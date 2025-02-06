帮助台软件 - 最热门应用 - 斯瓦尔巴和扬马延

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
帮助台软件是一种旨在组织、管理和响应来自内部和外部来源的服务相关请求的工具。客户查询可以通过各种渠道提交，例如电子邮件、电话或社交媒体。客户服务团队利用这些工具来简化支持流程并深入了解所有通信平台上的客户参与度。
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Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一种人工智能驱动的服务解决方案，易于设置、使用和扩展。 Zendesk 解决方案开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业能够更快地发展。 Zendesk 还帮助企业利用尖端的 AI 服务团队更快、更准确地解决客户问题。 Zendesk AI 建立在数十亿次 CX 交互之上，可在从自助服务、客服人员到管理员的整个服务体验中加以利用，帮助您大规模发展和高效运营。 Zendesk 为客服人员提供他们所需的工具、见解和上下文，以便他们在任何渠道（无论是社交消息、电话还是电子邮件）上提供个性化的服务体验。 Zendesk 汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到人工智能驱动的工作流程和代理工具、自动化以及包含 1200 多个应用程序的市场 - 所有这些都在一个屋檐下受到保护。我们的解决方案易于实施和动态调整，使团队无需 IT、开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在 Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，让公司轻松与客户建立有意义的联系。从初创公司到大型企业，我们相信每个公司都应该能够获得智能、创新的客户体验，无论其规模、行业或雄心。 Zendesk 以 30 多种语言为多个行业的 13 万多个全球品牌提供服务。 Zendesk 总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
Acquire
acquire.io
Acquire 为企业团队提供了创造最佳客户体验所需的数字工具。凭借安全协同浏览、人工智能聊天机器人、实时聊天和视频通话等功能，Acquire 使团队能够跨所有渠道主动实时解决复杂的销售、服务和支持问题。通过 Acquire，企业可以持续吸引客户，同时最大限度地减少解决时间和冗余。 Acquire 灵活且可扩展的软件套件可满足任何企业在任何设备上的客户服务、销售和支持需求。 Acquire 总部位于旧金山。该公司的客户遍布全球，包括多个财富 500 强品牌。 Acquire 得到了 Base10、S28 Capital 和 Fathom Capital 等团体的支持。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 是一个集成业务应用程序的云平台，专为各种类型和规模的公司而设计。它允许您使用 Apptivo 的应用程序管理几乎所有业务任务，从销售和营销到计费和支持，以及其间的一切。 Apptivo 没有按应用程序定价；每个用户每月仅需 10 美元即可访问整个平台。无论您将 Apptivo 用于单个应用程序还是管理整个业务，它都将为组织带来难以置信的价值。 其应用涵盖了整个客户生命周期： * 营销：创建有针对性的联系人列表、构建和发送电子邮件活动以及跟踪分析。 * 销售：完整的 CRM 功能，具有强大的联系人管理、销售渠道、自动化和报告功能。 * 帮助台：功能强大的票务系统，具有电子邮件集成、门户网站和时间跟踪功能。 * 项目管理：通过甘特图管理项目进度，跟踪时间和里程碑，并为所花费的精力开具发票。 * 现场服务：工单分配和调度、移动照片、时间和材料采集以及计费。 * 报价和计费：建立专业报价并通过集成的计费和定期发票功能通过电子邮件发送给您的客户。 * 订单管理：将报价转化为订单，跟踪库存和发货，并向客户收取产品费用。 * 采购和供应链：管理供应商、跟踪采购订单和发票以及管理库存。 Apptivo 被来自全球 193 个国家的数十万家企业使用，可以容纳高达数十亿美元的企业的独立顾问。 Apptivo 的灵活性是其三大优势之一：可负担性、灵活性和功能。它以单一价格提供整套业务应用程序，在一系列广泛的应用程序中提供了丰富而强大的功能，这些应用程序提供了无与伦比的功能，具有一流的配置功能，使系统能够灵活地适应任何类型的业务。商业。
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
Atera
atera.com
Atera 的人工智能 IT 管理平台使企业 IT 团队和托管服务提供商 (MSP) 能够在任何规模的整个组织中实现卓越运营。在一个直观的仪表板中管理您的整个 IT 运营，从远程监控和管理 (RMM)、帮助台和票务到修补和自动化。简化您的运营，实时监督您的 IT，并提高整个组织的日常生产力。使用数十个精选的一流解决方案来定制您的端到端 IT 环境，涉及安全、备份和恢复、网络监控等。了解 AI 如何帮助您创造无与伦比的 IT 效率。免费试用 Atera 30 天或在以下网址预订演示：www.atera.com
