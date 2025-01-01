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医疗保健分析软件处理和分析医疗保健组织收集的大量数据，将其转化为可操作的见解，从而提高运营效率和患者治疗结果。该软件通常被称为医疗保健商业智能，可改进患者和临床数据的收集、管理和共享。医疗保健提供商依靠强大的数据仓库（医疗保健分析的关键组成部分）来维持组织健康、遵守不断变化的法规并优化人口健康和个体患者护理。医疗保健分析软件的范围包括从综合数据报告到预测性和规范性分析的所有内容。
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QGenda
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QGenda是一个医疗调度管理平台，提供自动化调度工具，简化时间表管理，提高运营效率和员工满意度。
Motivity
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运动性是一款为应用行为分析（ABA）和发展疗法提供数据收集和管理工具的平台，支持临床流程和个性化治疗计划。
PatientIQ
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PatientIQ 是一个医疗科技平台，帮助医疗系统收集和分析患者结果数据，以提高临床和运营绩效，并促进数据驱动组织间的合作。
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Leap Rail是一款基于AI的医疗科技应用，提供手术室管理解决方案，优化手术安排和资源配置，提高医院的手术效率。
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权威医疗保健应用通过数据管理和市场情报，帮助医疗行业用户做出明智决策，优化服务并支持战略规划。
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CareJourney是一款医疗应用，提供数据分析和工具，帮助医疗提供者协调患者护理，提高治疗效果和运营效率。
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