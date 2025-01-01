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医疗保健人力资源软件专为医疗保健行业设计，能够满足复杂且不断变化的法规和合规要求。医疗保健管理员、经理和人力资源人员依靠量身定制的劳动力和绩效管理、工资单以及考勤解决方案来增强医院、医疗实践和其他医疗保健组织的人力资源运营。通过优化和自动化人员配置、事件报告、培训和财务管理等任务，医疗专业人员可以专注于提供优质护理。 这些系统与现有的医疗保健运营无缝集成，提高了设施的整体效率和有效性。然而，值得注意的是，医疗保健人力资源软件不处理员工健康计划或福利；此功能可在专用福利管理软件中找到。
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Zoho People
zoho.com
Zoho People是一个人力资源管理平台，提供员工管理、考勤、绩效和培训等功能，支持移动访问和业务应用集成。
Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
UKG
ukg.com
UKG是一个全面的人力资本管理平台，提供人力资源、工资和劳动力管理工具，支持复杂劳动力需求的企业。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
QGenda
qgenda.com
QGenda是一个医疗调度管理平台，提供自动化调度工具，简化时间表管理，提高运营效率和员工满意度。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
OnShift
onshift.com
OnShift是一款人力资本管理软件，帮助医疗机构招聘、管理和留住员工，提高员工体验和工作质量。
symplr
symplr.com
Symplr是一款综合的人才管理软件，旨在优化医疗保健领域的人事管理、合规和运营效率。
Hireology
hireology.com
Hireology 是一个招聘管理平台，帮助企业吸引、雇用和培训员工，提供自动化工作流程和候选人沟通工具。
Medbridge
medbridge.com
Medbridge应用提供互动式入职培训，帮助提升员工士气和参与度，自动化目标培训内容的交付。
Visier
visier.com
Visier 是一个人力资源分析平台，通过数据分析帮助组织更好地了解员工并优化人才策略，支持决策与业务成果改善。
Paytient
paytient.com
Paytient 是一个员工健康支付平台，允许员工通过税后工资扣款分期支付医疗等费用，提供财务便利以提高医疗可及性。
StaffStat
staffstat.ca
StaffStat是一款自动化调度软件，为医疗行业提供管理空缺班次的解决方案，帮助组织优化员工管理。
Pipo Saúde
piposaude.com.br
Pipo Saúde 是一个帮助企业优化健康策略的平台，整合数据和教育资源，以改善员工健康计划和决策过程。
League
league.com
League是一款技术驱动的健康应用，帮助用户访问、导航和支付医疗服务，实现个性化的健康体验。
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