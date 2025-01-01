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赠款管理软件可帮助赠款人和赠款寻求者从各自的角度指导赠款提案和授予流程。虽然这些工具主要由资助基金会用于非营利部门，但也为政府机构和科学研究组织服务。一些软件是专门为处理公共资金的复杂性而设计的，包括遵守政府法规，这与专注于私人资金的软件不同。 这些工具通过提供表单创建、任务自动化和审核支持等功能来简化提交流程。资助者可以跟踪他们的资助预算，监控受资助者的进展，并评估一段时间内的成功情况，以评估资助优先级是否需要调整。从项目管理的角度来看，赠款管理软件允许用户监督每个赠款申请的各个阶段（从授予前到授予后）的基本活动。