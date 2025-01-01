全球贸易管理软件 - 最热门应用

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全球贸易管理 (GTM) 软件使公司能够有效地监督其国际贸易运营。该软件主要由进口商和出口商使用，可增强与贸易伙伴的协作、自动化合规流程并简化全球贸易活动。通过最大化利润和促进跨境运营，GTM 软件有助于对产品进行分类并管理重要的贸易文件。 它简化了出口许可证、合规文件、分类、着陆成本、信用证、国际边境延误和进口法规的处理。该领域的专业人士经常强调，管理供应链风险对于避免罚款和运营中断至关重要。 GTM 软件提供的解决方案使买家能够通过降低费用、关税和关税来提高利润，同时确保整个供应链的透明度和可追溯性。 虽然采购专业人员是 GTM 软件的主要用户，但它也可以通过在线门户使货运代理、制造商和其他贸易伙伴受益。