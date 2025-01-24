帮助创作工具 (HAT) - 最热门应用 - 沙特阿拉伯

Document360

document360.io

Document360 是一个人工智能驱动的知识库平台，旨在创建公共和私人知识库、SOP、用户手册、文档等。 凭借其直观的界面和强大的功能，Document360 可以集中知识、简化协作并提供卓越的文档。它以其独特的功能而著称，通过了 SOC 2 Type 2 认证，提供私人托管，并支持无缝第三方集成。 以下是 Document360 提供的功能： * 询问 Eddy：为了快速获得答案，用户可以向 Eddy 询问任何疑问，Eddy 会从相关文章中为您提供最准确的答案。节省搜索整篇文章的时间。 Eddy 通过从文章中生成相关常见问题解答来简化帮助文章的起草过程。这可以为您的团队节省时间，并为您的客户提供更流畅、直观的体验。 * 仪表板：集中式中心呈现出视觉上吸引人且设计直观的仪表板，提供关键信息的全面概述。它是实现更加无缝和富有洞察力的体验的神经中枢。 * 直观的块编辑器：新的块编辑器简化了内容创建过程。通过添加内联评论功能，协作变得实时且轻松，从而促进更加动态的编辑和审阅过程。 * 定制集中中心：定制中心为用户提供了前所未有的控制能力，可以微调文档的美观性。团队可以轻松定制布局、配色方案、字体和品牌元素，使文档与其品牌标识无缝匹配。 * 高级分析：分析功能提供对用户行为、内容有效性和参与模式的实时洞察。它将原始数据转化为有意义的信息，促进数据驱动的决策。此外，您现在可以通过已读回执来控制读者确认。 * 即时同步集成：即时同步可确保 Document360 与各种第三方工具和服务之间的无缝实时数据流。现在，Document360 与 Zendesk Federated Search 和 GitHub 无缝集成，增强了协作和工作流程效率。 * AI Writer：一种人工智能驱动的工具，有助于生成高质量的内容，确保一致性，并减少生成文档所需的时间。 * AI 业务术语表生成器：自动生成全面的业务术语表，帮助用户在整个文档中保持术语的一致性。 * Markdown 文本编辑器：简单的 Markdown 编辑器允许用户使用典型的格式化技术（包括标题、强调、列表、图像和链接）对文本文档进行样式设置，使非开发人员可以轻松掌握基础知识。 * 类别管理器：为所有知识库内容创建结构良好的层次结构，最多 6 个子类别，使用户可以轻松查找和消化信息。 * 角色和权限：Document360 允许您限制谁可以访问哪些内容，以确保您的知识库安全。您可以添加经过身份验证的团队成员来为特定项目做出贡献。 * 本地化：了解您的全球受众；您可以将文章、片段、变量和术语表翻译成 50 多种语言。 * 私人托管：访问完全隔离的环境，以获得更大的能力和对托管环境的控制，以获得最佳性能。 * 版本控制：回滚和版本控制功能使您可以查看知识库中每个部分的更改历史记录。 * 备份和恢复：Document360 每天自动备份您的项目。但是，您可以随时手动备份项目。您可以从可用备份中将整个项目或部分知识库恢复到之前的状态。 * API文档：用户可以导入他们的OpenAPI规范并自动生成文档。 Document360 是生成式人工智能知识库类别创新的市场领导者，为 30 多个国家/地区的各个行业提供知识库建设服务。我们的客户包括 VMware、麦当劳、大金、Virgin Red、NHS 等。