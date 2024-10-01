帮助台软件 - 最热门应用 - 古巴

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
帮助台软件是一种旨在组织、管理和响应来自内部和外部来源的服务相关请求的工具。客户查询可以通过各种渠道提交，例如电子邮件、电话或社交媒体。客户服务团队利用这些工具来简化支持流程并深入了解所有通信平台上的客户参与度。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一种人工智能驱动的服务解决方案，易于设置、使用和扩展。 Zendesk 解决方案开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业能够更快地发展。 Zendesk 还帮助企业利用尖端的 AI 服务团队更快、更准确地解决客户问题。 Zendesk AI 建立在数十亿次 CX 交互之上，可在从自助服务、客服人员到管理员的整个服务体验中加以利用，帮助您大规模发展和高效运营。 Zendesk 为客服人员提供他们所需的工具、见解和上下文，以便他们在任何渠道（无论是社交消息、电话还是电子邮件）上提供个性化的服务体验。 Zendesk 汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理...
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc. 的产品）通过现代化、直观的客户支持软件帮助企业轻松取悦客户。 Freshdesk 将通过电子邮件、网络、电话、聊天、消息和社交传入的请求转换为工单，并统一跨渠道的工单解决方案。此外，强大的自动化和人工智能功能，如自动工单分配、优先工单、客服人员协助，甚至发送预设回复，有助于简化支持流程。 Freshdesk 还增强了团队协作，与一系列第三方工具集成，提供预测支持功能和现场服务管理。报告和分析功能提供发展业务所需的见解。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk 可以帮助企业管理通过电话、电子邮件、实时聊天、短信、社交媒体等方式进行的客户通信。它还可以帮助您根据代理的部门或团队将呼叫分配给代理，自动将呼叫路由给客户熟悉的代理，并使您能够保持服务的一致性以建立有意义的客户关系。通过 Zoho Desk 连接您的客户服务号码，并在应用程序内拨打/接听电话。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，...
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一种开源客户支持解决方案，可帮助公司在其网站、Facebook 页面、Twitter、Whatsapp、短信、电子邮件等上吸引客户。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的开源替代方案。连接您的客户对话渠道并从一个地方与您的客户交谈。轻松地将新代理添加到您的系统并轻松解决对话。 Chatwoot 还为您提供实时报告来衡量您团队的绩效，为您提供预设回复以轻松回答常见问题，并为您提供私人注释以供客服人员相互协作。
JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。需要注意的 JustCall 顶级功能： ✅ 呼入和呼出呼叫 ✅ 发送和接收短信和彩信 ✅ 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） ✅ 短信工作流程 ✅ 短信机器人 ✅ 多级 IVR ✅ 实时客服协助 ✅ 人工智能- 支持 SMS Copilot ✅ AI 辅导 ✅ 情绪...
Gorgias
gorgias.com
Gorgias 是一款独一无二的客户服务平台，专为电子商务企业设计，可在其发展的每个阶段提供轻松的客户服务。 Gorgias 利用尖端的自动化和人工智能功能，通过全渠道支持、聊天、宏、规则、支持性能和收入统计，彻底改变了在线商店简化客户旅程的方式。 Gorgias 目前为电子商务领域的 13,000 多家商家提供服务，包括 Steve Madden、Glossier、BrüMate 和 TUSHY。 Gorgias 很荣幸成为一家经过认证的共益企业，并且是可持续和公平工作场所实践的领导者。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球远程公司，是帮助台软件提供商，总部位于马萨诸塞州波士顿。该公司为客户服务专业人员提供基于电子邮件的客户支持平台、知识库工具和嵌入式搜索/联系小部件。 Help Scout 的主要产品（也称为 Help Scout）是基于网络的 SaaS（软件即服务），符合 HIPAA 标准的帮助台。该公司成立于 2011 年，为 140 多个国家/地区的 10,000 多名客户提供服务，包括 Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士顿办事处之外，该公司还拥有一支远程员工队伍，共有 100 多名员工分布在全球 80 多个城市。
Atera
atera.com
Atera 的人工智能 IT 管理平台使企业 IT 团队和托管服务提供商 (MSP) 能够在任何规模的整个组织中实现卓越运营。在一个直观的仪表板中管理您的整个 IT 运营，从远程监控和管理 (RMM)、帮助台和票务到修补和自动化。简化您的运营，实时监督您的 IT，并提高整个组织的日常生产力。使用数十个精选的一流解决方案来定制您的端到端 IT 环境，涉及安全、备份和恢复、网络监控等。了解 AI 如何帮助您创造无与伦比的 IT 效率。免费试用 Atera 30 天或在以下网址预订演示：www.atera.com
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一个拥有一流的客户运营以及团队喜爱的易于使用的项目管理的平台。在一个平台上按时按预算交付工作、消除客户混乱并了解盈利能力。 Teamwork.com 总部位于爱尔兰科克，由之前经营过代理机构的团队创立，在全球拥有超过 20,000 名客户，全球团队由 350 多名员工组成。请访问 teamwork.com 了解更多信息。
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一个完整的客户服务平台，具有在线聊天和网络分析功能。它专为提供出色的客户服务和燃油销售而设计。这一一体化客户服务平台被 150 个国家/地区的 38,000 多名客户使用。它以其简单直观的设计而脱颖而出，使支持代理和客户都可以轻松地立即使用它。 LiveChat 允许您定制与客户的沟通，以满足并超越他们的期望。它专注于提供无缝服务以及支持客户服务团队的强大功能。它可以在移动设备上使用，因此您可以确保即使在旅途中也不会丢失任何潜在客户。移动聊天也可以在后台运行，因此无论您在手机上做什么，该应用程序都会继续邀请潜在访客并通知您有关传入聊天的信息。 LiveChat 的聊天小部件...
