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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
帮助台软件是一种旨在组织、管理和响应来自内部和外部来源的服务相关请求的工具。客户查询可以通过各种渠道提交，例如电子邮件、电话或社交媒体。客户服务团队利用这些工具来简化支持流程并深入了解所有通信平台上的客户参与度。
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Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一个集成客户服务平台，支持多渠道沟通，具备票务管理、自动化与自助服务功能，帮助企业高效管理客户互动。
Acquire
acquire.io
Acquire 为企业团队提供了创造最佳客户体验所需的数字工具。凭借安全协同浏览、人工智能聊天机器人、实时聊天和视频通话等功能，Acquire 使团队能够跨所有渠道主动实时解决复杂的销售、服务和支持问题。通过 Acquire，企业可以持续吸引客户，同时最大限度地减少解决时间和冗余。 Acquire 灵活且可扩展的软件套件可满足任何企业在任何设备上的客户服务、销售和支持需求。 Acquire 总部位于旧金山。该公司的客户遍布全球，包括多个财富 500 强品牌。 Acquire 得到了 Base10、S28 Capital 和 Fathom Capital 等团体的支持。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一个集销售跟踪、联系人管理、营销自动化和客户服务于一体的客户关系管理工具，适合中小型企业使用。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo是一个云平台，提供综合业务应用，帮助企业管理销售、营销、账单和支持等任务，适合各种规模的公司。
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie是一个无代码平台，帮助用户创建移动应用、网站和其他数字解决方案，适合不同业务需求。
Atera
atera.com
Atera是一个IT管理平台，集成远程监控、帮助台和自动化工具，支持多种操作系统，旨在提高IT服务的效率和沟通。
Capacity
capacity.com
Capacity是一款支持自动化平台，利用人工智能减少工单、邮件和电话，帮助公司提供更高效的客户支持。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot是一个开源客户支持解决方案，帮助企业通过多个渠道（如网站、社交媒体和邮件）与客户沟通。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home是一个IT服务管理应用，整合端点安全、网络监控和任务自动化，帮助企业提高运营效率和安全性。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage是一个云基础的业务管理平台，帮助技术公司自动化运营、管理客户服务和项目，实现高效和盈利。
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub是一款企业级CRM，通过统一平台管理客户销售、营销、支持和计费活动，适合中小企业使用。
Creatio
creatio.com
Creatio是一个无代码平台，提供CRM和工作流自动化解决方案，帮助企业提升客户体验和运营效率。
Crisp
crisp.chat
Crisp是一个多渠道客户支持平台，提供即时沟通工具，帮助企业改善客户体验和支持效率。
Dixa
dixa.com
Dixa是一款客户服务平台，提供多渠道支持和智能路由，帮助企业优化客户互动和提升客户满意度。
DoneDone
donedone.com
DoneDone是一款任务管理和协作工具，支持任务分配、跟踪与团队合作，旨在简化工作流程，提高生产力。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款集成了营销、销售和客户支持的CRM软件，帮助企业提高客户转化率并管理潜在客户。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk是一个客户支持平台，通过统一票务系统和自动化功能简化客户查询管理，提高团队协作和支持效率。
Front
front.com
Front是一个现代客户服务平台，支持团队通过多渠道协作与客户沟通，利用AI和自动化提高效率并优化客户体验。
Gmelius
gmelius.com
Gmelius 是一款集成于 Gmail 的协作平台，提供共享收件箱、工作流程自动化和与其他应用（如 Slack、Trello）的连接，增强团队协作。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias是一个针对电子商务业务的客户服务平台，整合多渠道通信，提供自动化支持和个性化客户体验。
Groove
groovehq.com
Groove是一个客户支持平台，简化团队沟通与工作流程，统一管理多渠道客户互动，支持多个品牌的管理与效率提升。
HappyFox
happyfox.com
HappyFox是一款帮助台软件，支持通过多渠道处理客户请求，包括电子邮件、电话和社交媒体，并集成多种业务应用。
Help Scout
helpscout.com
Help Scout是一款面向客户的支持软件，通过电子邮件和在线聊天提供个性化服务，并集成知识库和团队协作功能。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch是一个集成客户沟通平台，提供实时聊天、电子邮件营销、知识库等工具，帮助企业提升客户支持和营销效果。
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk是一个在线票务系统，帮助小型企业和大型企业集中管理客户消息，提高团队效率和客户满意度。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks是一个协作电子邮件平台，帮助团队管理共享收件箱、分配邮件、创建工作流程和提高客户支持效率。
HelpSpace
helpspace.com
HelpSpace是一款客户支持和服务管理软件，帮助企业管理客户查询、提高响应速度，并提供知识库和自助服务功能。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise是一个客户服务平台，可整合电子邮件、短信、社交媒体等多渠道通讯，简化客服管理与团队协作。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Insightly
