热图工具 - 最热门应用 - 德国

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
热图工具可以深入了解网络或移动访问者与网站或移动设备上的特定页面交互时的行为。营销人员和网络开发人员利用热图直观地描述用户操作，例如点击、悬停移动和在网页上滚动。这些视觉表示展示了聚合的点击和鼠标移动，为营销人员和 UI/UX 设计师提供了评估的深入数据。这些数据对于评估页面设计在吸引浏览者注意力、确定需要改进的领域以及最终提高参与度和转化率方面的有效性至关重要。
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Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO、SEO 和 A/B 测试工具 - 一套全面的套件，可提高转化率、增强用户体验并优化您的在线商店绩效。 🚀 A/B 测试工具 隆重推出 Plerdy 的免费 A/B 测试工具 - 专为电子商务和在线企业精心设计，旨在增强用户体验和转化率。轻松设置、执行和分析 A/B 测试以做出数据驱动的决策。见证实时结果并获得可行的见解来优化您的网站。 🌟 使用案例 - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 使用 Plerdy 释放您网站的全...
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清晰地了解用户的需求。 Clarity 是一款免费且易于使用的工具，可以捕捉真实的人们如何实际使用您的网站。设置很简单，您将在几分钟内开始获取数据。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一种行为分析工具，超过 210,000 个数字营销、UX、产品、初创公司和企业客户使用它来优化他们的网站体验。使用Mouseflow，您可以： • 通过观看访问者会话的视频记录来了解访问者的点击之间发生的情况。 • 自动为您的所有页面构建 6 种类型的热图，以了解哪些内容引起了他们的注意。 • 设置渠道来观察访客流失的地点和原因。 • 使用表单分析来提高潜在客户开发能力。 • 发起反馈活动以了解有关访客的更多信息。 • 使用所有计划中提供的强大过滤选项，以您需要的方式分析您的数据。 • 花时间解决您的网站问题，而不是通过摩擦分数过滤您的访问来查找问题，我们的机器学习工具免...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一个行为数据平台，可以揭示隐藏在点击之间的情绪，揭示消费者行为背后不为人知的故事。从构建更好的欺诈检测和预测到创建真正引起共鸣的个性化，Fullstory 使产品、工程和数据团队能够将情绪信号与其他数据源连接起来，有意识地设计下一个最佳行动。 Fullstory 提供了比传统网络和产品分析更深入、更立即可行的见解，传统网络和产品分析只能揭示正在发生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一个行为数据平台，可以提供构建即时体验所需的背景，从而推动收入。通过自动捕获、索引和语义结构化的第一方数据（提供给您的数据生态系统或通过我们的带有会话重播的产品分析），Fulls...
RealEye
realeye.io
具有网络摄像头眼动追踪功能的在线研究平台。它具有： - 比传统眼动追踪硬件更快、更便宜 - 准确（按钮尺寸精度），用于学术研究 - 易于使用（客户称赞我们的用户友好界面） RealEye 是一款在线工具，可让您执行以下操作： 1. 使用常规网络摄像头进行眼球跟踪，2. 情绪分析（面部编码），3. 跟踪鼠标移动和点击，4. 使用高级调查模块，5. 立即雇用参与者/小组，6. 完全在线分析数据，7.将数据导出到 CSV，8. 连接外部工具，9. 100% 远程进行研究。 RealEye 可用于： 1. 购物者洞察研究（包装和货架/货架图评估） 2. 用户体验研究/模型测试 3. 不同的广告评估（视...
