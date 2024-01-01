帮助台软件 - 最热门应用

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帮助台软件是一种旨在组织、管理和响应来自内部和外部来源的服务相关请求的工具。客户查询可以通过各种渠道提交，例如电子邮件、电话或社交媒体。客户服务团队利用这些工具来简化支持流程并深入了解所有通信平台上的客户参与度。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc.是一家美国客户服务软件公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。它在纽约证券交易所上市，代码为ZEN，是罗素2000指数的成分股。 Zendesk 于 2007 年在丹麦哥本哈根成立，截至 2017 年拥有 2,000 名员工，为 150 个国家和地区的 119,000 名付费客户提供服务。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Freshdesk
freshdesk.com
基于云的在线客户服务软件，通过所有智能自动化提供帮助台支持，以更快地完成工作。立即注册免费试用！
Zoho Desk
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使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Tidio
tidio.com
立即与您的网站访问者建立联系，并将他们转化为付费客户。使用 Tidio 通信和营销解决方案来发展您的业务。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage：用于运营 MSP 业务的专业服务自动化 (PSA) 软件。 利用经过验证的 PSA 解决方案简化您的运营。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一种开源客户支持解决方案，可帮助公司在其网站、Facebook 页面、Twitter、Whatsapp、短信、电子邮件等上吸引客户。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的开源替代方案。连接您的客户对话渠道并从一个地方与您的客户交谈。轻松地将新代理添加到您的系统并轻松解决对话。 Chatwoot 还为您提供实时报告来衡量您团队的绩效，为您提供预设回复以轻松回答常见问题，并为您提供私人注释以供客服人员相互协作。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球远程公司，是帮助台软件提供商，总部位于马萨诸塞州波士顿。该公司为客户服务专业人员提供基于电子邮件的客户支持平台、知识库工具和嵌入式搜索/联系小部件。 Help Scout 的主要产品（也称为 Help Scout）是一个基于网络的 SaaS（软件即服务），符合 HIPAA 标准的帮助台。该公司成立于 2011 年，为 140 多个国家/地区的 10,000 多名客户提供服务，包括 Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士顿办事处之外，该公司还拥有一支远程员工队伍，共有 100 多名员工分布在全球 80 多个城...
Gorgias
gorgias.com
专为电子商务商店设计的帮助台。通过单个应用程序提供多渠道客户服务。通过对常见请求的自动响应来提高工作效率。
Atera
atera.com
Atera 的 RMM（远程监控管理）软件专为人们设计。它是一款具有 PSA 和远程访问功能的一体化 RMM 解决方案。开始免费试用
LiveChat
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LiveChat – 网站的在线聊天和帮助台软件。使用 LiveChat 快速处理客户服务。注册并免费试用 LiveChat 14 天！
Teamwork
teamwork.com
借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
Zammad
zammad.com
几分钟内开始，多年成为赢家 探索 Zammad 票务系统 这是那些日子之一吗？到处都是便利贴，电话铃声却不停地响？ Zammad 是未来的帮助台软件，可帮助您在混乱中找到结构。连接所有沟通渠道、轻松授予用户权限并接收有用的报告。一切尽在掌握之中 – 让您的客户为您着迷。立即探索 Zammad 票务系统！
Front
front.com
Front 是客户沟通平台，可将电子邮件、应用程序和团队成员无缝组合到一个视图中。别再忙了。开始产生影响。
ConnectWise Home
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ConnectWise 使技术服务提供商能够利用屡获殊荣的 MSP 技术和 IT 管理软件套件更快地实现其目标。
Crisp
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了解我们面向初创企业和中小企业的客户消息传递平台。集销售、营销和支持为一体的一站式软件：Crisp。 14 天免费试用。无需信用卡。现在试试 ！我们提供知识库、团队收件箱、聊天机器人、CRM 和多种其他功能，让您构建自己的客户成功之路。
Appy Pie
appypie.com
没有代码开发平台。
ServiceNow
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ServiceNow 允许员工按照自己想要的方式工作，而不是按照软件规定的方式工作。客户可以在需要时获得他们需要的东西。
Helpwise
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Helpwise 是一款易于使用的共享收件箱和电子邮件协作软件，供团队管理团队电子邮件帐户，如 help@、sales@ 等。立即为您的团队获取共享收件箱！
EngageBay
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EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
