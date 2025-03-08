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最热门 最近添加 骚扰预防培训软件 - 最热门应用 - 乌拉圭

骚扰预防培训软件使组织能够向授权和非授权州的员工提供合规和预防教育。在线进行培训提供了一种可扩展且经济高效的方法来满足州法律要求。目前，加利福尼亚州、康涅狄格州、特拉华州、伊利诺伊州、缅因州和纽约州等州要求公司提供骚扰和歧视预防培训。即使在没有强制规定的州，培训员工也可以主动降低风险并减轻骚扰诉讼中潜在的惩罚性赔偿。 大多数骚扰预防培训软件都可以部署在供应商提供的学习平台上，或使用 SCORM 协议集成到第三方学习管理系统 (LMS) 中。这种灵活性使培训经理和人力资源部门能够将骚扰预防解决方案与企业 LMS 软件无缝集成，以便按照某些州的规定进行部署、跟踪、报告和维护员工进展记录数年。某些供应商还提供这些解决方案以及人力资源合规软件，以进一步简化组织合规工作。