和电话支持于一体的客服软件，旨在简化客户互动和票务管理。

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Helpmonks是一个协作电子邮件平台，帮助团队管理共享收件箱、分配邮件、创建工作流程和提高客户支持效率。

Capacity

Capacity

capacity.com

Capacity是一款支持自动化平台，利用人工智能减少工单、邮件和电话，帮助公司提供更高效的客户支持。

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Help Desk Essentials Pack结合了Solarwinds的Web Help Desk和Dameware远程支持，简化和自动化服务台和IT支持任务。

Loop Email

Loop Email

intheloop.io

Loop Email 是一个强大的团队收件箱，集中组织所有工作沟通，允许团队管理共享收件箱、分配任务和讨论客户邮件。

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Apptivo是一个云平台，提供综合业务应用，帮助企业管理销售、营销、账单和支持等任务，适合各种规模的公司。

Khoros

Khoros

khoros.com

Khoros是一个社交媒体管理平台，提供工具以简化社交营销、品牌保护、数据分析和风险管理。

Watermelon

Watermelon

watermelon.ai

西瓜是一个对话式AI平台，通过聊天机器人自动化客户服务，无需编程，支持多渠道通讯和整合。

Acquire

Acquire

acquire.io

Acquire 是一款企业级应用，提供安全的联合浏览、AI 聊天机器人、实时聊天和视频通话等功能，帮助团队提高客户体验和支持效率。

Plumsail

Plumsail

plumsail.com

Plumsail是一个多功能工具，可自动生成文档、处理请求，并增强Microsoft 365和SharePoint平台的使用。

Dixa

Dixa

dixa.com

Dixa是一款客户服务平台，提供多渠道支持和智能路由，帮助企业优化客户互动和提升客户满意度。

Hiver

Hiver

hiverhq.com

Hiver是一款电子邮件管理工具，简化团队协作和客户支持，集成于Gmail和Outlook，提供自动化和协作功能。

LabiDesk

LabiDesk

labidesk.com

LabiDesk是一款帮助中心软件，提供知识库、共享邮箱、工单系统、聊天等多种支持渠道，用于管理客户请求和沟通。

DevRev

DevRev

devrev.ai

DevRev是一个为SaaS和科技公司设计的平台，整合客户支持、产品开发和销售，提供无缝协作和数据同步的功能。

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.

帮助台软件 - 最热门应用 - WebCatalog