Zammad
zammad.com
几分钟内开始，多年成为赢家 探索 Zammad 票务系统 这是那些日子之一吗？到处都是便利贴，电话铃声却不停响？ Zammad 是未来的帮助台软件，可帮助您在混乱中找到结构。连接所有沟通渠道、轻松授予用户权限并接收有用的报告。一切尽在掌握之中 – 让您的客户为您着迷。立即探索 Zammad 票务系统！
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
Front
front.com
Front 是现代客户服务平台，可帮助公司取悦客户、吸引团队并建立更强大的业务。我们重新设计了帮助台，以便跨每个客户沟通渠道进行实时团队协作，然后通过人工智能和自动化为其提供支持，以解决问题并帮助团队更快地工作。无论客户是在寻找简单、即时的答案，还是针对最复杂的问题寻求个性化帮助，客户都可以获得卓越的服务，并且您可以获得业务所需的分析和见解，以优化客户体验。从 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超过 8,500 家各种类型和规模的企业都依靠 Front 提供改变游戏规则的服务来赢得并留住客户。欲了解...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，...
Crisp
crisp.chat
Crisp 是终极一体化多渠道客户支持平台，可帮助企业立即与等待支持的客户或潜在客户建立联系。凭借其快速发展的工具集，Crisp 正在引领公司通过客户驱动的革命，通过对话来实现高速增长。客户使用 Crisp 为潜在客户提供现代客户生命周期体验、产生更多合格的销售线索、增强客户帮助并提高客户满意度，从而实现全球收入的增长。立即免费开始使用 Crisp，加入 400 000 家企业的行列：通过 scrap.chat 借助简单的用户体验，公司可以为公司内的每个人构建共享收件箱。 Crisp 是您管理多渠道客户支持策略的一站式平台。使用 Crisp 时，您将访问以下内容： - 网站聊天小部件 - AI...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等...
Helpwise
helpwise.io
留住客户与获取新客户同样重要。忠诚的客户会产生更多收入，并以零成本为您带来推荐。提供良好的客户服务是保留客户不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客户服务就变得很容易。 1. 只需几分钟即可设置您的客户服务中心。 2. 通过所有渠道与客户沟通并与您的团队协作。 3. 建立责任制，不再共享密码。 4. 设置自助服务和自动化。 5. 获得有关提高团队生产力和客户满意度的可行见解。 Helpwise 与电子邮件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、实时聊天、Whatsapp、短信、社交媒体等集成。 开始使用 Helpwise，这是一种可为您的企业带来收入的客户...
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受团队喜爱的现代化、经济实惠的 CRM。它易于使用、易于定制，并可随着公司的发展而扩展，解决传统 CRM 无法解决的常见痛点。 Insightly 帮助团队建立和转换销售渠道、提高生产力并建立持久的客户关系。在一款易于使用、灵活且安全且可随您的业务扩展的 CRM 中集中管理您的所有客户、销售和业务数据（潜在客户、联系人、电子邮件、事件、报价、项目、任务、机会和业务报告） 。利用 Insightly 的企业级产品、价格手册和报价 (PPQ) 功能提高销售效率和透明度。在 Insightly 平台内快速搜索、跟踪和管理数百万种不同的产品和服务。将产品和服务与个人机会联系起来...
