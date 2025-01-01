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最热门 最近添加 全球就业平台（GEP） - 最热门应用

全球就业平台 (GEP) 是软件即服务 (SaaS) 应用程序，使公司能够在全球范围内进行招聘，而无需在其他国家/地区建立合法存在。他们通过作为法人实体（例如登记雇主 (EOR)、专业雇主组织 (PEO) 或登记代理人 (AOR)）来实现这一目标。这种设置允许该平台充当事实上的雇主，为公司提供在全球范围内雇用工人的灵活性。 虽然 GEP 与 PEO 提供商和记录服务雇主等类似服务类别具有相同的特征，但它们的特点是以软件为中心的方法和对现代技术的广泛使用。尽管它们可能提供人力资源建议、咨询或其他支持，但这些平台主要作为软件解决方案运行，通过中央仪表板为用户提供灵活性和控制力。