Neurons
neuronsinc.com
预测人类行为。 通过神经科学和我们的人工智能工具在几秒钟内预测客户的反应、注意力和行为。 通过反复试验进行的 A/B 测试缓慢且低效。 停止在无法激发行动的活动上浪费预算。
Mousestats
mousestats.com
记录并观看网站访客视频+网站热图+表单分析+调查
Ptengine
ptengine.com
Ptengine 是一个完整的营销和分析平台。我们帮助您真正了解您的用户，并通过个性化内容和运行 A/B 测试来采取行动。可以免费开始使用，几分钟后即可开始使用。
TWIPLA
twipla.com
网站情报平台 准确、即时地了解您的网站。 网站统计、会话重播、热图、民意调查等。 TWIPLA（以前称为“访客分析”）是一个先进且易于访问的网站智能平台，在全球范围内拥有超过 250 万次安装，并具有一套易于使用且符合隐私要求的功能。通过无 Cookie 跟踪消除数据隐私问题，并获得 100% 网站访问者（不仅仅是小样本）的数据访问权限。有了 TWIPLA，一切都只需点击一下即可：◾ 高级网站流量统计（新！公司展示） ◾ 营销活动跟踪 ◾ 热图 ◾ 会话记录 ◾ 转化渠道 ◾ 民意调查 ◾ 调查 ◾ 竞争流量分析 ◾ 隐私优先的设计分析（新！自定义国家/地区数据）✔️ 使用优惠券代码 UN...
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析用户行为。 Smartlook 是分析用户行为中缺失的一块拼图。获得真正的定性见解，帮助您改进移动应用程序和网站。
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange 可以帮助您了解为什么您的网站获得的流量无法转化为销售或潜在客户。我们的转化率优化工具受到全球超过 450,000 个网站的信赖，可以深入了解人们在其网站上的行为。提高您的销售额并更多地了解您的网站访问者我们的会话记录和动态热图可让您查看人们在您的网站上单击、滚动和点击的位置，以了解是什么阻止了他们购买。使用可优化细分深入了解单个人的访客旅程，观看沮丧或困惑的访客的会话重播。通过查看人们与动态热图互动最多或最少的内容的聚合视图，了解更大的图景。使用滚动热图来查看人们是否向下滚动页面足够远以查看您的号召性用语，或者他们是否在您转换之前就离开了。减少购物车放弃实时聊天和访客...
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智能的力量优化内容的性能。我们的预测热图会立即向您显示任何内容中最先吸引受众注意力的内容，帮助您做出基于数据信息的坚定决策，而不会减慢您的速度。 • 获得实时洞察，发现真正吸引客户注意力的因素 • 通过预测分析提高整个设计周期的效率 • 提高所有渠道的转化率 • 通过最大限度地提高跨渠道的注意力份额来提高投资回报率 最大的品牌和代理机构都在使用 Dragonfly AI衡量和优化其内容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，请访问 Dragonflyai.co
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare 超越了传统分析，能够前所未有地了解客户体验，从而改变您的业务。凭借直观的技术揭示每个用户的行为、意图和态度，我们使企业能够快速提供更多人性化体验，同时确保隐私和可访问性。这会带来更快的增长、更大的敏捷性和更满意的客户。我们为新的数字体验提供动力，使其更加人性化。
Silktide
silktide.com
Silktide 为您提供改善网站所需的一切，在一个平台上提供自动可访问性测试、内容优化和数字营销。 Silktide 每年被成千上万的客户用来分析数千万个网站。我们几乎涵盖您网站的各个方面，包括内容、可访问性、营销、移动、速度和法律合规性。访问我们的网站查看实时平台演示。
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看热门内容和冷门内容，并了解网络访问者使用热图、录音、调查、A/B 测试等工具进行的操作。
Squeaky
squeaky.ai
隐私第一的客户洞察平台。 Squeaky 通过打造更好的数字体验来帮助您发展业务。我们的一体化工具包括分析、会话记录、反馈和热图。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一种行为分析解决方案，可帮助初创公司通过热图、AB 测试和调查获取有价值的客户反馈和见解。它可以帮助营销人员通过直观地显示客户在网站上点击和滚动的位置来衡量客户行为。 A/B 测试使团队能够提高内容参与度并查明表现不佳的页面。产品所有者可以获得实时反馈，比较多种设备上的吸引力，识别关键用户群并观察用户注意力，以制定优化的营销策略。
