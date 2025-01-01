Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
全球就业平台（GEP）
目录
最热门
最近添加

全球就业平台（GEP） - 最热门应用

全球就业平台 (GEP) 是软件即服务 (SaaS) 应用程序，使公司能够在全球范围内进行招聘，而无需在其他国家/地区建立合法存在。他们通过作为法人实体（例如登记雇主 (EOR)、专业雇主组织 (PEO) 或登记代理人 (AOR)）来实现这一目标。这种设置允许该平台充当事实上的雇主，为公司提供在全球范围内雇用工人的灵活性。 虽然 GEP 与 PEO 提供商和记录服务雇主等类似服务类别具有相同的特征，但它们的特点是以软件为中心的方法和对现代技术的广泛使用。尽管它们可能提供人力资源建议、咨询或其他支持，但这些平台主要作为软件解决方案运行，通过中央仪表板为用户提供灵活性和控制力。

提交新应用


Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。

Deel

Deel

deel.com

Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。

Remote

Remote

remote.com

Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks是一个人力资源管理平台，提供工资管理、员工福利、合规支持和时间跟踪等服务，简化企业的HR任务。

Papaya

Papaya

papayaglobal.com

木瓜应用提供全球工资和付款管理解决方案，简化企业在多个国家的劳动力管理，支持合规性和数据分析。

Ontop

Ontop

getontop.com

Ontop是一款全球薪资解决方案，可以轻松管理和支付国际团队，快速创建合同，支持多种支付方式。

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

乘数是一款全球人力资源管理平台，支持跨国招聘、薪资处理和法规合规，适用于各种规模的企业。

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

无边界AI是一个全球薪资解决方案，利用AI技术简化国际员工的入职、管理和支付流程，以及支持人力资源任务。

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad是一个全球雇佣和薪资平台，帮助企业在160多个国家合法雇用和支付人才，无需预付款或长期合同。

Plane

Plane

plane.com

Plane 应用程序为美国企业提供薪资、福利和合规管理，支持在全球范围内雇佣员工和承包商，简化支付流程。

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster是一个全球就业平台，简化跨国招聘、管理和支付，提供合规工具和定制福利，支持180多个国家。

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst是一款简化全球雇佣和管理员工与承包商的应用，支持180多个国家的合规支付和入职管理。

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent是一个全球雇佣解决方案，简化国际招聘和合规管理，支持160个国家的远程团队和员工管理。

Trinet Expense

Trinet Expense

app.trinetexpense.com

TRINET费用应用简化企业费用管理，提供跟踪、管理和报告员工费用的平台，支持财务数据组织与合规。

Worca

Worca

worca.io

Worca是一个全球人力资源解决方案平台，简化招聘、入职、薪资及合规管理，帮助企业有效管理国际劳动力。

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion是一个人力资源平台，简化全球团队的招聘和管理过程，支持跨国雇用和合规入职。

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

Velocity Global 是一个全球工作平台，简化雇主和人才的招聘、管理与支付，支持在185个国家合法雇佣员工。

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.