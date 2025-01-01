IgnitePOST

ignitepost.com

IgnitePOST 是一项手写邮件服务，使企业能够与客户和潜在客户建立更深层次的关系。我们通过结合软件和机器人技术来发送真实的钢笔和墨水字母，其笔迹与人类笔迹无法区分。其结果是建立了一个更加有效的营销渠道，并具有真正的投资回报率责任。事实上，您可以将 IgnitePOST 视为“用于个性化、机器人手写笔记的 Mailchimp”。通过更真实的沟通，我们的客户看到了前所未有的响应率，比电子邮件高 30 倍，比直邮高 10 倍。此外，IgnitePOST 还提供了简单的工具来创建、发送和跟踪活动。得益于我们提供的多种集成方法（从 Shopify 和 Klaviyo 到白标和 Zapier），这些...