Capacity
capacity.com
每个公司都有需要支持的客户和员工。随着需求的增加，需要关注的票证、电子邮件和电话也随之增加，从而形成重复、昂贵且痛苦的支持流程，让客户等待，团队不堪重负。 Capacity 是一个支持自动化平台，它使用实用的生成式人工智能来转移票证、电子邮件和电话，以便您的团队可以尽最大努力工作。我们为全球 2,000 多家公司提供自助服务、座席协助以及营销活动和工作流程解决方案。 如今，Capacity 在单一平台上实现了聊天、短信、语音、网络、电子邮件、帮助台等方面的自动化支持，由 Cereproc、Denim Social、Envision、Linc、Lucy、LumenVox、SmartAction 和 Textel 的技术和人才提供支持。 Capacity 由 David Karandish 和 Chris Sims 于 2017 年创立，是 Equity.com 孵化器的一部分。我们自豪地将总部设在圣路易斯。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一种开源客户支持解决方案，可帮助公司在其网站、Facebook 页面、Twitter、Whatsapp、短信、电子邮件等上吸引客户。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的开源替代方案。连接您的客户对话渠道并从一个地方与您的客户交谈。轻松地将新代理添加到您的系统并轻松解决对话。 Chatwoot 还为您提供实时报告来衡量您团队的绩效，为您提供预设回复以轻松回答常见问题，并为您提供私人注释以供客服人员相互协作。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub 是一种企业级 CRM，具有销售、营销、支持和计费功能，用于从一个统一平台管理所有客户相关活动。它是一个专为中小企业打造的高马力业务增长平台。您可以使用 ConvergeHub 在客户生命周期的每个阶段完成所有与客户相关的活动。使用它来吸引潜在客户、发送营销活动、培养潜在客户、完成销售、回答支持请求、生成合同、存储文档、管理产品或服务、发送报价、创建发票等。 ConvergeHub 强大的定制和自动化功能可让您配置和自动化您自己的业务流程，并大幅提高生产力。 ConvergeHub 的 360 度潜在客户和客户视图为您提供深入可行的见解，允许您通过活动历史记录跟踪所有接触点，并让您通过任何渠道（电子邮件、电话、短信、传真或社会的。评论、注释、标签、任务、约会、日历、提醒、通知汇集在一起，让您保持联系并了解最新信息。您可以对列表进行细分、创建模板并通过电子邮件和文本开展营销活动。通过跟踪客户服务案例并快速响应，与客户保持密切联系。通过直接从 CRM 创建产品和服务报价并发送发票来快速获得付款，并在收到付款时跟踪付款。报告生成器和可自定义的仪表板可让您创建自己的报告并直观地跟踪业务各个领域的进度。 ConvergeHub 通过许多本机集成（例如 QuickBooks、DocuSign、PandaDoc、Ringcentral、Twilio、Office365、Box、Dropbox、Wordpress 等）以及 Zapier、Piesync、API 和 Webhooks 与其他软件集成。
Creatio
creatio.com
Creatio 是一家无代码平台的全球供应商，旨在以最大的自由度实现工作流程和 CRM 的自动化。每天，成千上万的客户在 100 个国家/地区的平台上启动数百万个工作流程。对客户和合作伙伴的真诚关怀是 Creatio DNA 的重要组成部分。 Creatio 产品包括无代码平台 (Studio Creatio)、CRM 应用程序（营销、销售和服务）、20 个垂直行业的行业工作流程和市场附加组件。他们帮助客户实现工作流程数字化，增强客户和员工体验，并提高商业和运营团队的效率。 Creatio 在多份 Gartner 和 Forrester 报告中被公认为领导者和杰出表现者。 Creatio 产品在点对点门户网站上获得了终端用户的好评。 他们的客户享有拥有自动化的自由。自由是通过无限的定制、无需一行代码即可构建应用程序的能力以及大量即用型模板和连接器来提供的。他们的平台使知识工作者能够使用无代码构建应用程序，同时提高组织能力。 他们相信真正的护理。他们与客户和合作伙伴建立真诚的关系，先伸出援手，然后思考业务，透明、公开地沟通，倾听、调整和创造价值。 Creatio 是一家美国公司，总部位于马萨诸塞州波士顿。他们在 25 个国家/地区的 6 个办事处和当地办事处拥有 700 多名员工。 Creatio 与一些世界上最成功的组织建立了长期合作关系，包括 AMD、拜耳、卡夫亨氏、伟世通、法国兴业银行、法国巴黎银行等。 Creatio 与 700 家 GSI 和本地集成商合作。 他们的文化是对客户和合作伙伴的真诚关怀、热情、加倍努力和保持积极态度。
Crisp
crisp.chat
Crisp 是终极一体化多渠道客户支持平台，可帮助企业立即与等待支持的客户或潜在客户建立联系。凭借其快速发展的工具集，Crisp 正在引领公司通过客户驱动的革命，通过对话来实现高速增长。客户使用 Crisp 为潜在客户提供现代客户生命周期体验、产生更多合格的销售线索、增强客户帮助并提高客户满意度，从而实现全球收入的增长。立即免费开始使用 Crisp，加入 400 000 家企业的行列：通过 scrap.chat 借助简单的用户体验，公司可以为公司内的每个人构建共享收件箱。 Crisp 是您管理多渠道客户支持策略的一站式平台。 使用 Crisp 时，您将访问以下内容： - 网站聊天小部件 - 人工智能聊天机器人软件和脚本化聊天机器人构建器 - 知识库软件 - 水滴活动软件 - 客户关系管理软件 - 实时翻译（像当地人一样用客户的语言说话） - MagicType（查看客户实时输入的内容） - 屏幕共享（无需额外插件） - 多种集成（Slack、WordPress、Shopify、WooCommerce、Adobe Commerce、Zapier、Hubspot、Salesforce、Jira、Trello 等） - 许多其他功能
