帮助创作工具 (HAT) - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
帮助创作工具 (HAT) 是旨在帮助技术作者创建、发布和维护软件帮助文档的软件应用程序。生成的文档用于用户指南、手册和帮助文件。这些工具旨在减少为员工和最终用户制作辅助材料所需的时间和精力。技术作家使用 HAT 来管理整个文档流程，包括编写、编辑和导出文档以供编辑、管理员和同事审阅。最终，HAT 实现了文档的数字发布。其中许多工具支持从各种文件格式和文档创建软件导入文本。一些没有内置构建工具的 HAT 可能需要与构建自动化工具集成才能显示或利用文档。
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Document360
document360.io
Document360是一个AI驱动的知识库平台，用于创建、管理和发布内部及客户文档，如用户手册和操作流程。
ReadMe
readme.com
ReadMe将静态API文档转化为互动开发者中心，帮助开发者更快上手和解决问题。
Archbee
archbee.com
Archbee是一个文档平台，帮助团队创建和管理产品文档、开发指南及API参考，支持协作和知识共享。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一款SaaS软件，提供培训、知识库、测验、调查和客户关系管理工具，旨在提升员工学习和客户满意度。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一个基于网络的文档平台，帮助企业创建、维护和发布多语言产品文档，并分析用户与文档的互动。
PaceAI
paceai.co
PaceAI是一款AI生产力工具，帮助非技术专业人士快速生成和管理技术文档及流程图，提高流程效率。
snazzyDocs
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SnazzyDocs是一个基于web的应用程序，用于创建和托管文档，无需配置服务器或网站。它支持协作、版本控制和多种格式。