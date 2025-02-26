杂货配送软件 - 最热门应用 - 土库曼斯坦

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
杂货配送软件使杂货店和食品店能够轻松建立送货服务，无需为每家商店雇用专门的购物者或司机。该软件使杂货店能够建立在线或移动业务，满足寻求按需服务的客户。杂货店或便利店的经理可以与这些平台合作，建立客户友好的订购页面。杂货配送软件专为订购和配送杂货或零食而设计，类似于餐厅送货/外卖或按需餐饮软件。这些平台可以与零售管理系统或 POS 软件无缝集成，以简化订单管理。此外，它们通常结合电子商务平台和支付网关软件以实现无缝交易。
提交新应用
Gopuff
gopuff.com
Gopuff 提供您所需的一切服务——在特定市场配送食品、家居必需品、零食和酒类。
Instacart
instacart.com
Instacart是一家美国公司，在美国和加拿大经营杂货交付和接送服务。该公司通过网站和移动应用程序提供服务。这项服务使客户可以从参与零售商那里订购杂货，而购物是由个人购物者完成的。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 使企业可以轻松管理和分析其本地交付运营。我们的产品包括为驾驶员提供的直观智能手机应用程序、为调度员提供的功能强大的现代网络仪表板以及为收件人提供的自动通知和实时跟踪。 Onfleet 每周为杂货店、餐厅、鲜花配送、药店和电子商务公司等数千家企业提供数百万次送货服务。 Onfleet 总部位于加利福尼亚州旧金山。
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine 可自动化整个杂货订购流程。我们向供应商支付他们交付的一切费用。杂货商只为销售的商品付费。
Routific
routific.com
Routific 可以帮助您在几分钟内规划、优化和调度路线。 Routific 设计精美，考虑到易用性，将复杂、混乱且令人头痛的配送路线规划过程变得令人愉快甚至有趣。 Routific 受到全球数百家快递企业的信赖。我们帮助您更快、更准时地交付，改善您的客户体验，并降低每次交付成本。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u 是一个专为任何交付或服务业务而设计的软件平台。我们的解决方案帮助这些企业提高路线效率、改善客户的交付体验并提高生产力，同时减少规划路线所需的时间。我们的解决方案为公司提供了运营交付或服务业务所需的一切。包括：GPS 跟踪、实时位置共享、预订管理、路线优化、司机应用程序、通知、交付证明、API、定制等等！
Good Eggs
goodeggs.com
新鲜得令人难以置信的杂货和餐包当天送达。
Local Express
localexpress.io
端到端杂货电子商务平台，供杂货店、餐馆、面包店或任何其他特定行业企业上网。