Dixa
dixa.com
Dixa 使公司能够提供应有的客户服务。 Dixa 帮助客户服务领导者为客户和团队创造轻松的体验，从而提高忠诚度。 Dixa 为团队提供了所有对话的统一视图，为客户提供了通过其首选渠道进行联系的便利，并为领导者提供了持续改进服务体验的见解。 Dixa 的对话式客户服务平台将强大的人工智能与人性化相结合，提供高度个性化的服务体验，并随着您的业务增长而扩展。团队及其客户受益于更高的满意度，而自动化有助于提高服务效率和有效性，最终带来真正的商业价值。 Dixa 专门的客户成功团队可确保您快速启动和运行，并与您合作，实现 Dixa 所说的“客户友谊”。 Dixa 每年支持超过 3000 万次对话，受到 Interflora、On、Wise、Deezer、Rapha、Too Good to Go、Hello Print 和 Wistia 等领先品牌的信赖。请访问 dixa.com 了解更多信息。 凭借客户识别功能，Dixa 可以在客户联系时立即了解他们。 Dixa 通过在时间轴中显示每个客户与您的企业的对话历史记录以及即时的订单历史记录来实现这一点。这确保团队拥有更快地解决客户询问所需的信息，同时提供更个性化的支持。 灵活的定价和全球可扩展性使您只需为所需的内容付费，并且无需额外的成本或精力即可扩大或缩小规模。 所有对话类型（电话、电子邮件、聊天、Facebook Messenger、Instagram、Twitter 和 WhatsApp）都被放入队列中并自动路由到适当的代理，同时对话数据被转换为实时分析。 Dixa 功能包括 VoIP、IVR、回拨、点击通话、通话录音、自动化、快速响应、可定制的聊天小部件、实时和历史报告以及高级路由。 Dixa 的用户友好界面和简单的设置旨在增强代理体验，让团队能够专注于客户而不是软件。 Dixa 专为世界各地的入站呼叫中心、多渠道联络中心和小型企业而设计，为座席提供提供卓越客户服务的工具，从而增强品牌与客户之间的联系。
DoneDone
donedone.com
如果您正在寻找任务跟踪器和共享收件箱中最基本的功能，DoneDone 就是您的最佳选择。我们努力使我们的产品简单易用，以便您可以专注于完成工作。借助 DoneDone，客户支持和产品团队可以比以往更高效地合作。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc. 的产品）通过现代化、直观的客户支持软件帮助企业轻松取悦客户。 Freshdesk 将通过电子邮件、网络、电话、聊天、消息和社交传入的请求转换为工单，并统一跨渠道的工单解决方案。此外，强大的自动化和人工智能功能（例如自动工单分配、工单优先级、客服人员协助，甚至发送预设回复）有助于简化支持流程。 Freshdesk 还增强了团队协作，与一系列第三方工具集成，提供预测支持功能和现场服务管理。报告和分析功能提供发展业务所需的见解。
Front
front.com
Front 是现代客户服务平台，可帮助公司取悦客户、吸引团队并建立更强大的业务。他们重新设计了帮助台，以便跨每个客户沟通渠道进行实时团队协作，然后通过人工智能和自动化为其提供支持，以解决问题并帮助团队更快地工作。无论客户是在寻找简单、即时的答案，还是针对最复杂的问题寻求个性化帮助，客户都可以获得卓越的服务，并且可以获得业务所需的分析和见解，以优化客户体验。从 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超过 8,500 家各种类型和规模的企业都依靠 Front 提供改变游戏规则的服务来赢得并留住客户。
Gmelius
gmelius.io
Gmelius 可以让您在 Gmail 收件箱中实现出色的团队合作。从 Gmail 内强大的共享收件箱、共享 Gmail 标签、可视化看板和智能工作流程自动化开始，Gmelius 提供了一个独特的协作平台，可与您的其他日常应用程序集成。将您喜爱的工具与我们独特的双向集成（包括 Slack 和 Trello）、公共 API 或通过 Zapier 连接在一起。 • 简化电子邮件管理 • 提高透明度和问责制 • 自动化和优化工作负载分配 • 简化工作流程并自动化所有繁重工作 Gmelius 提供市场上领先的共享收件箱解决方案，原因如下： 1. Gmelius 与您现有的产品无缝集成工具。 Gmelius 就位于您的 Gmail 收件箱中，让您的团队成员在他们熟悉的生态系统中工作。您可以节省迁移、管理和培训方面的时间和金钱。 2. Gmelius 可根据您的需求进行扩展。我们独特的架构每天为小型和大型组织提供支持。我们最大的客户拥有 8,000 多个活跃共享收件箱和数十万用户。 3. Gmelius 强制实施严格的隐私设计模型。我们的总部位于欧洲瑞士，隐私始终积极主动地融入我们的平台中。与其他服务不同，Gmelius 从不存储您的电子邮件内容。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias 是一款独一无二的客户服务平台，专为电子商务企业设计，可在其发展的每个阶段提供轻松的客户服务。 Gorgias 利用尖端的自动化和人工智能功能，通过全渠道支持、聊天、宏、规则、支持性能和收入统计，彻底改变了在线商店简化客户旅程的方式。 Gorgias 目前为电子商务领域的 13,000 多家商家提供服务，包括 Steve Madden、Glossier、BrüMate 和 TUSHY。 Gorgias 很荣幸成为一家经过认证的共益企业，并且是可持续和公平工作场所实践的领导者。
