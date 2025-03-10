热图工具 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
热图工具可以深入了解网络或移动访问者与网站或移动设备上的特定页面交互时的行为。营销人员和网络开发人员利用热图直观地描述用户操作，例如点击、悬停移动和在网页上滚动。这些视觉表示展示了聚合的点击和鼠标移动，为营销人员和 UI/UX 设计师提供了评估的深入数据。这些数据对于评估页面设计在吸引浏览者注意力、确定需要改进的领域以及最终提高参与度和转化率方面的有效性至关重要。
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Browsee
browsee.io
Browsee - 停止猜测，开始行动✔ 会话上的人工智能标签 - 通过 5% 的会话，了解 100% 的用户问题✔ 页面故事 - 获取可操作的见解以改进您的登陆页面✔ 用户板 - 识别用户以分析参与度并了解他们的问题。在您的聊天工具中获取直接会话 URL！ ✔ 添加您自己的图表 - 快速分析点击次数、页面、细分和推荐。 ✔ 根据用户操作创建渠道和细分 - 无需代码✔ 出于安全和定价考虑而进行有限记录 - 挑选要记录的内容和不记录的内容✔ 永久免费计划
TruConversion
truconversion.com
TruConversion是一款分析应用，帮助企业识别并解决转化痛点，提供热图、会话记录和表单分析等功能。
Monsido
monsido.com
Monsido 是领先的网络治理解决方案，旨在使组织能够在其数字业务中提供卓越且包容的用户体验，并支持他们的旅程，以确保通信开放、优化和合规。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用于网络可访问性、网站质量保证、品牌和内容合规性、用户同意管理、社交和网络内容存档等。欲了解更多信息，请访问 monsido.com。
Capturly
capturly.com
了解用户行为、识别问题点、提高转化率并增加销售额 希望提高您当前的表现？如果是，Capturly 适合您！它是传统分析、会话记录、热图和转化漏斗功能的出色组合。
cux.io
cux.io
CUX 是一款数字体验分析工具，可帮助公司节省高达 5 倍的分析时间并得出有价值的结论。我们通过专注于用户问题、挫折以及所有可能阻止他们使用在线渠道购买产品和服务的瓶颈来消除数据过载。 CUX 是一款以用户为中心的综合分析工具，可提供即时行为洞察。 ✔ 以目标为导向的分析：CUX 仅自动选择与个人业务目标相关的数据。 ✔ 通过一种工具提供定性和定量评估。 ✔ 知识：我们通过培训、入职、指导、审核和每月建议为用户提供支持。 ✔ AIocado：我们自己的人工智能分析礼宾服务将向您准确显示转化率下降的原因、用户感到沮丧的地方、建议等。 CUX 是一个适用于客户接触数字产品的所有行业的解决方案，例如电子商务、SaaS 和 B2B 业务、提供营销服务的公司或软件公司。我们与公司内的创新、营销、产品和电子商务部门合作。 CUX 简而言之： ✔ 用户行为分析 ✔ 体验指标 ✔ 目标导向分析 ✔ 转化瀑布 ✔ 整个访问记录 ✔ 热图 ✔ 预分析和警报 ✔ 自动捕获事件 ✔ 追溯分析 ✔ 100% GDPR 合规 ✔ 数据存储在 EOG 中✔ SSL 安全
Aqvil
aqvil.com
Aqvil 在简单的网络分析仪表板中为您提供所有有价值的网站流量指标。
Ptengine
ptengine.com
Ptengine 是一个完整的营销和分析平台。我们帮助您真正了解您的用户，并通过个性化内容和运行 A/B 测试来采取行动。可以免费开始使用，几分钟后即可开始使用。
Quantum Metric
quantummetric.com
量子指标是一款数字分析平台，通过实时分析用户交互和会话重播，帮助企业优化用户体验和提升转化率。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款移动应用分析平台，通过会话重播和热图，帮助企业理解用户行为和识别应用问题。
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant是一个预测人工智能应用，分析用户在网页上的视觉关注，帮助企业优化设计和用户体验，提高参与度。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow是一款行为分析工具，通过用户会话录像、热图和漏斗分析帮助企业优化网站体验和提高转化率。
Reactflow
reactflow.com
Reactflow 强调了访客没有转化为客户的视觉和逻辑原因，并确保无缝的销售渠道以获得更快的投资回报。 Reactflow 以视频形式播放客户的活动记录、编译热图、漏斗分析、错误、控制台日志并提供反馈，帮助您了解客户的痛点、解决问题并产生出色的流程。
expoze.io
expoze.io
认识 expoze.io 在 expoze.io，我们有一个明确的使命：让每个人都能获得他们所需的资源，以发挥他们最好的创意。我们的平台就是这么做的。我们的人工智能预测眼动追踪解决方案 expoze.io 让您能够以惊人的准确性分析任何创意。对于您上传的每个创意，expoze.io 都会使用预先训练的神经网络来预测您的客户注意到的内容。开发、测试和改进我们的平台可帮助您开发、测试和改进任何创意，并提供快速且可行的结果。通过测试对创意所做的更改来改进您的设计流程，而无需退出设计流程：只需前往 expoze.io，上传您的设计并在几分钟内根据您的偏好生成热图，您可以以此为基础您的设计决策。所有这些，只需单击一个按钮，您就可以专注于真正重要的事情。
Feng-GUI
feng-gui.com
Feng-GUI 由人工智能提供支持，并经过数十年的神经科学研究验证，可提供预测性视觉分析以及可操作的见解和建议，使数字机构能够为客户带来最大的成果。 https://feng-gui.com/ 自 2007 年以来，Feng-GUI 服务为全球 30,000 名专业人士分析了超过 400 万个视觉效果，涵盖所有媒体渠道，从网站、广告和视频到标牌和包装，其中包括知名公司，例如：WSI、Omnicom、Walker Sands、OgilvyOne、WPP、McCann Erickson、Interpublic 和阳狮。
