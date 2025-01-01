热图工具 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
热图工具可以深入了解网络或移动访问者与网站或移动设备上的特定页面交互时的行为。营销人员和网络开发人员利用热图直观地描述用户操作，例如点击、悬停移动和在网页上滚动。这些视觉表示展示了聚合的点击和鼠标移动，为营销人员和 UI/UX 设计师提供了评估的深入数据。这些数据对于评估页面设计在吸引浏览者注意力、确定需要改进的领域以及最终提高参与度和转化率方面的有效性至关重要。
提交新应用
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity 是一款免费的行为分析工具，帮助了解用户如何与网站互动，提供会话记录、热图和事件跟踪功能。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar是一款用户行为分析工具，通过热图、会话记录和调查帮助企业了解用户在网站上的交互及优化体验。
TWIPLA
twipla.com
Twipla是一个网站分析平台，提供实时数据分析、访客行为跟踪、热图和用户调查，以帮助企业优化网站性能和用户体验。
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho Pagesense是一款网络分析和优化工具，用于衡量网站关键指标，分析访客行为，并提供个性化网站体验以提高转化率。
FullStory
fullstory.com
FullStory是一个用户行为分析平台，帮助企业通过会话重播和热图等工具了解用户交互，优化网站体验，提高转化率。
Smartlook
smartlook.com
Smartlook是一款分析工具，帮助企业通过会话记录和热图等功能深入了解用户在网站和移动应用中的行为。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Dragonfly AI通过预测热图分析帮助用户实时了解内容表现，提升设计效率和转化率。著名品牌如索尼等使用此工具优化内容。
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange是一款网站转化优化工具，通过热图和会话记录帮助企业理解用户行为，提升销售和转化率。
LogRocket
logrocket.com
LogRocket是一款前端监控与产品分析工具，提供会话重播、性能监控和用户行为分析，帮助开发团队优化Web和移动应用体验。
Silktide
silktide.com
Silktide 是一款网站优化工具，提供自动化可访问性测试、内容优化和数字营销功能，帮助用户改善网站性能和用户体验。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare是一个数字体验监控平台，帮助企业分析用户行为并优化在线交互，提高用户体验和品牌认知。
Plerdy
plerdy.com
Plerdy是一个综合分析和优化工具，提供热图、会话重播、A/B测试和SEO分析，以提升网站性能和用户体验。
VWO
vwo.com
VWO是一个数字实验平台，通过分析和测试工具帮助企业优化用户体验和网站转化率。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow是一款行为分析工具，通过用户会话录像、热图和漏斗分析帮助企业优化网站体验和提高转化率。
TruConversion
truconversion.com
TruConversion是一款分析应用，帮助企业识别并解决转化痛点，提供热图、会话记录和表单分析等功能。
RealEye
realeye.io
RealEye是一个在线研究平台，利用网络摄像头进行眼动追踪，提供情感分析、鼠标追踪和在线调查等功能，支持远程数据分析。
Mousestats
mousestats.com
Mousestats 应用程序记录并观看网站访客视频，生成网站热图，分析表单数据并进行调查。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款移动应用分析平台，通过会话重播和热图，帮助企业理解用户行为和识别应用问题。
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg是一款网站优化工具，通过热图、记录、调查和A/B测试等功能，帮助企业了解用户行为，提升用户体验和转化率。
Browsee
browsee.io
Browsee应用通过AI标签分析用户会话，提供页面优化建议，识别用户参与情况，支持创建漏斗，无需编码，提供免费计划。
Howuku
howuku.com
Howuku是一个行为分析解决方案，通过热图、A/B测试和调查帮助企业获取客户反馈和洞察，优化网站体验。
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky 是一款以隐私为优先的客户洞察平台，通过分析、会话录制、反馈和热图，帮助企业提升数字体验。
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow是一款用户行为分析工具，提供网站用户交互的详细见解，帮助企业优化用户体验和提升参与度。
Quantum Metric
quantummetric.com
量子指标是一款数字分析平台，通过实时分析用户交互和会话重播，帮助企业优化用户体验和提升转化率。
expoze.io
expoze.io
expoze.io 是一个利用 AI 预测眼动追踪技术的平台，帮助用户分析创意作品的效果并生成热图，以优化设计过程。
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant是一个预测人工智能应用，分析用户在网页上的视觉关注，帮助企业优化设计和用户体验，提高参与度。
Neurons
neuronsinc.com
Neurons应用程序通过神经科学和人工智能预测客户行为，提供广告表现的深入分析和改进建议，以优化营销策略。
Feng-GUI
feng-gui.com
Feng-GUI是一款基于人工智能的视觉分析工具，提供可操作见解，帮助数字机构提升客户效果，已分析超过400万视觉作品。
Reactflow
reactflow.com
Reactflow通过录制用户活动视频、生成热图和漏斗分析，帮助识别客户痛点，实现更顺畅的销售流程。
Monsido
monsido.com
Monsido是一个数字体验平台，提供网站可访问性、质量保证和SEO优化等工具，帮助用户提升网站性能和合规性。
WEVO
wevo.ai
WEVO是一个用户体验研究平台，通过AI提供快速的定量和定性反馈，帮助企业识别转换障碍并提升网站转换率。
FullSession
fullsession.io
FullSession是一个用户行为分析平台，帮助企业理解网站用户互动，提供会话重播、热图和反馈收集工具，以优化用户体验。
Ptengine
ptengine.com
Ptengine是一个综合营销和分析平台，提供用户行为分析、A/B测试和热图工具，帮助企业优化网站和提升用户体验。
Clueify
clueify.com
Clueify通过AI技术提供设计性能反馈，帮助用户准确预测设计的注意点和用户感知，支持数据驱动设计。
Aqvil
aqvil.com
Aqvil 是一个网站分析工具，提供简单仪表盘中的所有重要网站流量指标。
cux.io
cux.io
CUX.io是一款数字体验分析工具，帮助公司分析用户行为，优化网站性能，提高转化率，确保数据合规性。
Capturly
capturly.com
Capturly 是一款应用，帮助了解用户行为，识别问题，提高转化率，结合传统分析、会话录制、热图和转化漏斗功能。
Webmaxy
webmaxy.co
Webmaxy 是一款商业工具，帮助品牌有效地接触、跟踪、互动和转化网站用户，无需麻烦。
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet 记录访客在网站上的操作，提供热图、会话回放和 A/B 测试功能，帮助企业分析用户行为并优化网站体验。
LiveSession
livesession.io
LiveSession是一款网络分析软件，提供会话回放功能，帮助用户解决客户问题，了解产品使用情况，并优化网页应用体验。