Groove
groovehq.com
Groove – 他们致力于重塑客户服务，使其变得更好。他们相信优秀软件的变革力量，旨在应对低效支持运营的挑战。 Groove 旨在成为不良客户服务的解药，为小型企业提供直观的工作流程、简化的沟通以及旨在提供卓越体验的一套功能。 告别笨重的界面和低效的流程——使用 Groove，用户将发现一个优先考虑简单性和有效性的平台。他们的使命很明确：为企业提供在以客户为中心的世界中蓬勃发展所需的工具。
HappyFox
happyfox.com
HappyFox 是一款实用的帮助台软件，可为来自电子邮件、网络、电话和社交媒体的客户请求提供多渠道支持。 HappyFox 与会计、客户反馈、CRM、商务等业务应用程序集成。该应用程序的 iOS、Android 和 Windows 版本可通过智能手机和平板电脑提供支持。社区论坛和知识库帮助客户提供即时支持并相互联系。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球远程公司，是帮助台软件提供商，总部位于马萨诸塞州波士顿。该公司为客户服务专业人员提供基于电子邮件的客户支持平台、知识库工具和嵌入式搜索/联系小部件。 Help Scout 的主要产品（也称为 Help Scout）是基于网络的 SaaS（软件即服务），符合 HIPAA 标准的帮助台。该公司成立于 2011 年，为 140 多个国家/地区的 10,000 多名客户提供服务，包括 Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士顿办事处之外，该公司还拥有一支远程员工队伍，共有 100 多名员工分布在全球 80 多个城市。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个用于支持、营销和销售的一体化客户沟通平台。 它结合了一组工具来帮助您发展业务： 👉 多渠道实时聊天 👉 聊天机器人 👉 共享收件箱 👉 知识库 👉 电子邮件营销 👉 弹出窗口 👉 客户关系管理
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk 是一个适用于小型企业和企业客户的在线票务系统。它提供易于使用的功能和直观的用户界面，旨在简化您团队的工作。 HelpDesk 允许您在一处管理来自客户的所有消息。您可以使用标签、票证分配和私人消息来更精确地解决客户的问题。这是一个简单但功能强大的解决方案，可以提高团队的生产力并节省代理的时间。 HelpDesk 为您提供一份包含所有功能的透明定价计划。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一个完整的一体化客户互动平台。团队待办事项、客户管理功能、创建自动化工作流程、分配电子邮件、标记电子邮件以保持井然有序以及添加内部注释等功能有助于减轻您的电子邮件工作量并减轻团队电子邮件的负担。此外，Helpmonks 在每个计划中都包含一个实时聊天选项，以及一个强大的电子邮件营销平台，用于电子邮件活动和自动电子邮件触发器。此外，Helpmonks 是唯一提供多种部署模式的共享收件箱工具 - SaaS（托管）、专用云服务器和本地（自托管）选项，并且按邮箱而非按用户定价。 Helpmonks 是一款共享邮箱软件，使您的团队能够协作处理电子邮件对话。 Helpmonks 使您的所有共享邮箱都可以在一个中心位置使用，以便您的组织获得对所有团队电子邮件的透明度和洞察力。对于每一位团队成员。在办公室、家里或远程团队。此外，Helpmonks 与每个电子邮件提供商合作，因此您可以继续使用您已经了解和使用的工具。
HelpSpace
helpspace.com
多年来，我们一直作为自由职业者，为客户解决日常问题提供支持。我们接受了挑战，寻找一种经济实惠且实用的解决方案作为个体经营者和小型组织的支持软件。一方面，它让我们感到沮丧，但同时，它激励我们创建解决方案。 HelpSpace 就是这样诞生的。我们的软件非常适合为客户的日常支持请求寻求快速、专业的解决方案的初创公司和小型企业。我们也非常重视文档。用户可以快速查找他们的知识库，客户可以了解更多信息或浏览说明和博客。我们强调以下 4 点： - 只需几分钟即可设置快速简便的帮助台软件 - 投资少，效益高 - 使用简单直观 - 您的客户会喜欢您的新效率
Helpwise
helpwise.io
