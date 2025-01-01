手写笔记软件 - 最热门应用 - 瑙鲁

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手写笔记软件使企业能够为客户和其他重要联系人创建个性化信件。这些工具对于大规模发送与公司公告、客户介绍、感谢信和特殊场合相关的邮件非常有用。他们提供高品质的文具并模拟真实的笔迹。一些供应商提供团队手写每个笔记，而其他供应商则以数字方式复制手写样式以获得逼真的外观。该软件主要由销售和营销团队用于常规客户沟通，但也可由人力资源和办公室经理用于大众沟通。使用该软件可以增强客户关系，提高保留率和忠诚度，并提高实体邮件的打开率。此外，它还节省了通常花在直邮活动上的时间和资源，并降低了出错的风险。此类别中的许多解决方案还提供邮寄服务，无需编译和发送物理邮件。
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Handwrytten
handwrytten.com
Handwrytten 允许您发送真实的卡片和便签，并用钢笔和墨水写下您的信息，甚至还包括一张礼品卡！只需选择一张优质卡片，输入您的消息，然后可以选择添加一张礼品卡。然后，我们的机器人手写机将以逼真的笔迹将您的信息“写”在卡片上，在信封上写上地址，插入可选的礼品卡，然后将其贴上真正的邮票放入邮件中。
Postable
postable.com
Postable 是获取人们的邮寄地址的最简单方法。对于婚礼请柬、出生公告、节日贺卡非常有用，或者只是因为拥有它们很高兴。
Handwrite
handwrite.io
借助个人手写卡片的力量，大规模拓展您的业务。我们的专有机器人使用真正的笔，快速、简单且经济实惠。免费试用！
Punkpost
punkpost.com
用精美的手写贺卡给您的朋友带来惊喜。免费邮寄您的第一张标准卡！艺术家将为您定制并邮寄。没有假机器人。只有真正热爱书法的人才会帮你邮寄爱心！非常适合生日、情书、感谢卡、情人节、母亲节等！
LettrLabs
lettrlabs.com
LettrLabs 是一家 B2B 营销公司，专注于手写沟通的力量。我们帮助营利性和非营利性企业与其追随者建立联系并产生持久的影响。我们的产品包括个性化手写卡片、手写明信片、手写产品插页和手写信封。此外，我们还提供数据服务来为您的组织识别合格的潜在客户。
IgnitePOST
ignitepost.com
IgnitePOST 是一项手写邮件服务，使企业能够与客户和潜在客户建立更深层次的关系。我们通过结合软件和机器人技术来发送真实的钢笔和墨水字母，其笔迹与人类笔迹无法区分。其结果是建立了一个更加有效的营销渠道，并具有真正的投资回报率责任。事实上，您可以将 IgnitePOST 视为“用于个性化、机器人手写笔记的 Mailchimp”。通过更真实的沟通，我们的客户看到了前所未有的响应率，比电子邮件高 30 倍，比直邮高 10 倍。此外，IgnitePOST 还提供了简单的工具来创建、发送和跟踪活动。得益于我们提供的多种集成方法（从 Shopify 和 Klaviyo 到白标和 Zapier），这些...