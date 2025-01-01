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赠款管理软件可帮助赠款人和赠款寻求者从各自的角度指导赠款提案和授予流程。虽然这些工具主要由资助基金会用于非营利部门，但也为政府机构和科学研究组织服务。一些软件是专门为处理公共资金的复杂性而设计的，包括遵守政府法规，这与专注于私人资金的软件不同。 这些工具通过提供表单创建、任务自动化和审核支持等功能来简化提交流程。资助者可以跟踪他们的资助预算，监控受资助者的进展，并评估一段时间内的成功情况，以评估资助优先级是否需要调整。从项目管理的角度来看，赠款管理软件允许用户监督每个赠款申请的各个阶段（从授予前到授予后）的基本活动。
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Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang是一款为非营利组织设计的捐助者管理软件，帮助管理捐助者关系和筹款活动，提升参与度和资金筹集效果。
Submittable
submittable.com
Submittable是一个综合平台，简化赠款、志愿者和公司社会责任计划的管理，提高效率并增强透明度。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud是一款为非营利组织提供全面CRM解决方案的应用，支持筹款、活动管理与赠款管理。
Instrumentl
instrumentl.com
Instrumentl是一个赠款管理平台，帮助非营利组织发现、研究和跟踪赠款机会，提供数据库、提醒和报告功能。
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants是一个国际化的赠款管理平台，帮助中小型赠款者以灵活的方式管理和资助赠款申请。
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect是一个在线平台，简化奖学金、赠款和奖励的申请管理，支持创建表单、审查和追踪申请，提升效率。
Pebble
pebbleimpact.com
Pebble是一款助力简化资助管理的应用，提供人工智能驱动的预算、报告及分析功能，支持自动化解决方案与集成。
Giveffect
giveffect.com
Giveffect是一个专为非营利组织设计的软件平台，提供筹款、活动管理、志愿者和捐助者管理等功能。
Vee Volunteers
vee.com
Vee志愿者是一款连接企业团队与需要帮助的非营利组织的应用，支持志愿活动的组织与管理，方便用户参与志愿服务。
Evalato
evalato.com
Evalato 是一款奖项管理软件，简化申请收集、评估和选出获奖者的流程，支持多种语言和货币，适用于各种评估活动。
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPod是一个集成的非营利管理平台，提供会计、捐助者管理、CRM、电子邮件营销和在线筹款等功能，简化非营利组织运营。
Keela
keela.co
Keela是一款非营利组织管理软件，提供捐赠管理、联系管理、电子邮件营销等功能，帮助提高筹款效率和捐助者关系。
Optimy
optimy.com
Optimy是一个一体化的社会影响平台，简化和高效管理资助活动，自动化重复任务，跟踪资金分配，提升资助效果。
Untap
untapcompete.com
Untap是一个管理创新和人才发现的平台，支持开放创新挑战、黑客马拉松、评比等活动，提供定制化管理和数据分析功能。
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds是一款企业社会责任软件，支持员工捐赠、志愿服务和赠款管理，帮助公司提升员工参与度和慈善活动。
Charityvest
charityvest.org
CharityVest是一个慈善捐款管理平台，提供灵活的捐款和投资方式，帮助用户高效管理和规划捐赠。
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