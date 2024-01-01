帮助创作工具 (HAT) - 最热门应用

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帮助创作工具 (HAT) 是旨在帮助技术作者创建、发布和维护软件帮助文档的软件应用程序。生成的文档用于用户指南、手册和帮助文件。这些工具旨在减少为员工和最终用户制作辅助材料所需的时间和精力。技术作家使用 HAT 来管理整个文档流程，包括编写、编辑和导出文档以供编辑、管理员和同事审阅。最终，HAT 实现了文档的数字发布。其中许多工具支持从各种文件格式和文档创建软件导入文本。一些没有内置构建工具的 HAT 可能需要与构建自动化工具集成才能显示或利用文档。
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