Mousestats
mousestats.com
记录并观看网站访客视频+网站热图+表单分析+调查
Clueify
clueify.com
在您启动概念之前，Clueify 会为您提供有关概念的重要性能反馈。使用我们的 AI，您可以以 92% 的准确度预测用户会看向哪里以及他们将如何看待您的设计。这就像只需点击一下即可拥有数百个测试用户，但无需产生相关成本。遵循数据驱动的设计方法以获得更好的结果。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Dragonfly AI通过预测热图分析帮助用户实时了解内容表现，提升设计效率和转化率。著名品牌如索尼等使用此工具优化内容。
FullSession
fullsession.io
FullSession 帮助公司了解客户如何通过综合数字体验平台与其网站互动。我们为您提供必要的工具来识别用户摩擦点、退出，并了解用户与您网站的每次交互背后的见解。 FullSession 提供会话重放解决方案和交互式热图，以了解数字交互以及客户反馈目标小部件，以消除猜测工作；帮助我们的客户实现完美的数字体验。
RealEye
realeye.io
RealEye是一个在线研究平台，利用网络摄像头进行眼动追踪，提供情感分析、鼠标追踪和在线调查等功能，支持远程数据分析。
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow是一款用户行为分析工具，提供网站用户交互的详细见解，帮助企业优化用户体验和提升参与度。
Squeaky
squeaky.ai
隐私第一的客户洞察平台。 Squeaky 通过打造更好的数字体验来帮助您发展业务。我们的一体化工具包括分析、会话记录、反馈和热图。
FullStory
fullstory.com
FullStory是一个用户行为分析平台，帮助企业通过会话重播和热图等工具了解用户交互，优化网站体验，提高转化率。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar是一款用户行为分析工具，通过热图、会话记录和调查帮助企业了解用户在网站上的交互及优化体验。
Howuku
howuku.com
Howuku是一个行为分析解决方案，通过热图、A/B测试和调查帮助企业获取客户反馈和洞察，优化网站体验。
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet 会记录访问者使用您网站时的视频，让您可以看到他们所做的一切。查看您网站上的每次鼠标移动、滚动、单击和按键。忘记传统的分析。您永远不需要想知道人们再次使用您的网站的具体情况。
LiveSession
livesession.io
LiveSession 是一款具有会话重播功能的网络分析软件。您可以使用它来解决客户的问题，找到有关产品使用方式的答案，并优化 Web 应用程序的整体体验。
LogRocket
logrocket.com
LogRocket是一款前端监控与产品分析工具，提供会话重播、性能监控和用户行为分析，帮助开发团队优化Web和移动应用体验。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity 是一款免费的行为分析工具，帮助了解用户如何与网站互动，提供会话记录、热图和事件跟踪功能。
Silktide
silktide.com
Silktide 是一款网站优化工具，提供自动化可访问性测试、内容优化和数字营销功能，帮助用户改善网站性能和用户体验。
Smartlook
smartlook.com
Smartlook是一款分析工具，帮助企业通过会话记录和热图等功能深入了解用户在网站和移动应用中的行为。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare是一个数字体验监控平台，帮助企业分析用户行为并优化在线交互，提高用户体验和品牌认知。
TWIPLA
twipla.com
Twipla是一个网站分析平台，提供实时数据分析、访客行为跟踪、热图和用户调查，以帮助企业优化网站性能和用户体验。
VWO
vwo.com
VWO是一个数字实验平台，通过分析和测试工具帮助企业优化用户体验和网站转化率。
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho Pagesense是一款网络分析和优化工具，用于衡量网站关键指标，分析访客行为，并提供个性化网站体验以提高转化率。
Plerdy
plerdy.com
Plerdy是一个综合分析和优化工具，提供热图、会话重播、A/B测试和SEO分析，以提升网站性能和用户体验。
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange是一款网站转化优化工具，通过热图和会话记录帮助企业理解用户行为，提升销售和转化率。
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Crazy Egg是一款网站优化工具，通过热图、记录、调查和A/B测试等功能，帮助企业了解用户行为，提升用户体验和转化率。
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Neurons应用程序通过神经科学和人工智能预测客户行为，提供广告表现的深入分析和改进建议，以优化营销策略。
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成长型品牌最值得信赖的商业工具。 更有效地接触、跟踪、吸引和转化您的网站用户，让他们感觉最舒服，没有任何麻烦。
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WEVO 是一个用户体验研究平台，与典型工具相比，它可以用更少的精力来发现见解。研究、产品和营销团队只需不到 30 分钟的时间即可获得综合的定量和定性见解、分数和基准。 WEVO 是唯一能够利用您的目标受众来查明转化障碍并提供提高网站上线前转化率的建议的工具。 WEVO 具有统计意义的反馈可以降低他们的决策风险，让他们有信心打造有价值的客户体验。通过更准确的用户反馈更快地创建正确的客户体验。