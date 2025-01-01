帮助创作工具 (HAT) - 最热门应用 - 阿曼

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帮助创作工具 (HAT) 是旨在帮助技术作者创建、发布和维护软件帮助文档的软件应用程序。生成的文档用于用户指南、手册和帮助文件。这些工具旨在减少为员工和最终用户制作辅助材料所需的时间和精力。技术作家使用 HAT 来管理整个文档流程，包括编写、编辑和导出文档以供编辑、管理员和同事审阅。最终，HAT 实现了文档的数字发布。其中许多工具支持从各种文件格式和文档创建软件导入文本。一些没有内置构建工具的 HAT 可能需要与构建自动化工具集成才能显示或利用文档。
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Document360
document360.io
Document360 是一个人工智能驱动的知识库平台，旨在创建公共和私人知识库、SOP、用户手册、文档等。 凭借其直观的界面和强大的功能，Document360 可以集中知识、简化协作并提供卓越的文档。它以其独特的功能而著称，通过了 SOC 2 Type 2 认证，提供私人托管，并支持无缝第三方集成。 以下是 Document360 提供的功能： * 询问 Eddy：为了快速获得答案，用户可以向 Eddy 询问任何疑问，Eddy 会从相关文章中为您提供最准确的答案。节省搜索整篇文章的时间。 Eddy 通过从文章中生成相关常见问题解答来简化帮助文章的起草过程。这可以为您的团队节省时间，并为...
ReadMe
readme.com
ReadMe 将静态 API 文档转换为交互式开发人员中心，帮助用户成功使用您的 API。帮助开发人员更快地进行首次调用，快速解决问题，并深入了解 API 使用情况，让您的团队专注于最具影响力的改进。借助 ReadMe，团队可以快速创建并启动与其品牌相匹配的开发者中心。同步 OpenAPI 规范文件或手动记录 API 后，任何人都可以直接在 ReadMe 平台中编写内容或进行编辑，从而减少工程瓶颈并节省维护时间。在幕后，通过了解实时 API 使用情况，您可以了解哪些端点最受欢迎，或者开发人员可能在哪些地方遇到困难，以便您的团队可以确定需要改进的地方或添加更多指导。如果为您的开发人员创造更好的体...
Archbee
archbee.com
Archbee 是为您的团队和客户提供的文档平台。 借助 Archbee，您可以帮助您的用户开始使用您的产品，因为它使您能够在一个地方快速构建产品文档、开发人员指南和 API 参考。 Archbee 是集中公司信息的地方，因为它统一了产品、工程、支持、营销和销售方面的知识。 用例： • 开发人员和 API 文档 • 文档站点 • 通过上下文文档小部件添加应用内支持 • 协作处理文档 • 入职并培训队友 • 使用门禁门户为您的客户创建文档 • 记录内部流程 集成：Slack、Airtable、Loom、Trello、Lucidchart、Typeform、Mindmeister、Prez...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 是一家领先的 SaaS 软件提供商，旨在打造更聪明的员工和更快乐的客户。凭借一整套工具（包括 Training Maker、Knowledge Base、Quiz Maker、Survey Maker、CRM 等），ProProfs 使组织能够增强学习、简化支持并提高客户满意度。 ProProfs 致力于 100 年来让客户满意的使命，为 150 多个国家/地区的超过 1500 万用户提供服务。 ProProfs 产品包括： - 训练制作者 - 测验制作者 - 调查制作者 - Qualaroo 见解 - 实时聊天 - 服务台 - 知识库 - 项目管理 - Picreel ...
Docsie
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Docsie 是一个基于网络的文档平台，使企业能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。 该平台可帮助您分析客户如何与您的文档交互，并为您提供有关如何改进文档的见解。如果您只能随着产品的发展而想象，那么您的产品文档也应该如此。使用 Docsie 制作的文档将使您的客户更容易在文档中找到有关您产品的相关知识，从长远来看，让他们更满意并帮助您成功留住他们。 Docsie 还将您连接到最先进的翻译市场，该市场还可以在经过认证的翻译人员、机器学习以及先进的翻译速度和准确性改进算法的帮助下帮助您翻译产品文档。 Docsie 是一个基于 Web 的一体化文档平台，使公司能够以多种语言构建、维护和...
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人工智能生产力工具，适用于业务分析师、产品经理、项目经理、数据分析师等非技术专业人士，可在几秒钟（而不是几天）内生成和交付技术文档和想法。
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