Desku

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Desku 处于人工智能驱动的客户支持领域的前沿，专注于为电子商务和 SaaS 行业设计的解决方案。该公司的目标是通过专注于提高效率、增强用户体验和企业级可靠性来转变客户服务行业。 Desku 提供的产品 * 人工智能驱动的自动化：Desku 的人工智能驱动的聊天机器人和自动化实用程序可显着减少支持工作量。 * 共享收件箱：Desku 提供闪电般快速、用户友好、人工智能增强型收件箱，针对现代支持团队进行了优化。 * 知识库：Desku 提供易于创建的知识库，为客户提供自助服务选项。 * 实时聊天：Desku 的实时聊天功能允许与客户进行实时、无缝的沟通。 为什么企业信任 Desku * 该平台受到 1000 多个支持代理和 350 家企业的信任。 * Desku 有助于减少高达 50% 的支持查询。 * 公司帮助降低了 40% 的支持成本。 集成功能 - Desku 允许无缝集成现有工具，以提高团队生产力。该平台支持 30 多个集成应用程序，并提供由实时客户数据支持的自定义操作。