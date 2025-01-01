健身房管理软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。
健身房和俱乐部管理系统为健身企业提供了监督时间表、会员资格和设施的重要工具。这些系统允许组织有效地存储会员数据、管理财务记录、安排课程和预留空间。它们用途广泛，可供各种以健身为重点的实体使用，包括体育俱乐部、公园区、舞蹈室、瑜伽中心、健美操设施和游泳池。 此外，健身房和俱乐部管理系统可以与其他软件集成以增强功能。这可能包括用于管理付款和会员费的计费软件、促进会员和员工之间沟通的交易电子邮件工具，以及提高品牌知名度的社交媒体营销工具。
提交新应用
Vagaro
vagaro.com
Vagaro是一款帮助用户寻找沙龙、SPA和健身专业人士的应用，支持在线预约、评论和服务管理。
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving是一个综合业务管理软件，专为健身和健康行业设计，提供客户管理、预约、付款等功能。
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Mindbody Business应用程序帮助健身、健康和美容业务简化管理，处理预订、客户互动和员工活动，提高运营效率。
Wodify
wodify.com
Wodify是一款综合管理软件，帮助健身房和健身中心管理会员、排课、出勤及其他运营任务。
Glofox
glofox.com
Glofox是一款健身房和工作室管理软件，提供班级安排、会员管理、支付自动化等功能，提升运营效率和会员体验。
WeStrive
westrive.com
WeStrive是个人训练软件，提供程序构建、客户管理、进度追踪和营养工具，帮助培训师提高效率。
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner是一款综合管理软件，帮助健身企业简化管理任务，提升会员体验，支持会员管理、计费、课程调度等功能。
PushPress
pushpress.com
PushPress是一款综合健身管理软件，帮助健身房管理课程、付款、签到及会员关系，简化运营流程。
Momence
momence.com
Momence 应用旨在帮助用户为每位客户创建定制体验，自动化处理预订、客户转化和会员维护等任务。
Gymflow
gymflow.io
Gymflow是一款管理健身房和健身工作室的应用，提供课程调度、用户沟通和数据分析功能，旨在提升会员体验与运营效率。
Octiv
octivfitness.com
Octiv是一款基于云的健身房管理软件，提供会员管理、课程安排、收费和销售等功能，帮助健身房主高效运营。
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym是一款综合健身管理应用，支持用户设定和跟踪健身目标，提供个性化锻炼计划和社区交流功能。
TeamUp
goteamup.com
TeamUp 是一款适用于健身工作室、健身房和教练的管理软件，方便用户管理线下、在线和点播服务，提升客户体验。
WodUp
wodup.com
WODUP是一款健身应用，帮助私人教练和健身爱好者管理锻炼、跟踪进度及创建个性化训练计划，提升健身体验。
GymMaster
gymmaster.com
GymMaster是一款综合会员管理系统，提供预约、访问控制和自动化沟通功能，旨在提升健身房运营效率和会员体验。
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk是一款健身管理软件，提供会员管理、排课、出勤跟踪和在线支付等功能，旨在提高行政效率和会员体验。
Fit Pro Tracker
fitprotracker.io
Fit Pro Tracker是一款为健身房业主设计的管理软件，提供账单处理、客户关系管理和预约功能，便于统筹管理客户与会员。
AppToFit
apptofit.com
AppToFit应用自动化客户跟进和支付提醒，同时提供会员到期提醒，支持生物识别功能以限制未经授权的用户访问。
Amilia
amilia.com
Amilia是一个综合管理平台，帮助组织简化注册、会员管理和活动运营，促进社区参与和在线交易。