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow 致力于转变网站洞察力。我们的创新分析工具，包括热图、行为跟踪和事件分析，支持数据驱动的决策。我们用户友好的仪表板解释用户操作，为卓越的数字之旅提供明智的设计选择。发现实时重播、点击故障等，以优化用户体验并提高参与度。我们相信数据是开启成功的关键，通过 WebTrackFlow，您将拥有一个值得信赖的合作伙伴来驾驭数字景观。通过可行的见解提升您的在线形象 - 与我们一起踏上充分发挥您网站潜力的旅程。
Browsee
browsee.io
Browsee - 停止猜测，开始行动✔ 会话上的人工智能标签 - 通过 5% 的会话，了解 100% 的用户问题✔ 页面故事 - 获取可操作的见解以改进您的登陆页面✔ 用户板 - 识别用户以分析参与度并了解他们的问题。在您的聊天工具中获取直接会话 URL！ ✔ 添加您自己的图表 - 快速分析点击次数、页面、细分和推荐。 ✔ 根据用户操作创建渠道和细分 - 无需代码✔ 出于安全和定价考虑而进行有限记录 - 挑选要记录的内容和不记录的内容✔ 永久免费计划
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant 是一种预测人工智能，可以在视觉上突出显示人们所看到的内容、他们首先看的位置以及设计的特定元素吸引了多少注意力。
Quantum Metric
quantummetric.com
通过快速部署，我们的平台开始摄取并可视化您的客户在网络、本机应用程序和自助服务终端上体验的所有内容。每次客户交互的影响都会自动量化，每个客户会话都可以重播，最重要的是，您的所有团队都可以根据单一事实版本开展工作。这就是为什么阿拉斯加航空、lululemon、联想和西联汇款等最大品牌都实现了巨大飞跃。
TruConversion
truconversion.com
TruConversion 是一款一体化分析应用程序，可通过找出访客/用户行为背后的原因来帮助识别和解决转化痛点。
VWO
vwo.com
运行实验程序是很棘手的。无论您的目标是提高网站转化率还是改善用户体验，您都需要做很多事情才能把事情做好。这就是为什么 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等数千家世界领先的企业品牌都希望 VWO 来运行和扩展他们的数字实验。 VWO 是世界领先的 Web 测试和转化优化平台，使成长中的企业能够跨桌面、移动和其他设备优化其 Web 体验，从而提供独特的体验。收集用户见解、确定假设的优先级、规划路线图、进行测试、分析结果 - VWO 可让您覆盖整个 9 码。 VWO 经过精心设计，易于实验。您可以在几分钟内启动测试，无需 IT 部门的任何帮助。凭借 BS 和 ISO 等认证，VW...
FullSession
fullsession.io
FullSession 帮助公司了解客户如何通过综合数字体验平台与其网站互动。我们为您提供必要的工具来识别用户摩擦点、退出，并了解用户与您网站的每次交互背后的见解。 FullSession 提供会话重放解决方案和交互式热图，以了解数字交互以及客户反馈目标小部件，以消除猜测工作；帮助我们的客户实现完美的数字体验。
Feng-GUI
feng-gui.com
Feng-GUI 由人工智能提供支持，并经过数十年的神经科学研究验证，可提供预测性视觉分析以及可操作的见解和建议，使数字机构能够为客户带来最大的成果。 https://feng-gui.com/ 自 2007 年以来，Feng-GUI 服务为全球 30,000 名专业人士分析了超过 400 万个视觉效果，涵盖所有媒体渠道，从网站、广告和视频到标牌和包装，其中包括知名公司，例如：WSI、Omnicom、Walker Sands、OgilvyOne、WPP、McCann Erickson、Interpublic 和阳狮。
expoze.io
expoze.io
