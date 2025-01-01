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宾客消息软件使酒店经营者和员工能够与每位宾客创建个性化的沟通渠道，以获取通知、说明和服务。这些工具通过及时的消息传递和响应来增强宾客体验并简化员工工作流程。酒店接待员和礼宾服务员使用宾客消息平台和传统电话系统，确保酒店经理、客房服务和客房服务人员根据需要获取相关信息。如果有效利用，这些工具可以显着减少电话量，确保及时处理客人投诉或请求，并普遍增强客户服务。 通常，访客消息平台通过短信传递消息，但它们也可能使用电子邮件或移动应用程序。一些平台集成了视频会议或实时聊天软件的功能，以促进客人和酒店工作人员之间更多的互动沟通。这些解决方案可能是综合酒店管理系统的一部分，也可以与现有系统集成以获得无缝的用户体验。在某些情况下，宾客消息传递产品与酒店预订和支付系统链接，允许宾客无需前往前台即可修改预订。此外，这些平台可能会包含主动通知功能和反馈管理工具，以便向客人及时发送更新和满意度调查。
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Trumpia
trumpia.com
Trumpia是一款在线营销软件，提供短信、电子邮件和社交媒体营销工具，帮助企业管理多渠道营销活动。
Akia
akia.com
Akia是一个酒店平台，通过SMS实现自动化和个性化沟通，提供数字抵达指南和注册卡，提升客人体验和运营效率。
Whistle
trywhistle.com
Whistle是一款排名全球第一的无接触通讯平台，提供酒店管理系统整合、自动信息发送、团队任务管理等功能。
Touch Stay
touchstay.com
Touch Stay应用提供数字化宾客指南，替代传统纸质手册，方便定制，帮助减少宾客提问，提升体验和满意度。
Canary Technologies
canarytechnologies.com
Canary Technologies提供一款访客管理平台，简化酒店运营，支持无接触入住，提升客人体验与服务个性化。
RMS Cloud
rmscloud.com
RMS Cloud是一个基于云的物业管理和预订系统，帮助住宿业务管理实时预订、渠道整合及运营效率。
Guest Guru
guestguru.ai
Guest Guru是一款利用AI技术自动化短期租赁客人信息交流的应用，能管理客人消息并提升服务效率。
GuestChat
guestchat.com
GuestChat是一个通信平台，允许客人在酒店网站上与服务团队进行自动化聊天，24/7提供信息和协助以促进直接预订。
HelloShift
helloshift.com
HelloShift是一款酒店运营平台，支持无接触登机、员工协作和房间清洁调度，优化酒店管理与客人沟通。
Glowing.io
glowing.io
Glowing.io是一个统一的企业消息平台，允许全球品牌与顾客通过流行的移动消息应用进行文本沟通，满足不同用户的需求。
GuestTouch
guesttouch.com
GuestTouch是一个综合消息平台，帮助酒店与客人沟通，提供无接触体验，收集反馈，提升客户满意度和销售。
Loopon
loopon.com
Loopon是酒店行业的后续分析工具，帮助理解客户反馈，从而持续改善服务，提升客户满意度和忠诚度。
HiJiffy
hijiffy.com
HiJiffy是一个AI驱动的酒店沟通平台，帮助酒店提高直接预订，自动化客户服务，优化沟通流程。
GuestLabs
guestlabs.com
GuestLabs是一款综合AI工具，旨在简化短期租赁房东、物业管理者和酒店的客户互动，自动化信息传递、入住退房、任务跟踪等流程。
Revinate
revinate.com
Revinate 是一款酒店客户关系管理解决方案，提供客人数据分析和沟通工具，帮助酒店提升客人体验和业务增长。
Oaky
oaky.com
Oaky是一个自动化的增销引擎，帮助酒店通过个性化的优惠提升客人体验和利润，让客人自主选择升级和附加服务。
Howazit
howazit.com
Howazit是一个自动化客户通信平台，帮助企业简化通信流程，优化客户服务，提升客户满意度与忠诚度。
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