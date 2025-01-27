手写笔记软件 - 最热门应用 - 奥地利

IgnitePOST

ignitepost.com

IgnitePOST 是一项手写邮件服务，使企业能够与客户和潜在客户建立更深层次的关系。我们通过结合软件和机器人技术来发送真实的钢笔和墨水字母，其笔迹与人类笔迹无法区分。其结果是建立了一个更加有效的营销渠道，并具有真正的投资回报率责任。事实上，您可以将 IgnitePOST 视为“用于个性化、机器人手写笔记的 Mailchimp”。通过更真实的沟通，我们的客户看到了前所未有的响应率，比电子邮件高 30 倍，比直邮高 10 倍。此外，IgnitePOST 还提供了简单的工具来创建、发送和跟踪活动。得益于我们提供的多种集成方法（从 Shopify 和 Klaviyo 到白标和 Zapier），这些工具可以整合到您现有的营销或 CRM 系统中。关系对于销售和营销至关重要，尤其是在数字广告和电子邮件充斥的世界中。 IgnitePOST 可帮助您建立有意义、真实的联系，这是增加销售额和提高客户满意度的关键。我们提供本机集成，使设置和发送手写卡片变得轻松！一些可用选项包括： - 只需触发电子邮件即可与任何 CRM 系统集成：https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handwriting-cards - Shopify 应用商店集成：https://apps。 shopify.com/ignitepost - Zapier 应用程序：https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations - IgnitePOST API：https://www.ignitepost.com/api-documentation