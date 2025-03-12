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手写笔记软件 - 最热门应用

手写笔记软件使企业能够为客户和其他重要联系人创建个性化信件。这些工具对于大规模发送与公司公告、客户介绍、感谢信和特殊场合相关的邮件非常有用。他们提供高品质的文具并模拟真实的笔迹。一些供应商提供团队手写每个笔记，而其他供应商则以数字方式复制手写样式以获得逼真的外观。该软件主要由销售和营销团队用于常规客户沟通，但也可由人力资源和办公室经理用于大众沟通。使用该软件可以增强客户关系，提高保留率和忠诚度，并提高实体邮件的打开率。此外，它还节省了通常花在直邮活动上的时间和资源，并降低了出错的风险。此类别中的许多解决方案还提供邮寄服务，无需编译和发送物理邮件。

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Handwrytten

Handwrytten

handwrytten.com

Handwrytten应用允许用户发送手写卡片和笔记，并可附加礼品卡，提供个性化交流的方式。

Postable

Postable

postable.com

Postable是一个便捷的应用，帮助用户获取地址，创建和发送定制的数字或物理贺卡，适合各种场合。

Handwrite

Handwrite

handwrite.io

Handwrite是一款应用，通过真实的手写卡片帮助企业扩大规模。操作快速、简便且经济实惠，支持免费试用。

LettrLabs

LettrLabs

lettrlabs.com

LettrLabs是一款专注于手写沟通的B2B营销应用，帮助企业通过个性化的手写卡片、明信片等与客户沟通，并提供数据服务以识别潜在客户。

Punkpost

Punkpost

punkpost.com

Punkpost 是一个允许用户发送个性化手写贺卡的应用，支持定制设计并处理邮寄物流，提供独特的沟通方式。

IgnitePOST

IgnitePOST

ignitepost.com

IgnitePOST 是一款手写邮件服务，通过软件和机器人发送与人类书写无异的真笔信，帮助企业与客户建立更深关系。

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