留住客户与获取新客户同样重要。忠诚的客户会产生更多收入，并以零成本为您带来推荐。提供良好的客户服务是保留客户不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客户服务就变得很容易。 1. 只需几分钟即可设置您的客户服务中心。 2. 通过所有渠道与客户沟通并与您的团队协作。 3. 建立责任制，不再共享密码。 4. 设置自助服务和自动化。 5. 获得有关提高团队生产力和客户满意度的可行见解。 Helpwise 与电子邮件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、实时聊天、Whatsapp、短信、社交媒体等集成。 开始使用 Helpwise，这是一种可为您的企业带来收入的客户服务解决方案。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受团队喜爱的现代化、经济实惠的 CRM。它易于使用、易于定制，并可随着公司的发展而扩展，解决传统 CRM 无法解决的常见痛点。 Insightly 帮助团队建立和转换销售渠道、提高生产力并建立持久的客户关系。在一款易于使用、灵活且安全且可随您的业务扩展的 CRM 中集中管理您的所有客户、销售和业务数据（潜在客户、联系人、电子邮件、事件、报价、项目、任务、机会和业务报告） 。利用 Insightly 的企业级产品、价格手册和报价 (PPQ) 功能提高销售效率和透明度。在 Insightly 平台内快速搜索、跟踪和管理数百万种不同的产品和服务。将产品和服务与个人机会联系起来，消除人为错误、瓶颈和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的现场团队只需点击几下即可为其机会生成自定义报价、合同和建议。完全控制和了解您销售的产品、销售对象、销售时间和价格。使用 Insightly 的自定义对象和应用程序根据您独特的业务需求和偏好定制工作流程和流程，确保高采用率和满意度。使用 AppConnect 将 Insightly 与 500 多个流行应用程序集成。 Insightly 的本机 CRM 集成包括： Gmail Google Workspace 和 Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用适用于 Android 和 iOS 的屡获殊荣的移动应用程序随时随地管理一切。扫描名片并一键上传所有信息，实时更新项目和记录，并使您的现场团队能够在客户所在地创建和更新机会。 Insightly CRM 在任何垂直领域都很强大，客户可以在同一平台中添加用于营销自动化、客户服务和集成的配套产品。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等领先风险投资家的支持，其使命是让互联网业务个性化。
JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 发送和接收短信和彩信 * 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） * 短信工作流程 * 短信机器人 * 多级IVR * 实时代理协助 * 人工智能短信副驾驶 * 人工智能辅导 * 情感分析 * AI通话评分 * 实时通话监控 * 共享 WhatsApp 收件箱 * 自动呼叫分配（ACD） * 100+ CRM 集成 * 70 多个国家/地区的商务电话号码
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing 使客户能够简化复杂的社交营销操作，以建立和保护他们的品牌。 Khoros Marketing 为客户提供： * 社交营销：在易于配置且适应性强的平台中协调、管理、参与和衡量综合社交活动。 * 情报：基于跨公共社交渠道的实时、无限制搜索，通过强大且易于访问的见解，保持市场、竞争对手和受众的领先地位。 * Vault：通过访问和凭证管理在您的社交足迹中保护您的品牌。 * 体验：通过社交 UGC 的力量激发受众参与您的数字资产。 * 主要优势包括： 扩展您的互动：将您的所有团队、渠道和内容整合到一个平台中，以管理集成的社交活动。 * 保护您的品牌：对帐户访问、内容审批和团队的集中可见性和控制意味着大规模保护品牌资产。 * 衡量重要事项：通过可配置的仪表板和数据导出，将您的社交绩效转化为对您的业务重要的指标。 * 危机管理：通过使用实时数据和自定义通知了解危机何时出现以及如何以及何时参与，从而掌控任何危机。 * 竞争情报：制定竞争基准并跟踪竞争对手的活动，以确保有意义的品牌差异化。
Kustomer
kustomer.com
Kustomer 是同类首个客户服务 CRM 平台，旨在通过优化整个客户服务旅程中的体验来管理高支持量。 Kustomer 通过自助服务实现 40% 的交互自动化，通过智能路由解决首次联系问题，并推动客户和客服人员之间的全渠道体验，从而帮助品牌快速解决所有数字渠道上的对话。我们的开放式 CRM 平台通过充当单一事实记录、管理和关联数据来驱动可扩展业务的智能流程，从而最大限度地降低成本。 Kustomer IQ 在整个平台中嵌入人工智能，以消除重复性任务、转移简单问题并提供令客户满意的支持体验。如今，Kustomer 已成为一些领先客户服务品牌（如 Ring、Glovo、Glossier 和 Sweetgreen）的核心平台。 Kustomer 总部位于纽约，由连续创业者 Brad Birnbaum 和 Jeremy Suriel 于 2015 年创立，已筹集超过 1.74 亿美元的风险投资，并得到了领先风险投资公司的支持，包括：Coatue、Tiger Global Management、Battery Ventures、Redpoint Ventures、Cisco Investments、 Canaan Partners、Boldstart Ventures 和 Social Leverage。