insightly.com
Insightly是一个灵活的CRM平台，帮助企业管理客户数据，销售流程和市场营销工作，适合中小型企业使用。
Intercom
intercom.com
Intercom是一个客户服务平台，通过自动化和人工支持增强客户体验，帮助企业提高满意度并降低成本。
JustCall
justcall.io
JustCall是一款综合商业通信平台，支持电话、短信、电子邮件和WhatsApp等多种沟通方式，帮助企业优化客户互动和工作流程。
Khoros
khoros.com
Khoros是一个社交媒体管理平台，提供工具以简化社交营销、品牌保护、数据分析和风险管理。
Kustomer
kustomer.com
Kustomer是一个客户服务CRM平台，通过自动化和统一的客户视图来优化客户互动，帮助企业高效管理大量支持请求。
LiveChat
livechat.com
LiveChat是一个客户服务平台，提供在线聊天和分析功能，帮助企业与客户实时交互并提升在线支持。
Plumsail
plumsail.com
Plumsail是一个多功能工具，可自动生成文档、处理请求，并增强Microsoft 365和SharePoint平台的使用。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一款SaaS软件，提供培训、知识库、测验、调查和客户关系管理工具，旨在提升员工学习和客户满意度。
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze是一个客户服务和消息平台，支持实时聊天、电子邮件和社交媒体，帮助企业提供客户支持和销售自动化。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks是一款基于云的IT服务管理应用，提供票务系统、库存管理和知识库功能，帮助团队处理客户请求和提高效率。
Stonly
stonly.com
Stonly是一个无代码的互动知识管理平台，提供客户支持和培训工具，帮助企业高效解决客户问题和提升满意度。
SupportBench
supportbench.net
Supportbench 是一款顶级的优质客户支持软件，适合寻求先进、经济实惠、可扩展解决方案的企业。它拥有动态 SLA、KCS 知识库、人工智能驱动的 ChatGPT 知识库机器人和可定制仪表板等功能。借助 Salesforce 同步、高级客户门户、聊天机器人功能和易于使用的 API，Supportbench 可以增强客户体验、优化支持运营，并为团队提供可行的见解。
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport是一款服务台软件，管理售后客户体验，提升客户满意度，减少流失，支持票务管理、实时沟通及客户数据分析。
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个项目管理平台，帮助组织规划、跟踪和管理复杂项目，提高工作效率。
Tidio
tidio.com
Tidio是客户服务软件，提供实时聊天、聊天机器人和AI支持，帮助企业提高客户支持和销售。适用于各种平台和社交媒体。
Trengo
trengo.com
Trengo是一个客户服务平台，简化多渠道沟通，支持团队协作和自动化响应，提高客户满意度。
Vtiger
vtiger.com
Vtiger是一款云端客户关系管理（CRM）软件，帮助企业有效管理销售、营销和客户服务，支持移动应用访问和多渠道客户互动。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk是一个客户服务软件，帮助企业通过多个渠道管理客户沟通，支持票务管理和自动化流程。可移动访问，适合各种规模企业。
eDesk
edesk.com
eDesk是一个综合客户支持平台，专为电子商务企业设计，可集中管理来自多个渠道的客户查询，提升支持效率。
DevRev
devrev.ai
DevRev是一个为SaaS和科技公司设计的平台，整合客户支持、产品开发和销售，提供无缝协作和数据同步的功能。
Ticksy
ticksy.com
让客户满意的服务台。 对于支持人员来说，Ticksy 是一股清新的空气，而且使用起来很轻松。 但更重要的是，这对您的客户来说绝对是一种快乐。
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk 是一款现代帮助台软件，可简化客户服务。它功能强大、可定制且经济实惠，使公司能够简化支持操作并提高客户满意度。由 Syncfusion 为您提供，Syncfusion 是一家软件组件和框架提供商，凭借其产品的实力和支持这些产品的支持服务的质量而享有盛誉。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi是一个统一的客户体验平台，帮助企业在社交媒体和其他渠道上管理客户互动，提供深度分析与支持。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Zammad
zammad.com
Zammad是一个综合票务系统，简化客户服务管理，支持多渠道沟通，提供票务跟踪和分析工具，增强团队协作和工作流程。
Desku
desku.io
Desku 处于人工智能驱动的客户支持领域的前沿，专注于为电子商务和 SaaS 行业设计的解决方案。该公司的目标是通过专注于提高效率、增强用户体验和企业级可靠性来转变客户服务行业。 Desku 提供的产品 * 人工智能驱动的自动化：Desku 的人工智能驱动的聊天机器人和自动化实用程序可显着减少支持工作量。 * 共享收件箱：Desku 提供闪电般快速、用户友好、人工智能增强型收件箱，针对现代支持团队进行了优化。 * 知识库：Desku 提供易于创建的知识库，为客户提供自助服务选项。 * 实时聊天：Desku 的实时聊天功能允许与客户进行实时、无缝的沟通。 为什么企业信任 Desku * 该平台受到 1000 多个支持代理和 350 家企业的信任。 * Desku 有助于减少高达 50% 的支持查询。 * 公司帮助降低了 40% 的支持成本。 集成功能 - Desku 允许无缝集成现有工具，以提高团队生产力。该平台支持 30 多个集成应用程序，并提供由实时客户数据支持的自定义操作。
Octadesk
octadesk.com
Octadesk是一款综合客户关系管理工具，帮助企业管理客户互动、自动化任务，提高效率和客户满意度。
Pylon
usepylon.com
Pylon是一个客户运营平台，帮助企业在Slack、Teams、邮件和应用内聊天中管理客户，统一跟踪和处理客户请求。
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack结合了Solarwinds的Web Help Desk和Dameware远程支持，简化和自动化服务台和IT支持任务。