找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
杂货配送软件使杂货店和食品店能够轻松建立送货服务，无需为每家商店雇用专门的购物者或司机。该软件使杂货店能够建立在线或移动业务，满足寻求按需服务的客户。杂货店或便利店的经理可以与这些平台合作，建立客户友好的订购页面。杂货配送软件专为订购和配送杂货或零食而设计，类似于餐厅送货/外卖或按需餐饮软件。这些平台可以与零售管理系统或 POS 软件无缝集成，以简化订单管理。此外，它们通常结合电子商务平台和支付网关软件以实现无缝交易。
提交新应用
Instacart
instacart.com
Instacart是一款杂货配送和自取服务的应用，用户可从当地商店在线下单并与购物者实时沟通。
Gopuff
gopuff.com
Gopuff是一个按需送货应用，提供零食、饮料和家庭必需品的配送服务，支持快速交付和订单重排。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一款交付管理平台，帮助企业管理本地交付，提供驾驶员应用、调度仪表板和实时跟踪功能。
Routific
routific.com
Routific是一款路线优化应用，通过AI算法实时规划和优化交付路线，提高效率，降低物流成本。
Local Express
localexpress.io
Local Express是一个为杂货店、餐厅和其他行业提供的电商平台，帮助用户在线管理运营和流程，优化业务效率。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u是一款交付管理应用，通过实时跟踪、路线优化和交付证明等功能，帮助企业提高物流效率和客户体验。
Good Eggs
goodeggs.com
Good Eggs是一款应用程序，为用户提供当天送达的新鲜食品和餐盒，支持当地农民，促进可持续农业和社区粮食系统。
Shelf Engine
shelfengine.com
货架引擎自动化整个杂货订单流程，供应商交付的商品费用由货架引擎支付，商家仅需为销售的商品付费。
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