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一个完整的客户服务平台，具有在线聊天和网络分析功能。它专为提供出色的客户服务和燃油销售而设计。这一一体化客户服务平台被 150 个国家/地区的 38,000 多名客户使用。它以其简单直观的设计而脱颖而出，使支持代理和客户都可以轻松地立即使用它。 LiveChat 允许您定制与客户的沟通，以满足并超越他们的期望。它专注于提供无缝服务以及支持客户服务团队的强大功能。它可以在移动设备上使用，因此您可以确保即使在旅途中也不会丢失任何潜在客户。移动聊天也可以在后台运行，因此无论您在手机上做什么，该应用程序都会继续邀请潜在访客并通知您有关传入聊天的信息。 LiveChat 的聊天小部件是完全可定制的，这使得它看起来和感觉起来就像您网站的自然组成部分。在获得潜在客户方面最强大的功能之一是自动问候，它允许您在访客联系支持团队之前向他们提供帮助。自动聊天邀请还可以根据客户的行为进行定制，从而改善客户对品牌的整体体验。通过 LiveChat，客户支持团队可以同时运行多个聊天会话。客服人员可以在客户点击“发送”按钮之前先睹为快，查看客户正在输入的内容，并使用预设回复，这有助于他们减少平均处理时间并取悦客户。为了使服务友好且个性化，客服人员可以在对话期间使用侧边栏中显示的客户详细信息。它提供了对客户最重要数据的急需洞察。代理可以标记每个聊天会话，这使他们能够在以后发现热门询问并改进他们的产品或服务。借助 LiveChat 的高级报告功能，支持和销售团队可以跟踪他们的绩效、发现改进、提高生产力，从而赢得满意的客户并享受更多销售。 LiveChat 有助于管理客户消息、自动化工作流程以及团队内协作。它支持聊天机器人，让品牌无需编码即可构建和启动对话式聊天机器人，并在客户服务方面脱颖而出。它还提供了一个自我知识库，可实现快速、轻松的自助服务。 LiveChat 提供 200 多个强大的集成，使企业能够扩展其现有工具的价值。它与流行的 CRM 解决方案（例如 Hubspot 和 Pipedrive）、电子商务服务（例如 Shopify 和 BigCommerce）以及消息应用程序（例如 WhatsApp 和 Facebook）无缝集成 - 允许同步客户数据并轻松地在一个地方保持通信。它支持支付服务，例如 PayPal 或 Stripe，允许客户直接通过聊天进行订单和付款。它与 Mailchimp 等电子邮件服务配合使用，帮助在聊天后收集和培养潜在客户。还有更多集成可以支持企业提供卓越的客户服务并促进销售。 LiveChat 团队随时准备提供 24/7/365 的协助。 LiveChat 的支持英雄通过快速响应问题、解决问题和提供解决方案来提供最佳的客户服务体验。
Plumsail
plumsail.com
自动化您的日常工作。我们提供全面的工具，用于生成文档和 Web 表单、处理请求以及增强 Microsoft 365 和 SharePoint 平台。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 是一家领先的 SaaS 软件提供商，旨在打造更聪明的员工和更快乐的客户。凭借一整套工具（包括 Training Maker、Knowledge Base、Quiz Maker、Survey Maker、CRM 等），ProProfs 使组织能够增强学习、简化支持并提高客户满意度。 ProProfs 致力于 100 年来让客户满意的使命，为 150 多个国家/地区的超过 1500 万用户提供服务。 ProProfs 产品包括： - 训练制作者 - 测验制作者 - 调查制作者 - Qualaroo 见解 - 实时聊天 - 服务台 - 知识库 - 项目管理 - Picreel 弹出窗口 - BIGContacts CRM - 网络研讨会忍者 - 忍者课程 ProProfs Smart 工具被许多财富 500 强公司（例如索尼、宏碁、Adobe、埃森哲、思科和戴尔）以及来自凤凰城、哈佛和耶鲁等领先教育机构的用户使用。 该网站拥有 70 多种语言的超过 100 万条内容。它是领先的在线培训和评估平台，拥有全球最大的专业测试和测验库。
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze 是一个专为网站、商店和应用程序设计的帮助台和客户消息平台。使用 Re:amaze 通过实时聊天、电子邮件、社交媒体、移动短信/彩信、VOIP 和常见问题解答知识库提供卓越的客户支持。各种类型和规模的企业也依赖 Re:amaze 来实现销售和营销自动化，使用 Re:amaze Cues（一种自动向在线客户发送消息的方式）、Re:amaze 聊天机器人、Re:amaze Live Dashboard（用于监控在线客户）等功能实时活动），并发送客户满意度调查（以衡量服务质量并收集反馈）。 Re:amaze 提供与许多流行的第 3 方应用程序的本机集成，例如 Slack、Shopify、BigCommerce、Stripe、MailChimp、Google（Analytics、Tag Manager、Suite）、ShipStation、Klaviyo 等。企业还可以使用单个 Re:amaze 帐户通过多品牌功能来管理多个企业或商店的客户服务。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks 是信息技术 (IT) 行业的专业网络，总部位于德克萨斯州奥斯汀。该公司由 Scott Abel、Jay Hallberg、Greg Kattawar 和 Francis Sullivan 于 2006 年 1 月创立，旨在开发 IT 管理软件。Spiceworks 是一个在线社区，用户可以在其中协作并相互寻求建议，还可以参与市场购买IT 相关服务和产品。据估计，该网络将被超过 600 万 IT 专业人员和 3,000 家技术供应商使用。该公司的免费专有软件是用 Ruby on Rails 编写的，并且仅在 Microsoft Windows 上运行。该软件可发现 IP 可寻址设备，并包括帮助台功能和集成知识库。