认识 expoze.io 在 expoze.io，我们有一个明确的使命：让每个人都能获得他们所需的资源，以发挥他们最好的创意。我们的平台就是这么做的。我们的人工智能预测眼动追踪解决方案 expoze.io 让您能够以惊人的准确性分析任何创意。对于您上传的每个创意，expoze.io 都会使用预先训练的神经网络来预测您的客户注意到的内容。开发、测试和改进我们的平台可帮助您开发、测试和改进任何创意，并提供快速且可行的结果。通过测试对创意所做的更改来改进您的设计流程，而无需退出设计流程：只需前往 expoze.io，上传您的设计并在几分钟内根据您的偏好生成热图，您可以以此为基础您的设计决策。所有这些...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow 强调了访客没有转化为客户的视觉和逻辑原因，并确保无缝的销售渠道以获得更快的投资回报。 Reactflow 以视频形式播放客户的活动记录、编译热图、漏斗分析、错误、控制台日志并提供反馈，帮助您了解客户的痛点、解决问题并产生出色的流程。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一体化移动应用分析平台，使企业能够了解用户行为。 UXCam 最初是作为会话重放和热图解决方案，但我们意识到有很多问题仅靠定性数据无法回答。因此，我们将定性数据的粒度与定量数据的影响结合起来。借助 UXCam，您可以创建漏斗图、保留图表和仪表板，以了解每个阶段流失的人数百分比。一旦看到下降，您可以放大并查看记录和热图，以了解发生下降的原因。在 UXCam 网站上预订免费快速演示以了解更多信息。
Clueify
clueify.com
在您启动概念之前，Clueify 会为您提供有关概念的重要性能反馈。使用我们的 AI，您可以以 92% 的准确度预测用户会看向哪里以及他们将如何看待您的设计。这就像只需点击一下即可拥有数百个测试用户，但无需产生相关成本。遵循数据驱动的设计方法以获得更好的结果。
Aqvil
aqvil.com
Aqvil 在简单的网络分析仪表板中为您提供所有有价值的网站流量指标。
cux.io
cux.io
CUX 是一款数字体验分析工具，可帮助公司节省高达 5 倍的分析时间并得出有价值的结论。我们通过专注于用户问题、挫折以及所有可能阻止他们使用在线渠道购买产品和服务的瓶颈来消除数据过载。 CUX 是一款以用户为中心的综合分析工具，可提供即时行为洞察。 ✔ 以目标为导向的分析：CUX 仅自动选择与个人业务目标相关的数据。 ✔ 通过一种工具提供定性和定量评估。 ✔ 知识：我们通过培训、入职、指导、审核和每月建议为用户提供支持。 ✔ AIocado：我们自己的人工智能分析礼宾服务将向您准确显示转化率下降的原因、用户感到沮丧的地方、建议等。 CUX 是一个适用于客户接触数字产品的所有行业的解决方案，例如...
Capturly
capturly.com
了解用户行为、识别问题点、提高转化率并增加销售额 希望提高您当前的表现？如果是，Capturly 适合您！它是传统分析、会话记录、热图和转化漏斗功能的出色组合。
Monsido
monsido.com
Monsido 是领先的网络治理解决方案，旨在使组织能够在其数字业务中提供卓越且包容的用户体验，并支持他们的旅程，以确保通信开放、优化和合规。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用于网络可访问性、网站质量保证、品牌和内容合规性、用户同意管理、社交和网络内容存档等。欲了解更多信息，请访问 monsido.com。
WEVO
wevo.ai
WEVO 是一个用户体验研究平台，与典型工具相比，它可以用更少的精力来发现见解。研究、产品和营销团队只需不到 30 分钟的时间即可获得综合的定量和定性见解、分数和基准。 WEVO 是唯一能够利用您的目标受众来查明转化障碍并提供提高网站上线前转化率的建议的工具。 WEVO 具有统计意义的反馈可以降低他们的决策风险，让他们有信心打造有价值的客户体验。通过更准确的用户反馈更快地创建正确的客户体验。
Webmaxy
webmaxy.co
成长型品牌最值得信赖的商业工具。 更有效地接触、跟踪、吸引和转化您的网站用户，让他们感觉最舒服，没有任何麻烦。
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet 会记录访问者使用您网站时的视频，让您可以看到他们所做的一切。查看您网站上的每次鼠标移动、滚动、单击和按键。忘记传统的分析。您永远不需要想知道人们再次使用您的网站的具体情况。
LiveSession
livesession.io
LiveSession 是一款具有会话重播功能的网络分析软件。您可以使用它来解决客户的问题，找到有关产品使用方式的答案，并优化 Web 应用程序的整体体验。