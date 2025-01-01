全球贸易管理软件 - 最热门应用

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全球贸易管理 (GTM) 软件使公司能够有效地监督其国际贸易运营。该软件主要由进口商和出口商使用，可增强与贸易伙伴的协作、自动化合规流程并简化全球贸易活动。通过最大化利润和促进跨境运营，GTM 软件有助于对产品进行分类并管理重要的贸易文件。 它简化了出口许可证、合规文件、分类、着陆成本、信用证、国际边境延误和进口法规的处理。该领域的专业人士经常强调，管理供应链风险对于避免罚款和运营中断至关重要。 GTM 软件提供的解决方案使买家能够通过降低费用、关税和关税来提高利润，同时确保整个供应链的透明度和可追溯性。 虽然采购专业人员是 GTM 软件的主要用户，但它也可以通过在线门户使货运代理、制造商和其他贸易伙伴受益。
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Volza
volza.com
沃尔扎是一款自助应用程序，提供来自78个国家的进出口贸易数据，具有12个独特功能，帮助用户分析和理解复杂的贸易数据。
Trademo
trademo.com
Trademo应用程序提供全球进出口数据分析，帮助企业识别供应链趋势、优化供应链并管理国际贸易风险。
TradeWindow
tradewindow.io
TradeWindow是一个数字交易管理平台，可扩展模块，提供市场数据和工具，支持多种资产类型，方便用户进行交易和投资组合管理。
Zonos
zonos.com
Zonos应用程序简化国际电子商务，通过准确计算和管理跨境交易成本，增强客户体验，确保合规性。
TradeData.Pro
tradedata.pro
TradeData.Pro是一个全球贸易数据平台，提供进出口数据，帮助企业分析市场趋势、优化供应链并做出决策。
Market Inside
marketinsidedata.com
内部市场是一个网络市场情报平台，提供195个国家的进出口数据，帮助用户分析市场趋势和制定决策。
Export Genius
exportgenius.in
Export Genius 是一个贸易情报平台，提供外贸进出口信息和分析，适用于各行业的专业人士，帮助理解全球贸易动态。
Xindus
xindus.net
Xindus 助力印度中小企业，通过技术、人才、合作和社区，简化跨境贸易，帮助它们在全球市场中竞争与成功。
Coreties
coreties.com
Coreties 应用提供基于海关数据的产品，帮助您识别出口商、进口商及竞争对手，以便于进行商业物流和运输的机会。
Porth
porth.app
Porth是一个人工智能驱动的供应链平台，简化操作，提供深入洞察和实时可见性，实现库存管理自动化和物流优化。
Freightgate
freightgate.net
Freightgate是一个物流云平台，为全球发货人、货运代理和承运商提供运输管理解决方案，提高供应链的可见性和效率。
ImportKey
importkey.com
ImportKey 是一款美国贸易数据软件，帮助用户快速获取公司进出口数据及供应链关系，以便进行分析和决策。
FlavorCloud
flavorcloud.com
FlavorCloud 是最大的跨境快递网络，支持全球200多个国家的快速发货，提供最佳运费和交付选项，简化国际运输过程。
Flytta
flytta.uk
Flytta是一款数字贸易产品，自动化进出口报关流程，帮助海关代理快速处理大量报关，减少人为错误和成本。