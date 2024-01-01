杂货配送软件 - 最热门应用
杂货配送软件使杂货店和食品店能够轻松建立送货服务，无需为每家商店雇用专门的购物者或司机。该软件使杂货店能够建立在线或移动业务，满足寻求按需服务的客户。杂货店或便利店的经理可以与这些平台合作，建立客户友好的订购页面。杂货配送软件专为订购和配送杂货或零食而设计，类似于餐厅送货/外卖或按需餐饮软件。这些平台可以与零售管理系统或 POS 软件无缝集成，以简化订单管理。此外，它们通常结合电子商务平台和支付网关软件以实现无缝交易。
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Instacart
instacart.com
Instacart 是一家美国公司，在美国和加拿大经营杂货配送和提货服务。该公司通过网站和移动应用程序提供服务。该服务允许客户从参与的零售商处订购杂货，并由私人购物员完成购物。
Gopuff
gopuff.com
Gopuff 提供您所需的一切服务——在特定市场配送食品、家居必需品、零食和酒类。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 可以轻松管理最后一英里的交付。直观的路由、调度、实时跟踪、分析等。
Routific
routific.com
最简单的送货路线规划软件。 Routific 将强大的路线优化与五星级配送体验相结合，使规划本地配送路线变得轻松且有利可图。
Local Express
localexpress.io
端到端杂货电子商务平台，供杂货店、餐馆、面包店或任何其他特定行业的企业上网。
Good Eggs
goodeggs.com
新鲜得令人难以置信的杂货和餐包当天送达。
Locate2u
locate2u.com
路线规划和交付优化 我们让您轻松交付物品或跟踪您的服务。使用您自己的车队或在单个应用程序中将送货外包给其他快递员。
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine 可自动化整个杂货订购流程。我们向供应商支付他们交付的一切费用。杂货商只为销售的商品付费。