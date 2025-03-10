杂货配送软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
杂货配送软件使杂货店和食品店能够轻松建立送货服务，无需为每家商店雇用专门的购物者或司机。该软件使杂货店能够建立在线或移动业务，满足寻求按需服务的客户。杂货店或便利店的经理可以与这些平台合作，建立客户友好的订购页面。杂货配送软件专为订购和配送杂货或零食而设计，类似于餐厅送货/外卖或按需餐饮软件。这些平台可以与零售管理系统或 POS 软件无缝集成，以简化订单管理。此外，它们通常结合电子商务平台和支付网关软件以实现无缝交易。
提交新应用
Gopuff
gopuff.com
Gopuff是一个按需送货应用，提供零食、饮料和家庭必需品的配送服务，支持快速交付和订单重排。
Instacart
instacart.com
Instacart是一款杂货配送和自取服务的应用，用户可从当地商店在线下单并与购物者实时沟通。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一款交付管理平台，帮助企业管理本地交付，提供驾驶员应用、调度仪表板和实时跟踪功能。
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine 可自动化整个杂货订购流程。我们向供应商支付他们交付的一切费用。杂货商只为销售的商品付费。
Routific
routific.com
Routific是一款路线优化应用，通过AI算法实时规划和优化交付路线，提高效率，降低物流成本。
Locate2u
locate2u.com
locate2U是一个专为任何交付或服务业务而设计的软件平台。我们的解决方案可帮助这些业务提高其路线效率，提高客户的交付经验并提高生产力，同时减少计划路线所需的时间。我们的解决方案为公司提供了经营交付或服务业务所需的一切。包括：GPS跟踪，实时位置共享，预订管理，路线优化，驱动程序应用程序，通知，交付证明，API，自定义等等！
Good Eggs
goodeggs.com
新鲜得令人难以置信的杂货和餐包当天送达。
Local Express
localexpress.io
端到端杂货电子商务平台，供杂货店、餐馆、面包店或任何其他特定行业企业上网。