Groove
groovehq.com
Zendesk 的清爽简单但功能强大的替代品。超过 2,000 家小型企业使用 Groove 的帮助台软件来集中和自动化其客户支持。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport 是一款全面的软件解决方案，可管理整个售后客户体验，从而实现收入增长、减少客户流失并提高客户满意度。 TeamSupport 的主动式客户服务软件套件使您能够通过真正了解客户是谁、有效地支持他们并与他们一起成长来确定客户的优先级。我们的系统有助于让客户更满意——从而为您的企业带来更多收入。我们的客户服务软件包括： - 支持：屡获殊荣的票务管理系统 - 消息传递和实时聊天：实时数字对话 - 成功：改善客户关系以取得成功 - 见解：客户数据和分析
Vtiger
vtiger.com
Vtiger 的使命是构建软件，使中小型企业中面向客户的团队能够与客户建立富有成效且持久的关系。 Vtiger CRM 为您提供所有客户信息的 360 度视图，并通过实时操作和对话式见解帮助您优化销售、支持和营销接触点。 Vtiger CRM 帮助团队在整个客户生命周期中打造令人愉悦的体验 - AI 支持的 CRM 和强大的自动化工具可帮助销售团队专注于正确的交易并实现增长。借助 Vtiger，获得统一的 CRM，打破孤岛，并通过单一事实来源在同一页面上获得营销、销售和支持。通过跨多种渠道与客户互动，提供卓越的客户体验和支持。使用我们的 Android 和 iOS 移动应用程序随时随地管理您的...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基于云的联络中心软件，用于大批量销售和客户服务。客户范围从中小型企业到大型企业客户。其他主要客户行业包括：媒体、安全服务、能源、电信、金融服务、市场研究和筹款。我们的智能工具可帮助您最大限度地提高通话效率并帮助您销售更多产品。 LeadDesk 可以独立使用，也可以与 CRM 系统集成。我们的客户通过高效的呼叫处理、无缝的 VoIP/GSM/PBX 连接、集成的联系人列表、联系人数据管理以及高级监控和报告来提高座席工作效率。 LeadDesk 基于云且高度可扩展。销售组织选择 LeadDesk 是因为它们关闭次数更多、没有停机时间、没有启动成本并且运营成本更低。
Trengo
trengo.com
在 Trengo，我们致力于让客户满意。我们相信，将对话转化为关系是一种竞争优势。在每次互动中释放更多真正快乐的时刻将促进这种增长。客户喜悦。总是。赢了。让我们见面吧：https://trengo.com/getdemo
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个顶级的客户沟通平台，适用于您的支持、营销和销售。借助 HelpCrunch 提高转化率和销量、改善支持并实现更快增长。功能包括： - 实时聊天 - 聊天机器人 - 知识库 - 电子邮件营销 - 弹出窗口 免费试用 HelpCrunch 14 天。
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks 是信息技术 (IT) 行业的专业网络，总部位于德克萨斯州奥斯汀。该公司由 Scott Abel、Jay Hallberg、Greg Kattawar 和 Francis Sullivan 于 2006 年 1 月创立，旨在开发 IT 管理软件。Spiceworks 是一个在线社区，用户可以在其中协作并相互寻求建议，还可以参与市场购买IT 相关服务和产品。据估计，该网络将被超过 600 万 IT 专业人员和 3,000 家技术供应商使用。该公司的免费专有软件是用 Ruby on Rails 编写的，并且仅在 Microsoft Windows 上运行。该软件可发现 IP 可...
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk 是一个适用于小型企业和企业客户的在线票务系统。它提供易于使用的功能和直观的用户界面，旨在简化您团队的工作。 HelpDesk 允许您在一处管理来自客户的所有消息。您可以使用标签、票证分配和私人消息来更精确地解决客户的问题。这是一个简单但功能强大的解决方案，可以提高团队的生产力并节省代理的时间。 HelpDesk 为您提供一份包含所有功能的透明定价计划。
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze 是一个专为网站、商店和应用程序设计的帮助台和客户消息平台。使用 Re:amaze 通过实时聊天、电子邮件、社交媒体、移动短信/彩信、VOIP 和常见问题解答知识库提供卓越的客户支持。各种类型和规模的企业也依赖 Re:amaze 来实现销售和营销自动化，使用 Re:amaze Cues（一种自动向在线客户发送消息的方式）、Re:amaze 聊天机器人、Re:amaze Live Dashboard（用于监控在线客户）等功能实时活动），并发送客户满意度调查（以衡量服务质量并收集反馈）。 Re:amaze 提供与许多流行的第 3 方应用程序的本机集成，例如 Slack、Shopif...
