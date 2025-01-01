医疗保健合规软件 - 最热门应用

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医疗保健合规软件可帮助医疗保健组织遵守医院合规准则并适应不断变化的法规。该软件对于各种规模的诊所和医院至关重要，可以帮助他们避免代价高昂的合规违规行为，减少合规管理上花费的资源，并培训员工维持标准。 通过促进合规计划的有效部署和维护，医疗保健合规软件可以减少欺诈和滥用，改善医疗保健运营，增强服务交付并降低总体医疗保健成本。 有多种类型的医疗保健合规软件可供选择，即使没有单一工具涵盖所有方面，组织也可以选择最能满足其特定需求的平台。无论选择哪种解决方案，该软件都能让组织了解行业法规，帮助识别重大风险领域，并为当前合规实践的审核做好准备。通常，医疗保健合规软件的用户包括医疗保健组织内的合规官员和经理。
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symplr
symplr.com
Symplr是一款综合的人才管理软件，旨在优化医疗保健领域的人事管理、合规和运营效率。
ABSOLUTE SECURITY
absolute.com
Absolute Secure Access 提供安全的网络连接，支持用户通过加密访问云和本地资源，包含 VPN、ZTNA 和网络监测产品。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly的Event Manager™是一个基于云的设施调度平台，帮助团队安排、组织和推广活动，简化整个流程并监控相关收益。
MedStack
medstack.co
MedStack是一个为医疗行业提供合规解决方案的平台，简化医疗应用程序的构建、发布和扩展，确保数据安全和合规性。
Medbridge
medbridge.com
Medbridge应用提供互动式入职培训，帮助提升员工士气和参与度，自动化目标培训内容的交付。
Nevvon
nevvon.com
Nevvon是一个护理人员培训和教育平台，提供结构化学习和能力测验，帮助用户灵活掌握护理知识和技能。
Healthicity
healthicity.com
卫生性应用程序提供合规性管理、数据分析和报告工具，帮助医疗保健提供者简化运营并提高患者护理质量。
EPICompliance
epicompliance.com
EPICompliance是一款合规管理软件，帮助组织遵守HIPAA、医疗保险法等法规，提供合规活动跟踪和审计工具。
Hoodin
hoodin.com
Hoodin是一款基于人工智能的监测与警觉自动化SaaS，专为生命科学领域设计，提供14天免费试用。
Accountable HQ
accountablehq.com
Accountable HQ 是一个平台，帮助各类公司在组织内建立合规、隐私和信任的文化。
RegPathway
reglantern.com
RegPathway是一个综合工具，帮助用户管理和跟踪合规信息，支持团队协作与数据报告，简化监管流程。
Abyde
abyde.com
Abyde是一款帮助医疗机构轻松实施和维持HIPAA和OSHA合规程序的软件，专为医疗IT专业人士和法律专家开发。
MedTrainer
medtrainer.com
MedTrainer是一个医疗合规平台，提供培训、文档、事件报告、凭证管理等功能，帮助医疗组织有效提高合规性和培训效率。
Compliancy Group
compliancy-group.com
Compliancy Group是一款为医疗保健组织提供合规性管理的平台，专注于HIPAA合规性、风险管理和员工培训。