Dixa

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Dixa 使公司能够提供应有的客户服务。 Dixa 帮助客户服务领导者为客户和团队创造轻松的体验，从而提高忠诚度。 Dixa 为团队提供了所有对话的统一视图，为客户提供了通过其首选渠道进行联系的便利，并为领导者提供了持续改进服务体验的见解。 Dixa 的对话式客户服务平台将强大的人工智能与人性化相结合，提供高度个性化的服务体验，并随着您的业务增长而扩展。团队及其客户受益于更高的满意度，而自动化有助于提高服务效率和有效性，最终带来真正的商业价值。 Dixa 专门的客户成功团队可确保您快速启动和运行，并与您合作，实现 Dixa 所说的“客户友谊”。 Dixa 每年支持超过 3000 万次对话，受到 Interflora、On、Wise、Deezer、Rapha、Too Good to Go、Hello Print 和 Wistia 等领先品牌的信赖。请访问 dixa.com 了解更多信息。 凭借客户识别功能，Dixa 可以在客户联系时立即了解他们。 Dixa 通过在时间轴中显示每个客户与您的企业的对话历史记录以及即时的订单历史记录来实现这一点。这确保团队拥有更快地解决客户询问所需的信息，同时提供更个性化的支持。 灵活的定价和全球可扩展性使您只需为所需的内容付费，并且无需额外的成本或精力即可扩大或缩小规模。 所有对话类型（电话、电子邮件、聊天、Facebook Messenger、Instagram、Twitter 和 WhatsApp）都被放入队列中并自动路由到适当的代理，同时对话数据被转换为实时分析。 Dixa 功能包括 VoIP、IVR、回拨、点击通话、通话录音、自动化、快速响应、可定制的聊天小部件、实时和历史报告以及高级路由。 Dixa 的用户友好界面和简单的设置旨在增强代理体验，让团队能够专注于客户而不是软件。 Dixa 专为世界各地的入站呼叫中心、多渠道联络中心和小型企业而设计，为座席提供提供卓越客户服务的工具，从而增强品牌与客户之间的联系。