Kustomer
kustomer.com
Kustomer 是同类首个客户服务 CRM 平台，旨在通过优化整个客户服务旅程中的体验来管理高支持量。 Kustomer 通过自助服务实现 40% 的交互自动化，通过智能路由解决首次联系问题，并推动客户和客服人员之间的全渠道体验，从而帮助品牌快速解决所有数字渠道上的对话。我们的开放式 CRM 平台通过充当单一事实记录、管理和关联数据来驱动可扩展业务的智能流程，从而最大限度地降低成本。 Kustomer IQ 在整个平台中嵌入人工智能，以消除重复性任务、转移简单问题并提供令客户满意的支持体验。如今，Kustomer 已成为一些领先客户服务品牌（如 Ring、Glovo、Glossier 和 S...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为...
Creatio
creatio.com
Creatio（以前称为 bpm'online）是一种用于流程管理和 CRM（客户关系管理）的软件即服务 (SaaS) 低代码解决方案。截至 2020 年，Creatio 解决方案堆栈由 Studio Creatio（低代码平台）、Sales Creatio（销售人员自动化软件）、Marketing Creatio（营销自动化工具）和 Service Creatio（服务台软件）组成。
eDesk
edesk.com
eDesk 帮助在线零售商和品牌在其销售的任何地方提供非凡的客户服务。 eDesk 提供一整套屡获殊荣的电子商务工具，以简化客户支持流程和报告，缩短响应时间，从而显着提高生产力和盈利能力。其客户支持软件经过专门设计，旨在为电子商务企业提供所有客户查询的统一视图，通过我们的智能收件箱集中所有支持渠道、社交媒体、网络商店和市场消息。它会根据您的业务需求自动对消息进行优先级排序，并使用基于角色的规则进行分配，因此您的团队可以以 5 倍的速度回复客户，建立忠诚度并推动重复购买。在处理客户查询时，其人工智能自动化会建议最佳答案和翻译，以便您的客服人员可以使用任何本地语言轻松回复。认真从事在线销售的企业可...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius 可以让您在 Gmail 收件箱中实现出色的团队合作。从 Gmail 内强大的共享收件箱、共享 Gmail 标签、可视化看板和智能工作流程自动化开始，Gmelius 提供了一个独特的协作平台，可与您的其他日常应用程序集成。将您喜爱的工具与我们独特的双向集成（包括 Slack 和 Trello）、公共 API 或通过 Zapier 连接在一起。 • 简化电子邮件管理 • 提高透明度和问责制 • 自动化和优化工作负载分配 • 简化工作流程并自动化所有繁重工作 Gmelius 提供市场上领先的共享收件箱解决方案，原因如下： 1. Gmelius 与您现有的产品无缝集成工具。 Gmeli...
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC 提供完整的 CRM 平台，价格极具竞争力，其业务应用程序涵盖营销自动化、销售人员自动化、服务管理、可扩展平台和行业 CRM 解决方案等。 CloudCC 提供 SaaS 和 PaaS，以便您可以找到我们可以为您提供的 CRM 解决方案。
Gladly
gladly.com
Gladly 是唯一一款围绕人而不是门票构建的客户服务软件。 人工智能正在彻底改变我们的工作和沟通方式。消费者对品牌如何认知和对待他们的期望从未如此之高。与此同时，品牌面临着用更少的资源做更多的事情的压力，必须平衡人工智能和自动化省钱之间的紧张关系，同时仍然为消费者提供世界一流的体验。正确的体验可以创造联系、忠诚度和客户终身价值。 基于票据构建的客户服务软件无法解决这种紧张局势。依赖票务软件的品牌在这种新经济中正在失败。臃肿的技术堆栈。重复的门票。消费者重复和沮丧。笨手笨脚、慌乱的特工。两次糟糕的服务经历将导致终身失去客户。 很高兴以不同的方式应用人工智能，帮助商业品牌大规模提供完全个性...