Membroz
membroz.com
Membroz是一个基于云的会员管理系统，支持俱乐部、度假村、健身中心及社区的管理，涵盖活动、营销、预定和付款等功能。
Omnify
getomnify.com
Omnify是一款云端调度与预订解决方案，适用于各种规模企业，提供员工管理、在线支付、客户关系管理等功能。
Raklet
raklet.com
Raklet是一款全面的会员管理平台，帮助组织管理会员、创建活动、收集捐款及进行有效沟通工具。
ClubReady
clubready.club
ClubReady是一款健身俱乐部管理软件，提供会员管理、计费、排班等功能，帮助企业提升运营效率和会员参与度。
FitSW
fitsw.com
FitSW是一款健身管理应用，帮助培训师跟踪客户的健身进度、制定锻炼计划和管理客户关系。
Buzops
buzops.com
Buzops是一款综合健身管理软件，旨在帮助健身房简化运营、会员管理、计费及团队管理等各项工作。
Punchpass
punchpass.com
Punchpass是一款多功能应用，简化健身课程和会员管理，支持课程预订、出勤跟踪和客户互动，适合各种健身中心。
WodBoard
wodboard.com
WodBoard是健身管理软件，简化健身课程管理，支持预订、候补名单和课时安排，提高客户体验和管理效率。
Rezeve
rezerv.co
Rezeve是一款为服务型企业提供的网站和应用管理软件，支持预约、会员管理、实时预订等功能，帮助企业提高运营效率。
Recess
recess.tv
Recess 应用程序帮助健身房和工作室每月节省平均 $3,000 的订阅和处理费用，升级旧技术。
Fitsoft
fitsoft.com
Fitsoft是一款健身房会员管理解决方案，用户可以轻松使用，无需耗时和高成本自行搭建。
FitBudd
fitbudd.com
FitBudd是一个健身平台，帮助教练创建个性化锻炼和饮食计划，管理客户关系，并跟踪健身进度，适合所有健身水平的用户。
StudioBookings
studiobookings.com
StudioBookings是一款健身工作室管理软件，提供预约管理、会员管理、员工管理及在线支付功能，简化运营流程。
WodGuru
wod.guru
WodGuru是一款专为中小型健身房设计的管理软件，支持会员注册、预约、付款等功能，简化运营流程，提升用户体验。
Upper Hand
upperhand.com
Upper Hand是一款全方位的体育管理软件，帮助各类体育设施和培训企业高效运营、管理客户预约、团队和日程。
Trainin
trainin.com
Trainin是一款为体育企业提供一体化管理软件的应用，适用于个人训练、健身、瑜伽和拳击等行业，支持行政、计划和联系自动化。
Simply Studio
simplystud.io
Simply Studio是一款AI驱动的健身工作室管理软件，提供课程安排、会员管理、公告广播等功能，支持定制会员网站。
Okrabook
okrabook.com
Okrabook是一个在线调度和预订解决方案，适用于体育业务、学院和健身房，提供调度、预订、支付、客户管理等功能。
Hapana
hapana.com
Hapana是一款健身企业管理解决方案，帮助健身房和工作室管理会员、提升参与度，提供良好的用户体验。
Clubworx
clubworx.com
Clubworx是一个综合健身管理软件，帮助武术学校和健身中心简化日常任务，提高运营效率，支持成员管理和数据分析。
Gym Insight
gyminsight.com
Gym Insight是一个健身会所管理软件，支持会员管理、课程安排、在线销售等功能，旨在提高运营效率与盈利能力。
EzeGym
ezegym.com
EzeGym是一款健身房管理软件，帮助健身房管理会员、课程、出勤和付款，提升运营效率，提供数据分析和报告功能。
ShapeNet Software
shapenetsoftware.com
ShapeNet是一款提供云管理软件的应用，专为健身俱乐部和健康设施设计，涵盖会员管理、排期、移动应用等功能。
Outcoach
outcoach.io
Outcoach是一款强大的班级管理软件，支持音乐学校、舞蹈工作室等机构自动化管理课程、考勤、发票和在线支付。
LegitFit
legitfit.com
LegitFit是一款云端健身管理软件，帮助用户管理预约、会员、课程和财务，提高运营效率，增强客户互动。