Groove
groovehq.com
了解为什么超过 8,000 名客户正在使用 Groove 来提高客户满意度并建立有意义的客户关系
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. 是一家私营计算机技术公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 软件是最好、简单、功能强大且价格实惠的客户关系管理 (CRM)，具有适合小型企业的销售和营销自动化功能。
TeamSupport
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TeamSupport 是一家屡获殊荣的售后客户支持软件公司，专为满足计算机硬件、软件、信息技术服务和电信行业内 B2B 技术支持公司的独特需求而打造。
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Vtiger CRM 是一款在线软件，可帮助 300,000 多家企业增加销售额、提高营销投资回报率并提供优质的客户服务。免费试用 15 天！
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Spiceworks 是信息技术 (IT) 行业的专业网络，总部位于德克萨斯州奥斯汀。该公司由 Scott Abel、Jay Hallberg、Greg Kattawar 和 Francis Sullivan 于 2006 年 1 月创立，旨在开发 IT 管理软件。Spiceworks 是一个在线社区，用户可以在其中协作并互相寻求建议，还可以参与市场购买IT 相关服务和产品。据估计，该网络将被超过 600 万 IT 专业人员和 3,000 家技术供应商使用。该公司的免费专有软件是用 Ruby on Rails 编写的，并且仅在 Microsoft Windows 上运行。该软件可发现 IP 可...
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在客户最喜欢的频道上取悦他们。 探索 Trengo，这是一个将所有消息传递渠道统一到一个视图中的全渠道通信平台。让客户沟通变得轻松。
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与顶级客户服务 CRM 一起成长。通过电子邮件、电话、聊天、社交和消息应用程序，在客户需要的地方提供更快、更丰富且可用的统一客户体验。
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Re:amaze 是简单、直观的客户支持软件。在单一平台上通过聊天、社交、短信、常见问题解答和电子邮件支持、吸引和转化客户。给客户留下深刻印象所需的一切。
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HelpDesk 是适用于任何规模团队的票务系统。在 HelpDesk 中管理您的电子邮件通信。免费开始，无需信用卡。
Creatio
creatio.com
Creatio（以前称为 bpm'online）是一种用于流程管理和 CRM（客户关系管理）的软件即服务 (SaaS) 低代码解决方案。截至 2020 年，Creatio 解决方案堆栈由 Studio Creatio（低代码平台）、Sales Creatio（销售人员自动化软件）、Marketing Creatio（营销自动化工具）和 Service Creatio（服务台软件）组成。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基于云的联络中心软件，用于大批量销售和客户服务。客户范围从中小型企业到大型企业客户。其他主要客户行业包括：媒体、安全服务、能源、电信、金融服务、市场研究和筹款。我们的智能工具可帮助您最大限度地提高通话效率并帮助您销售更多产品。 LeadDesk 可以独立使用，也可以与 CRM 系统集成。我们的客户通过高效的呼叫处理、无缝的 VoIP/GSM/PBX 连接、集成的联系人列表、联系人数据管理以及高级监控和报告来提高座席工作效率。 LeadDesk 基于云且高度可扩展。销售组织选择 LeadDesk 是因为它们关闭次数更多、没有停机时间、没有启动成本并且运营成本更低。
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优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
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Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
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eDesk 的电子商务客户服务软件将所有客户交互和订单数据合并到易于管理的客户支持团队的票据中。今天就开始吧。
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CloudCC 提供完整的 CRM 平台，价格极具竞争力，其业务应用程序涵盖营销自动化、销售人员自动化、服务管理、可扩展平台和行业 CRM 解决方案等。 CloudCC 提供 SaaS 和 PaaS，以便您可以找到我们可以为您提供的 CRM 解决方案。
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Rasayel 是一个客户沟通平台，帮助企业通过 WhatsApp 和其他社交消息渠道向客户销售产品并为其提供支持。功能亮点： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - WhatsApp 聊天机器人 - WhatsApp 广播和批量消息传递 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（Shopify、HubSpot、2000 多个带有 Zapier 的应用程序等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序Android Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，...
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