HappyFox
happyfox.com
HappyFox 是一款实用的帮助台软件，可为来自电子邮件、网络、电话和社交媒体的客户请求提供多渠道支持。 HappyFox 与会计、客户反馈、CRM、商务等业务应用程序集成。该应用程序的 iOS、Android 和 Windows 版本可通过智能手机和平板电脑提供支持。社区论坛和知识库帮助客户提供即时支持并相互联系。
Octadesk
octadesk.com
将每一项服务转化为收入 从销售到售后。从最简单到最复杂的服务。市场上最完整、最集成的平台，可帮助您将每项服务转化为收入机会和取悦客户的机会。
Plumsail
plumsail.com
自动化您的日常工作。我们提供全面的工具，用于生成文档和 Web 表单、处理请求以及增强 Microsoft 365 和 SharePoint 平台。
Capacity
capacity.com
在为客户和员工提供自动化支持方面，Capacity 处于行业领先地位。 Capacity 的人工智能帮助台无需人工参与即可回答 90% 以上的询问。如果 Capacity 不知道答案，问题会通过票证或实时聊天无缝升级给相应的主题专家。了解有关容量的更多信息。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一个客户沟通平台，帮助企业通过 WhatsApp 和其他社交消息渠道向客户销售产品并为其提供支持。功能亮点： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - WhatsApp 聊天机器人 - WhatsApp 广播和批量消息传递 - 开放 API 和 Webhook - 自动化 - 集成（Shopify、HubSpot、2000 多个带有 Zapier 的应用程序等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序Android Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，并...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 是一家领先的 SaaS 软件提供商，旨在打造更聪明的员工和更快乐的客户。凭借一整套工具（包括 Training Maker、Knowledge Base、Quiz Maker、Survey Maker、CRM 等），ProProfs 使组织能够增强学习、简化支持并提高客户满意度。 ProProfs 致力于 100 年来让客户满意的使命，为 150 多个国家/地区的超过 1500 万用户提供服务。 ProProfs 产品包括： - 训练制作者 - 测验制作者 - 调查制作者 - Qualaroo 见解 - 实时聊天 - 服务台 - 知识库 - 项目管理 - Picreel ...
DoneDone
donedone.com
如果您正在寻找任务跟踪器和共享收件箱中最基本的功能，那么 DoneDone 就是您的最佳选择。我们努力使我们的产品简单易用，以便您可以专注于完成工作。借助 DoneDone，客户支持和产品团队可以比以往更高效地合作。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 是一个集成业务应用程序的云平台，专为各种类型和规模的公司而设计。使用 Apptivo 的应用程序管理几乎所有业务任务，从销售和营销，到计费和支持，以及其间的一切。 Apptivo 没有按应用程序定价，每个用户每月仅需 10 美元即可访问整个平台。无论您将 Apptivo 用于单个应用程序，还是管理整个业务，它都将为整个组织带来难以置信的价值。我们的应用程序涵盖整个客户生命周期：营销 - 创建有针对性的联系人列表、构建和交付电子邮件活动以及跟踪分析。销售 - 完整的 CRM 功能，具有强大的联系人管理、销售渠道、自动化和报告功能。服务台 - 功能强大的票务系统，具有电子邮件集成、...
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一个完整的一体化客户互动平台。团队待办事项、客户管理功能、创建自动化工作流程、分配电子邮件、标记电子邮件以保持井然有序以及添加内部注释等功能有助于减轻您的电子邮件工作量并减轻团队电子邮件的负担。此外，Helpmonks 在每个计划中都包含一个实时聊天选项，以及一个强大的电子邮件营销平台，用于电子邮件活动和自动电子邮件触发器。此外，Helpmonks 是唯一提供多种部署模式的共享收件箱工具 - SaaS（托管）、专用云服务器和本地（自托管）选项，并且按邮箱而非按用户定价。 Helpmonks 是一款共享邮箱软件，使您的团队能够协作处理电子邮件对话。 Helpmonks 使您...
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing 使客户能够简化复杂的社交营销操作，以建立和保护他们的品牌。 Khoros Marketing 为客户提供： * 社交营销：在易于配置且适应性强的平台中协调、管理、参与和衡量综合社交活动。 * 情报：基于跨公共社交渠道的实时、无限制搜索，通过强大且易于访问的见解，保持市场、竞争对手和受众的领先地位。 * Vault：通过访问和凭证管理在您的社交足迹中保护您的品牌。 * 体验：通过社交 UGC 的力量激发受众参与您的数字资产。 * 主要优势包括： 扩展您的互动：将您的所有团队、渠道和内容整合到一个平台中，以管理集成的社交活动。 * 保护您的品牌：对帐户访问、内容...