Stonly
stonly.com
Stonly 是客户服务的现代知识平台。我们通过为代理商和客户提供分步指南、决策树、人工智能答案、自动化、演练、清单和知识库，帮助公司快速、准确地制定解决方案。与其他知识平台不同，Stonly 的知识是交互式的（而不是静态的），并且可以在人们需要的时间和地点提供。这意味着它的使用频率更高，并且可以处理遇到的每种情况。使用 AI 充分利用您的知识，以理想的解决方案响应每个请求 - 无论是简单的答案还是深入的指导。您可以控制答案并处理好每个问题，即使是最关键和最复杂的问题。轻松创建精彩的知识内容并使其保持最新且准确。我们将为您提供收集反馈、衡量和改善知识对您业务的影响的工具。与您的所有工具和流程集成，包括 Zendesk、Salesforce Service Cloud、Freshworks、HubSpot 等。
SupportBench
supportbench.net
Supportbench 是一款顶级的优质客户支持软件，适合寻求先进、经济实惠、可扩展解决方案的企业。它拥有动态 SLA、KCS 知识库、人工智能驱动的 ChatGPT 知识库机器人和可定制仪表板等功能。借助 Salesforce 同步、高级客户门户、聊天机器人功能和易于使用的 API，Supportbench 可以增强客户体验、优化支持运营，并为团队提供可行的见解。
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport 是一款全面的软件解决方案，可管理整个售后客户体验，从而实现收入增长、减少客户流失并提高客户满意度。 TeamSupport 的主动式客户服务软件套件使您能够通过真正了解客户是谁、有效地支持他们并与他们一起成长来确定客户的优先级。 TeamSupport 的系统可帮助提高客户满意度，从而为您的企业带来更多收入。 TeamSupport 的客户服务软件包括： - 支持：屡获殊荣的门票管理系统 - 消息传递和实时聊天：实时数字对话 - 成功：改善客户关系以取得成功 - 见解：客户数据和分析
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com是唯一具有一流客户运营的平台，并结合了团队喜欢的易于使用的项目管理。按时按时交付工作，消除客户混乱并了解盈利能力，全部在一个平台中。 TeamWork.com总部位于爱尔兰科克，由一个以前经营代理商的团队创立，全球拥有超过350名员工的全球团队。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一个综合性的客户参与平台，旨在简化多个渠道的沟通，增强客户体验和团队协作。 Trengo 注重效率和自动化，使企业能够通过单一界面无缝管理客户交互。
Vtiger
vtiger.com
Vtiger 的使命是构建软件，使中小型企业中面向客户的团队能够与客户建立富有成效且持久的关系。 Vtiger CRM 为您提供所有客户信息的 360 度视图，并通过实时操作和对话式见解帮助您优化销售、支持和营销接触点。 Vtiger CRM 帮助团队在整个客户生命周期中打造令人愉悦的体验 - AI 支持的 CRM 和强大的自动化工具可帮助销售团队专注于正确的交易并实现增长。借助 Vtiger，获得统一的 CRM，打破孤岛，并通过单一事实来源在同一页面上获得营销、销售和支持。通过跨多种渠道与客户互动，提供卓越的客户体验和支持。使用我们的 Android 和 iOS 移动应用程序随时随地管理您的工作。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk 可以帮助企业管理通过电话、电子邮件、实时聊天、短信、社交媒体等方式进行的客户通信。它还可以帮助您根据代理的部门或团队将呼叫分配给代理，自动将呼叫路由给客户熟悉的代理，并使您能够保持服务的一致性以建立有意义的客户关系。通过 Zoho Desk 连接您的客户服务号码，并在应用程序内拨打/接听电话。
eDesk
edesk.com
eDesk 帮助在线零售商和品牌在其销售的任何地方提供非凡的客户服务。 eDesk 提供一整套屡获殊荣的电子商务工具，以简化客户支持流程和报告，缩短响应时间，从而显着提高生产力和盈利能力。其客户支持软件经过专门设计，旨在为电子商务企业提供所有客户查询的统一视图，通过智能收件箱集中所有支持渠道、社交媒体、网络商店和市场消息。它会根据您的业务需求自动对消息进行优先级排序，并使用基于角色的规则进行分配，因此您的团队可以以 5 倍的速度回复客户，建立忠诚度并推动重复购买。在处理客户查询时，其人工智能自动化会建议最佳答案和翻译，以便您的客服人员可以使用任何本地语言轻松回复。认真从事在线销售的企业可以在充满信心地拓展新市场时扩大客户服务。 eDesk 本身集成并整合了来自 200 多个市场、网上商店、社交网络、通信和物流渠道的数据（比任何其他客户支持软件提供商都要多），因此您只需单击一个按钮即可访问端到端订单信息。 eDesk 也是亚马逊和沃尔玛开发委员会中唯一的客户支持解决方案，帮助在线零售商和品牌通过新的销售渠道发展业务，并与其客户支持工具和流程紧密相连。
DevRev
devrev.ai