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent 是一款功能齐全的帮助台和实时聊天软件，可帮助您通过一体化帮助台解决方案为客户交互带来个性化。 LiveAgent 拥有市场上最快的聊天小部件，是 2024 年评论最多、排名第一的中小企业实时聊天软件。与宝马、雅马哈、华为和牛津大学等公司一起提供世界一流的客户服务。 LiveAgent 利用全渠道通用收件箱、实时实时聊天、内置呼叫中心和强大的客户服务门户的强大功能。利用我们的客户细分、自动化、内置 CRM、强大的分析包以及我们的客户知识库，个性化您的沟通。发现超过 175 种帮助台功能和 200 多种集成。开始 1 个月的免费试用，无需信用卡。包括 200 多个功能： -PO...
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon 是最用户友好的对话平台，可自动进行对话，无需编码。通过连接服务渠道、集成软件并使用人工智能聊天机器人开始自动化客户服务来减少您的工作量。聊天机器人可确保您在客户旅程的每一步中 24/7 全天候为客户服务。
HelpSpace
helpspace.com
多年来，我们一直作为自由职业者，为客户解决日常问题提供支持。我们接受了挑战，寻找一种经济实惠且实用的解决方案作为个体经营者和小型组织的支持软件。一方面，它让我们感到沮丧，但同时，它激励我们创建解决方案。 HelpSpace 就是这样诞生的。我们的软件非常适合为客户的日常支持请求寻求快速、专业的解决方案的初创公司和小型企业。我们也非常重视文档。用户可以快速查找他们的知识库，客户可以了解更多信息或浏览说明和博客。我们强调以下 4 点： - 只需几分钟即可设置快速简便的帮助台软件 - 投资少，效益高 - 使用简单直观 - 您的客户会喜欢您的新效率
Dixa
dixa.com
Dixa 使公司能够提供应有的客户服务。我们帮助客户服务领导者为客户和团队创造轻松的体验，从而提高忠诚度。 Dixa 为团队提供了所有对话的统一视图，为客户提供了通过其首选渠道进行联系的便利，并为领导者提供了持续改进服务体验的见解。 Dixa 的对话式客户服务平台将强大的人工智能与人性化相结合，提供高度个性化的服务体验，并随着您的业务增长而扩展。团队及其客户受益于更高的满意度，而自动化有助于提高服务效率和有效性，最终带来真正的商业价值。我们专门的客户成功团队确保您快速启动和运行，并与您合作，实现我们所说的客户友谊™。 Dixa 每年支持超过 3000 万次对话，受到 Interflora、On...
Loop Email
intheloop.io
Loop Email 是一个简单但功能强大的团队收件箱。它是根据电子邮件客户端的熟悉程度构建的，因此对于任何习惯于通过电子邮件处理客户消息的团队来说，它都可以轻松设置和使用。当您花费一半的时间阅读电子邮件，而另一半的时间在平台之间切换以向您的团队告知所述电子邮件时，很难提高工作效率。您需要一个应用程序来帮助您更快地行动并使所有事情和每个人都在同一页面上。这是循环。它简化了您收到的所有工作通信并将其组织到一个收件箱中，并为您和您的团队提供了订单、控制和焦点。借助 Loop，不会错过任何消息，您的团队可以分配所有权、讨论客户电子邮件、交换文件、自动化工作流程以及轻松管理共享收件箱。为什么不今天尝试...
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack 是 Solarwinds® Web Help Desk 和 Dameware Remote Support 的组合。它们的集成可以通过自动化和简化帮助台和 IT 远程支持任务来节省您的时间。主要功能： • 集中式票务和事件管理 • 具有自动发现和集中式库存的 IT 资产管理 (ITAM) • 用于自助服务的内置知识库 • IT 变更管理和可定制的审批工作流程 • 报告、SLA 警报和客户调查 •远程控制 Windows®、Mac OS® X 和 Linux® 系统 • 用于系统监控、事件日志查看和网络诊断的内置工具，无需启动完整的远程会话 •...
Pylon
usepylon.com
Pylon 是现代企业的客户运营平台，可帮助 Deel、Hightouch、Merge、Clay 和 Monte Carlo Data 等快速发展的公司扩展客户运营规模。 Pylon 帮助公司在共享 Slack 或 Microsoft Teams 渠道、电子邮件、应用内聊天和 Slack 社区中管理客户。 Pylon 自动跟踪您与客户交谈的所有地方的客户问题，提供一个统一的位置来查看、响应、运行工作流程并收集客户请求的分析。创建视图、自定义字段、触发器、分配策略等。使用 AI 自动标记对话、将客户 Slack 对话同步到 CRM、跨渠道发送产品更新并查看参与度。 Pylon 受到越来越多客户的...