DevRev 是一个专为 SaaS 和技术公司构建的平台，帮助后台开发与前台客户关系的快速发展相匹配。我们的使命是将最终用户、支持工程师、产品经理和开发人员聚集在一起，轻松完成最重要的事情，并在全公司范围内创建以产品和客户为中心的文化。与通用工具不同，DevRev 采用空白画布方法进行协作、搜索、GenAI 和分析，使 SaaS 公司能够通过持续开发、路线图、优先级划分、客户工程等更快地交付，以实现最大的业务影响。 DevRev 已在数千家公司的各个部门中使用，可以与您的工具共存或取代您的工具，从而带来信息对称、简化协作和融合团队。 DevRev 成立于 2020 年 10 月，从 Khosla Ventures 和 Mayfield 等投资者那里筹集了超过 8500 万美元的种子资金，使其成为硅谷历史上规模最大的公司。该公司由联合创始人兼首席执行官 Dheeraj Pandey（曾任 Nutanix 联合创始人兼首席执行官）和 DevRev 联合创始人兼 Nutanix 前工程高级副总裁 Manoj Agarwal 领导。 DevRev 总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托，并在全球七个地点设有办事处。
Ticksy
ticksy.com
让客户满意的服务台。 对于支持人员来说，Ticksy 是一股清新的空气，而且使用起来很轻松。 但更重要的是，这对您的客户来说绝对是一种快乐。
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk 是一款现代帮助台软件，可简化客户服务。它功能强大、可定制且经济实惠，使公司能够简化支持操作并提高客户满意度。由 Syncfusion 为您提供，Syncfusion 是一家软件组件和框架提供商，凭借其产品的实力和支持这些产品的支持服务的质量而享有盛誉。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为的见解，以便营销人员将正确的内容应用于正确的受众。一流的分析和见解 Rockstar 社交团队通过来自强大分析和无与伦比的自定义报告的深入见解轻松证明了他们的成果，超越了基础知识，达到了真正的业务成果。跨社交的集成服务和关怀直观、无需学习曲线、集成的社交客户关怀工具可帮助团队更好地帮助客户在社交媒体上即时排队、路线和解决。集成 ShopStream 直播视频购物 通过直播视频购物体验让您的客户眼花缭乱。推动您的数字购物之旅，推动客户从浏览转向购买。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
Zammad
zammad.com
几分钟内开始，多年成为赢家 探索 Zammad 票务系统 这是那些日子之一吗？到处都是便利贴，电话铃声却不停地响？ Zammad 是未来的帮助台软件，可帮助您在混乱中找到结构。连接所有沟通渠道、轻松授予用户权限并接收有用的报告。一切尽在掌握之中 – 让您的客户为您着迷。立即探索 Zammad 票务系统！
Desku
desku.io
Desku 处于人工智能驱动的客户支持领域的前沿，专注于为电子商务和 SaaS 行业设计的解决方案。该公司的目标是通过专注于提高效率、增强用户体验和企业级可靠性来转变客户服务行业。 Desku 提供的产品 * 人工智能驱动的自动化：Desku 的人工智能驱动的聊天机器人和自动化实用程序可显着减少支持工作量。 * 共享收件箱：Desku 提供闪电般快速、用户友好、人工智能增强型收件箱，针对现代支持团队进行了优化。 * 知识库：Desku 提供易于创建的知识库，为客户提供自助服务选项。 * 实时聊天：Desku 的实时聊天功能允许与客户进行实时、无缝的沟通。 为什么企业信任 Desku * 该平台受到 1000 多个支持代理和 350 家企业的信任。 * Desku 有助于减少高达 50% 的支持查询。 * 公司帮助降低了 40% 的支持成本。 集成功能 - Desku 允许无缝集成现有工具，以提高团队生产力。该平台支持 30 多个集成应用程序，并提供由实时客户数据支持的自定义操作。
Octadesk
octadesk.com
将每一项服务转化为收入 从销售到售后。从最简单到最复杂的服务。市场上最完整、最集成的平台，让您将每项服务都变成收入机会和取悦客户的机会。
Pylon
usepylon.com
Pylon 是现代企业的客户运营平台，可帮助 Deel、Hightouch、Merge、Clay 和 Monte Carlo Data 等快速发展的公司扩大客户运营规模。 Pylon 帮助公司在共享 Slack 或 Microsoft Teams 渠道、电子邮件、应用内聊天和 Slack 社区中管理客户。 Pylon 自动跟踪您与客户交谈的所有地方的客户问题，提供一个统一的位置来查看、响应、运行工作流程并收集客户请求的分析。创建视图、自定义字段、触发器、分配策略等。使用 AI 自动标记对话、将客户 Slack 对话同步到 CRM、跨渠道发送产品更新并查看参与度。 Pylon 受到越来越多客户的信赖，可帮助在客户支持和客户成功方面扩展 CX 运营。
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack 是 Solarwinds® Web Help Desk 和 Dameware Remote Support 的组合。它们的集成可以通过自动化和简化帮助台和 IT 远程支持任务来节省您的时间。主要功能： • 集中式票务和事件管理 • 具有自动发现和集中式库存的 IT 资产管理 (ITAM) • 用于自助服务的内置知识库 • IT 变更管理和可定制的审批工作流程 • 报告、SLA 警报和客户调查 •远程控制 Windows®、Mac OS® X 和 Linux® 系统 • 用于系统监控、事件日志查看和网络诊断的内置工具，无需启动完整的远程会话 • 远程访问以支持防火墙外的最终用户